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 Общество, За рубежом
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Все про:герб (63) награда (1060) Россия (69498) школа (1688)

 "Мы в России, а герб Украины самостийной", - в Уссурийске школьника наградили за отличную учебу грамотой с украинской символикой. ВИДЕО

В одной из школ российского Уссурийска ученику выдали грамоту с символикой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, видеозапись с украинской грамотой опубликована в сети. Автор ролика указывает на украинскую символику - герб и сине-желтую окантовку. Инцидент произошел в школе номер 30.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мать польского студента, спалившего герб Украины в кафе Тернополя, привезла новый и извинилась за содеянное. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3069759
 
   
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На счет Уссурийска не скажу, но жителям Краснодарского Края приготовиться к этому как к неизбежному.
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Пусть скажет "спасибо", что эта грамота не на китайском...
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Хотели приобщить к человеческим ценностям, а они упираются, так и хотят остаться в полудиком состоянии, то-есть рассеянами.
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Нее, не ссы, диплома "це эвропа" не будет...
Будет в подарок "матрёшка-защеканка" и карта местной свалки с указанными на ней местами, где подсанкционку закапывали.
Как говорится - "Фсьо лучшее детямъ!"...
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... Инцидент произошел в школе номер 30. Источник: https://censor.net.ua/v3069759
Не Инцидент, а проблеск сознания.
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у россиян жесткая форма шизофрении,устанавливают князя Владимира в москве,но боятся его гербового тризуба,почти нацистского знака,народ ошибка
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От кляті біндеровці, і тут нагадили. "Мы в России, а герб Украины самостийной", - в Уссурийске школьника наградили за отличную учебу грамотой с украинской символикой - Цензор.НЕТ 2456
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Диплома "Це Европа" не будет. Дипломы дают людям.
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Это показатель, сколько разных бланков было украдено и вывезено русней.
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Помиляєтеся. Це свідчить лише про те, що всі ці "грамоти" та подібне все це друкується в кацапії та завозиться сюди. І ми це купуємо.
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Оказались оба не правы.
«Учительница заполняла грамоты и ей не хватило всего одной, она вышла в интернет и скачала всего одну грамоту. У нас 31 класс! От каждого класса минимум 10 грамот! В таком количестве просто не увидели. Я тоже эту грамоту одну не увидела, когда подписывала», - сказала директор. " Это с Дождя.

Ешкин кот, скаленовстан не может грамоты по школам обеспечить.. )))
P.S. У меня как память десятка 3 грамот и дипломов: совковых, украинских, зарубежных. Все на нормальных типографских бланках. ))
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10 отличников в классе? У нас явно коррупция в 5 раз меньше.
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Боже мій! Та хоч тут зраду не шукайте, просто з нету скачали рамку і під боярою не побачили що замість мутанта тризуб, потім надрукували свій текст.
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В Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар обломками надгробий

"Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 1710

https://meduza.io/news/2018/06/05/v-ulyanovske-pohoronnoe-byuro-zamostilo-trotuar-oblomkami-nadgrobiy
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наших людей по всяким сибирям полно. Так что не удивительно
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Пока время до диплома дойдет,все на китайском уже будет,а эта украинская грамота тебе покажется лучиком света в желтолицем царстве.
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В Екатеринбурге несколько сотен жителей на месяц останутся без газа из-за ЧМ-2018

"Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 3167

https://meduza.io/news/2018/06/05/v-ekaterinburge-neskolko-soten-zhiteley-na-mesyats-ostanutsya-bez-gaza-iz-za-chm-2018
Как ДЕла в Алепо то там ? не Знаете???
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Афтар видео ватник с подгоревшим пердаком!
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Это же не курица с аквафрешем, понятное дело что они хотят приобщиться к прекрасному))
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Я служив під Усурійськом в 60-их на УР-ах проти китайців, які розміщені в українських селах та містах, зокрема, Попівці, Хоролі, Сергіївці та інших!!!
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Чему тут удивляться? Просто один из учителей воевал на Донбассе или был в Крыму и ограбил украинскую школу.
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Українська Далекосхідна РеспублікаСамостійна Далекосхідна Українська Республіка "Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 3264
1917 - 1922 "Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 3264

"Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 3264
Прапор Української Далекосхідної РеспублікиДевіз
«Всі на захист України!»[1]"Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 3264
Мапа Української Далекосхідної Республіки

Територія на яку поширювалась влада Далекосхідної Української Республіки[2]СтолицяМикольськ-Уссурійський[3]
(1917-1918)
Владивосток[4]
(1918-1922)Мова(и)УкраїнськаРелігіяПравослав'я
Греко-католицтво[5]Площа2 100 000 км²[6][7]Населення1 500 000 осіб[8]
Етнічний склад (1913):[9]
60 % українці
20 % корейці
10 % росіяни
10 % корінні народиФорма правлінняПарламентська республікаГолова Тимчасового Далекосхідного Українського Крайового Комітету - 1917-1918Онисим СтупакГолова Українського Далекосхідного Секретаріату - 1918-1922[10]Юрій Глушко-МоваІсторія - Перший з'їзд24 червня[11] 1917 - Другий з'їзд7 січня 1918 - Третій з'їзд7 квітня 1918 - Четвертий з'їзд24 жовтня 1918 - Конституція українства Далекого Сходу30 травня 1919 - Більшовицька окупація10 листопада1922Сьогодні є частиною"Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 3264 Росія
"Ми в Росії, а герб України самостійної", - в Уссурійську школяра нагородили за відмінне навчання грамотою з українською символікою - Цензор.НЕТ 3264 КНР[12]
Українська Далекосхідна Республіка[13][14]або Держава Зелений Клин[15] - самопроголошене українське державне колоніальне утворення[16]
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Да срали мокшане на "этничний склад"
У них там 20 - человек которым удобно или нет , на это вся парасия и орентируется
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Шо такое ? Сухари бесплатно выдавать перестали?
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почему инцидент???...пусть готовятся!!!)))
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гопники, обобрали, обокрали и пользуются
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Умирает Путин (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир.Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно,и просит отпустить его на землю проведать,как его страна поживает.Его отпускают на час.Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть.. Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы в России, а герб Украины самостийной", - в Уссурийске школьника наградили за отличную учебу грамотой с украинской символикой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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