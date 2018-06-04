 Если вас задержат, украинской власти будет очень трудно помочь, - Ирина Геращенко предостерегла фанатов от поездки на ЧМ в России. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, она заявила об этом во время заседания Согласительного совета.
"Обращаюсь к тем пяти тысячам украинцев, о которых говорят, что они будто бы купили билеты, чтобы ехать на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессора, где вас могут схватить и задержать! В такой ситуации украинской власти будет очень трудно вам помочь. Не стоит даже ни гривной, ни рублем поддерживать любые меры, которые происходят в стране, которая оккупировала наши территории и начала против Украины войну", - призвала Ирина Геращенко.
Напомним, Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
при совке объездил значительную европейскую часть рсфср, был немного и за уралом.
больше всего понравилось и запомнилось ОТЛИЧНАЯ природа от туапсе до адлера, ну и абхазия....
уже в 2000-х несколько лет жил в мацкве.
но теперь - ну их нах.
Сборная Закарпатья участвует в чемпионате мира по футболу среди сепаратистов.
турнир под названием ConIFA World Football Cup проводится Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, членами которой являются футбольные ассоциации, которые не включены в состав Международной федерации футбола (FIFA).
Конфедерация основана в 2013 году, она проводит чемпионаты мира среди сепаратистов и непризнанных государств раз в два года.
Примечательно, что среди команд, которые выступают на турнире, оказалась сборная «Закарпатье».
Ее название написано на венгерском «Kárpátalja», а на эмблеме изображены флаги Украины и Венгрии на фоне Закарпатской области. При этом за команду выступают этнические венгры.
На турнир пытались попасть и сборные так называемых «ЛНР» и «ДНР», однако они не прошли квалификации.
https://inforesist.org/futbolnaya-komanda-iz-zakarpatya-uchastvuet-v-chempionate-mira-sredi-nepriznannyih-respublik-novosti-ukrainyi/