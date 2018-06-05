 Возле банка в Кропивницком произошел взрыв: грабители пытались подорвать банкомат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Первая электронная газета".

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Взрыв произошел около 00:20 на входе в отделение банка в пер. Фортечный, 19А.

"В результате взрыва поврежден фасад банка: стекло-пластиковые двери и вывеска разлетелись на несколько метров. Пострадали также припаркованные рядом автомобили местных жителей", - сообщают в издании.

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По информации источника издания, злоумышленники пытались подорвать банкомат, но выкрасть деньги им не удалось.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и взрывотехники. Событие квалифицированно полицией как хулиганство. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.











