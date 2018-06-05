 "Мы в России, а герб Украины самостийной", - в Уссурийске школьника наградили за отличную учебу грамотой с украинской символикой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, видеозапись с украинской грамотой опубликована в сети. Автор ролика указывает на украинскую символику - герб и сине-желтую окантовку. Инцидент произошел в школе номер 30.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, видеозапись с украинской грамотой опубликована в сети. Автор ролика указывает на украинскую символику - герб и сине-желтую окантовку. Инцидент произошел в школе номер 30.
Будет в подарок "матрёшка-защеканка" и карта местной свалки с указанными на ней местами, где подсанкционку закапывали.
Как говорится - "Фсьо лучшее детямъ!"...
Не Инцидент, а проблеск сознания.
«Учительница заполняла грамоты и ей не хватило всего одной, она вышла в интернет и скачала всего одну грамоту. У нас 31 класс! От каждого класса минимум 10 грамот! В таком количестве просто не увидели. Я тоже эту грамоту одну не увидела, когда подписывала», - сказала директор. " Это с Дождя.
Ешкин кот, скаленовстан не может грамоты по школам обеспечить.. )))
P.S. У меня как память десятка 3 грамот и дипломов: совковых, украинских, зарубежных. Все на нормальных типографских бланках. ))
https://meduza.io/news/2018/06/05/v-ulyanovske-pohoronnoe-byuro-zamostilo-trotuar-oblomkami-nadgrobiy
https://meduza.io/news/2018/06/05/v-ekaterinburge-neskolko-soten-zhiteley-na-mesyats-ostanutsya-bez-gaza-iz-za-chm-2018
Как ДЕла в Алепо то там ? не Знаете???
1917 - 1922→
Прапор Української Далекосхідної РеспублікиДевіз
«Всі на захист України!»[1]
Мапа Української Далекосхідної Республіки
Територія на яку поширювалась влада Далекосхідної Української Республіки[2]СтолицяМикольськ-Уссурійський[3]
(1917-1918)
Владивосток[4]
(1918-1922)Мова(и)УкраїнськаРелігіяПравослав'я
Греко-католицтво[5]Площа2 100 000 км²[6][7]Населення1 500 000 осіб[8]
Етнічний склад (1913):[9]
60 % українці
20 % корейці
10 % росіяни
10 % корінні народиФорма правлінняПарламентська республікаГолова Тимчасового Далекосхідного Українського Крайового Комітету - 1917-1918Онисим СтупакГолова Українського Далекосхідного Секретаріату - 1918-1922[10]Юрій Глушко-МоваІсторія - Перший з'їзд24 червня[11] 1917 - Другий з'їзд7 січня 1918 - Третій з'їзд7 квітня 1918 - Четвертий з'їзд24 жовтня 1918 - Конституція українства Далекого Сходу30 травня 1919 - Більшовицька окупація10 листопада1922Сьогодні є частиною Росія
КНР[12]
Українська Далекосхідна Республіка[13][14]або Держава Зелений Клин[15] - самопроголошене українське державне колоніальне утворення[16]
У них там 20 - человек которым удобно или нет , на это вся парасия и орентируется
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!