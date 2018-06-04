 "Если кто-нибудь назовет меня вором и лжецом, буду сразу наказывать", - мэр Дрогобыча Кучма избил активиста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форпост, инцидент произошел во время обсуждения вопроса о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий.

Один из активистов назвал Кучму вором и бандитом. В ответ на это мэр его ударил кулаком в лицо и пообещал, что будет так делать так всегда в ответ на подобные заявления.

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