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Все про:взрыв (3902) Кропивницкий (Кировоград) (342) банкомат (63)

 Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 5 июня, в микрорайоне Школьный в Кропивницком произошел взрыв возле помещения банка "Пивденный", пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Первая электронная газета".

...

Взрыв произошел около 00:20 на входе в отделение банка в пер. Фортечный, 19А.

"В результате взрыва поврежден фасад банка: стекло-пластиковые двери и вывеска разлетелись на несколько метров. Пострадали также припаркованные рядом автомобили местных жителей", - сообщают в издании.

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По информации источника издания, злоумышленники пытались подорвать банкомат, но выкрасть деньги им не удалось.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и взрывотехники. Событие квалифицированно полицией как хулиганство. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат 01
Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат 02
Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат 03
Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат 04
Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат 05
Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат 06

Источник: https://censor.net.ua/v3069763
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВозле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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