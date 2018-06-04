 Явку на выборах президента России в 2018 году завысили в два-пять раз, - "Новая газета". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

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Наблюдатели получили записи с видеокамер, установленных на восьми тысячах избирательных участках. Они отобрали 50 записей – по десять со случайных участков в пяти регионах России с наиболее высокими показателями явки: Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии.

Волонтеры посчитали количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнили эти результаты с данными Центральной избирательной комиссии России. Выяснилось, что на большинстве участков реальная явка была в два, три и даже в пять раз ниже официальной,пишет "Новая газета".

В Карачаево-Черкесии на 10 участках расхождение по явке составило 3154 голоса, в Дагестане — 10935 голосов, Кабардино-Балкарии — 9848 голосов, Татарстане — 2074 голоса, это наименьший результат среди пяти исследованных регионов, Чечне — 5331 голос. "Ни одного чистого участка из 50 проверенных УИК мы не нашли", - написали авторы материала. Расследование будет продолжено.

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В общей сложности расхождение результатов визуального подсчета явки с официальными данными на 50 избирательных участках составило более 30 тысяч голосов.

По отчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента в 2018 году составила 67,5 процента. Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова назвали прошедшие выборы "самыми чистыми в истории".

Согласно официальным итогам ЦИК, на выборах президента России 18 марта Владимир Путин получил почти 77 процентов голосов. Явка избирателей составила 67 с половиной процентов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшие выборы "самыми прозрачными, самыми чистыми в истории". Однако независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, таких как вброс бюллетеней, принуждение к голосованию бюджетников и военных, многократное голосование на разных участках.