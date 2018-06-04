 Линчевский отвечал на упрек Счетной палаты в нерациональных тратах на лечение онкобольных, и смысл в том, чтобы стараться спасти людей, - спикер Минздрава Ябчанка. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадському сообщил представитель Министерства здравоохранения (МЗ) Александр Ябчанка, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, таким образом Линчевский ответил на критическое замечание о том, что "25% онкопациентов, которые лечатся за счет бюджета за рубежом, умирают".

Издание отмечает, что 2 июня на сайте "Онкологический портал Украины" появилась стенограмма речи заместителя руководительницы МЗ Александра Линчевского, с которой он выступил на заседании Счетной палаты. В стенограмме, в частности, содержалось заявление Линчевского о якобы неэффективности лечения онкобольных заграницей, которая вызвала возмущение в обществе.

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Согласно тексту стенограммы, Линчевский сказал: "Относительно нерезультативности и расточительного использования денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно".

Заявление Линчевского вызвало возмущение среди пользователей соцсетей и политиков. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство в отношении Линчевского за его высказывания.

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Однако, по словам представителя МЗ Ябчанки, это была эмоциональный ответ врача.

"То есть о чем идет речь. Речь идет об эмоциональном ответе. То есть это ответ врача, которому сказали, что "Почему 25% денег вы потратили впустую?". Он имел в виду, что если есть хоть какой-то шанс спасти этого человека, то несмотря на какие-то проценты или вероятности, все равно будем их лечить, постараемся спасти их жизни... Это эмоциональный спич врача на такой упрек Счетной палаты, и он был полностью искажен", - заявил Ябчанка.

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В Минздраве, помимо прочего, отметили, что привлекают внимание к недопустимости распространения некорректного предположения относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых министерство направляло на лечение за границу.

Также в МЗ сообщили, что Линчевский извиняется за "недопустимо неудачно использованные высказывания".