 Если вас задержат, украинской власти будет очень трудно помочь, - Ирина Геращенко предостерегла фанатов от поездки на ЧМ в России. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, она заявила об этом во время заседания Согласительного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо усилить давление на Путина, чтобы к ЧМ по футболу были освобождены политзаключенные и заложники, - Ирина Геращенко

"Обращаюсь к тем пяти тысячам украинцев, о которых говорят, что они будто бы купили билеты, чтобы ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессора, где вас могут схватить и задержать! В такой ситуации украинской власти будет очень трудно вам помочь. Не стоит даже ни гривной, ни рублем поддерживать любые меры, которые происходят в стране, которая оккупировала наши территории и начала против Украины войну", - призвала Ирина Геращенко.

Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.