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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1130) футбол (2923) чемпионат (208) ЧМ-2018 (120)

 Если вас задержат, украинской власти будет очень трудно помочь, - Ирина Геращенко предостерегла фанатов от поездки на ЧМ в России. ВИДЕО

Уполномоченный Президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала украинцев бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, она заявила об этом во время заседания Согласительного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо усилить давление на Путина, чтобы к ЧМ по футболу были освобождены политзаключенные и заложники, - Ирина Геращенко

"Обращаюсь к тем пяти тысячам украинцев, о которых говорят, что они будто бы купили билеты, чтобы ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессора, где вас могут схватить и задержать! В такой ситуации украинской власти будет очень трудно вам помочь. Не стоит даже ни гривной, ни рублем поддерживать любые меры, которые происходят в стране, которая оккупировала наши территории и начала против Украины войну", - призвала Ирина Геращенко.

Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: https://censor.net.ua/v3069678
 
   
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Безголовые бараны едущие в парашу - не скулите потом - Украина вытащиии..
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из этих 5000 - половина спекулянты, другая лугандонци,
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Донецко-луганские вымираты на ЧМ-2018 никто не пустит, а собак с ветеринарным паспортом пустят.
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так потому они и едут по украинским паспортам, которые так щедро раздают наши миграционные службы. Вот и считаются Украинцами.
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не хватало ещё долбодятлов футбольных менять на рашанастамнетов.
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Шановний тута таке слово як "россия" та ще з великої літери важається вульгарно. Будьте більш уважним до спільноти. Доброго вечора
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Опять какая то хрень с цензором. В хроме некорректно отображается. В прошлом году такое месяц продолжалось, потом прошло, а теперь опять.
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брать расписку, шо предупреждены и осознают
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Багато разів я був у росії, але при СРСР і у відряджені. Тепер би і за гроші не поїхав, хоч є цікаві неслов'янські місця.
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аналогично.
при совке объездил значительную европейскую часть рсфср, был немного и за уралом.
больше всего понравилось и запомнилось ОТЛИЧНАЯ природа от туапсе до адлера, ну и абхазия....
уже в 2000-х несколько лет жил в мацкве.
но теперь - ну их нах.
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В РФ Nое- количество миллионов граждан Украины работают и в Крым не знаю какое кол-во на отдых или "по делам",к спорту политику не шейте.Проблем в стране хватает,работай Геращенко,на то оно и государство,что бы защитить своих граждан.Не можешь иди ткачихой работай.
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ГУЛАГ Джугашвили и ГУЛАГ Плешивого Педофила это одно и тоже
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Найдутся придурки, которые поедут. Пусть потом не скулят. Ну и еще поедут и вернутся те,которые друзья хуйла. Вот этих,на карандаш.
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Да это надо прямо на границе предупредить,что если они там"" вступят в г..но,то не х..звонить,искатоь консула,волать о помощи!Кошка бросила котят,пусть еб..ся как хотят!Хвати!Этой херни конца и края не будет!Хотя..мне кажется,что те которые туда едут,в большинстве -ватаны,и не велика потеря для нас
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Чого ж боятись торгових партньорів? )))
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КацаПсинские тараканы в 2014 году еще вначале войны в лице тогда еще живой, а теперь дохлой дохторши Лизы (утонула сцука в Черном море вместе с Хором Александрова) украли 500 детей на Донбассе,судьба их до сих пор неизвестна...
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мадяры все никак не успокоятся. (Фото)
Сборная Закарпатья участвует в чемпионате мира по футболу среди сепаратистов.

турнир под названием ConIFA World Football Cup проводится Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, членами которой являются футбольные ассоциации, которые не включены в состав Международной федерации футбола (FIFA).
Конфедерация основана в 2013 году, она проводит чемпионаты мира среди сепаратистов и непризнанных государств раз в два года.
Примечательно, что среди команд, которые выступают на турнире, оказалась сборная «Закарпатье».
Ее название написано на венгерском «Kárpátalja», а на эмблеме изображены флаги Украины и Венгрии на фоне Закарпатской области. При этом за команду выступают этнические венгры.
На турнир пытались попасть и сборные так называемых «ЛНР» и «ДНР», однако они не прошли квалификации.
https://inforesist.org/futbolnaya-komanda-iz-zakarpatya-uchastvuet-v-chempionate-mira-sredi-nepriznannyih-respublik-novosti-ukrainyi/
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Да не будет никакого чемпионата. Гордон даже поспорил на свою квартиру. Интересно,это правда что Бабченко попросил у жены Гордона 50 тысяч долларов за интервью?
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Эта Херащенка оправдывала до сих пор действующий двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве с немытой тем, что мол надо же менять наших военнопленных. Ни одного до сих пор не выменяли. Гадю мелкий дрыщ нам ловко подсунул, потом мертвечук в качестве пиаракции для кума еще группу разменял, да по курсу 1 к 5, ну и Рубан-шпиен туда сюда челночил под эти понты. Теперь Ируха публично расписывается в полной своей и власти никчемности. А как же договор? Разрыв дипотношений, закрытая граница? Шо теперь блеять будете в оправдание?
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Известный долбодятел Ходаковский исчез из ДАУНбасса.Видать Путлерская зондер-команда арестовала негодяя... У разі затримання, українській владі буде дуже важко допомогти вам, - Ірина Геращенко застерегла фанатів від поїздки на ЧС у Росії - Цензор.НЕТ 361Блогеры сообщают что Ходаковский дал деру в Израиль.Не хочет быть Ихтамнетом...
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Я в ахуе и недоумении, из Украины кто то собрался ехать мокшанский улусъ? Выпустить, а потом закрыть наглухо границу.
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РАБссия собирала данные на всех украинцев и не один год.Не стройте Иллюзий,на ВСЕХ...
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Фейсбук,вКнотакте,в Одноклассницах и прочих "соцсетях...,ФСБ РАБссии пасло ВСЕХ...
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интересно а как у наших джамшудов обстоят дела с военкоматом?там их около 5 миллионов..и что все непригодны для службы?И когда уже лишат путинских шлюх повалий и лорак званий народных артистов Украины?
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а что не предупреждают заробитчан? потенциально каждый из них объект для вербовки.
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вы что правда дебилы? пять тысяч это сосаки русского хера которые там живут, ау ку ку
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Боюсь, в раше, с нашим УБД за проезд придется платить)))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли вас задержат, украинской власти будет очень трудно помочь, - Ирина Геращенко предостерегла фанатов от поездки на ЧМ в России. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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