 Экологические угрозы оккупированного Донбасса сегодня являются проблемой всей Украины, - Черныш. ВИДЕО

Согласно сообщению на сайте МВОТ, в отчете проанализировано текущее состояние окружающей среды Донецкой и Луганской областей, состояние экологически опасных объектов, состояние загрязнения почв, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также разработаны рекомендации, как общие, так и по каждому объекту, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам исследования, проведенного на средства государственного бюджета, специалисты выявили ряд серьезных экологических проблем на территории Донецкой и Луганской областей, которые требуют немедленного решения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж

"Восстановление экономики и нормальной жизни невозможно без восстановления экологии. Это не вопрос двух областей, мы говорим о состоянии воздуха, водоемов, лесов. Это касается всей страны", - отметил Вадим Черныш.

Он отметил, что почти 200 объектов на территории Луганской и Донецкой областей требуют внимания. Прежде всего, речь идет о постепенном затопления 26 шахт. Прекращение откачки шахтных вод может привести к загрязнению подземных вод, что непосредственно повлияет на качество воды, а также ведет к подтоплению территорий, просадке грунтов, разрушению возведенных на них зданий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ

Боевые действия в регионе, применение разнообразного оружия, отсутствие экологического надзора, по объективным причинам, приводит к загрязнению почв и вод региона. Был проведен их анализ на территории вдоль линии соприкосновения и выявлено значительное повышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Неудовлетворительным остается состояние фильтровальных станций, которых в регионе 20, и подавляющее большинство из них расположено в непосредственной близости к местам проведения боевых действий. Существует большая вероятность повреждения и разгерметизации емкостей с хлором и дальнейшего его неконтролируемого выброса в атмосферу, что может привести к загрязнению окружающей среды и отравления людей.

Также читайте: В районе Донецкой фильтровальной станции идет мощный бой, - МинВОТ

"Исследование базировалось на осуществлении оценки ситуации всеми доступными методами - отбор проб вод, почв, зондирования земли, космические снимки, выявленные новых рисков и угроз, сравнительном анализе ситуации в различных районах Донецкой и Луганской областей за последние годы. Чтобы решать кричащие экологические проблемы региона, прежде всего, нужен всесторонний постоянный мониторинг окружающей среды, для чего необходимо обеспечить доступ специалистов на оккупированную территорию", - отметил директор Центра эколого-ресурсного восстановления Донбасса Государственной экологической академии последипломного образования и управления Виктор Ермаков.

При содействии международного сообщества и давления международных партнеров на Российскую Федерацию следует обеспечить гуманитарный доступ на оккупированную территорию, который будет включать исследования экологической ситуации Донбасса. Второй шаг - договоренность об "окне тишины" и создании зон безопасности для защиты объектов инфраструктуры. И третье - обеспечение доступа на проблемные объекты квалифицированных бригад для устранения угроз, связанных с перечисленными экологическими опасностями.

Читайте также: Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский

Финансирование этой работы возможно за счет средств государственного бюджета, местных экологических фондов, а также с помощью донорских средств. Международные организации сегодня выражают заинтересованность в том, чтобы помочь Украине избежать экологической катастрофы.