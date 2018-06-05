 "Мы в России, а герб Украины самостийной", - в Уссурийске школьника наградили за отличную учебу грамотой с украинской символикой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, видеозапись с украинской грамотой опубликована в сети. Автор ролика указывает на украинскую символику - герб и сине-желтую окантовку. Инцидент произошел в школе номер 30.

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