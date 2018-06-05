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 Сегодня Сенцов, а завтра любой из нас, - Ахеджакова записала обращение в поддержку украинского режиссера. ВИДЕО

Российская актриса Лия Ахеджакова призвала поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в РФ.

5 июля — 23 день голодовки режиссера Олега Сенцова, который требует освободить украинских политзаключенных. В его поддержку многие деятели культуры записали свои видеообращения. Актриса театра и кино Лия Ахеджакова призвала всех помочь ему в силу своих возможностей, пишет Дождь, передает Цензор.НЕТ

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"Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком сможет, потому что сегодня Сенцов, а завтра любой из нас. Друзья мои, надо кричать в силу своих возможностей", - убеждена Ахеджакова.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/v3069766
 
   
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