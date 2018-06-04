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 Происшествия, Общество
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Все про:драка (1629) Дрогобыч (13) мэр (1323)

 "Если кто-нибудь назовет меня вором и лжецом, буду сразу наказывать", - мэр Дрогобыча Кучма избил активиста. ВИДЕО

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма ударил активиста во время встречи с представителями общины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форпост, инцидент произошел во время обсуждения вопроса о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий.

Один из активистов назвал Кучму вором и бандитом. В ответ на это мэр его ударил кулаком в лицо и пообещал, что будет так делать так всегда в ответ на подобные заявления.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Це доска! Перша передача! Йолкі зєльониє!", - водитель едет по разбитой дороге Дрогобыч-Самбор. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3069638
 
   
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Лолита это тоже скоро возьмет на вооружение )))
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лолита это твоя мать шлюха?
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КОГДА НЕТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ АРГУМЕНТОВ - в ход идут оскорбления и "кулаки " .
ТЫ мэр , докажи словами !!! Если не можешь доказать , то какой с тебя в хрена МЭР...... , Значит ты не можешь и не умеешь .........
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Дорогой Кирюша, а назвать вором и бандитом - это не оскорбление?
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міський голова вчинив насильницький злочин,тебе це не турбує,гнила соя?
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Новый герой Украины берет 50 штук в час.


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москаль не занимайся хуйней
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да лан, у него семья, приемные дети, все хотят кушать ..., так что это норма,
Главное, что бы нашелся кто заплатит ... человеку нужно уметь прощать его маленькие слабости ...
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От мєртвага асла уші. Палучіш у Пушкіна🙂
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пограв з силовиками в фейкове вбивство і гребе лопатою бабки які працюючим в Україні за все життя не заробити і не кажіть що ці блогери такі цінні...
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он не мэр, он ФУЛЮГАН!
Есть видео, уже открыто дело по статье хулиганство должно быть.
Теперь дело за пострадавшим, заявление и какие телесные повреждения ему удастся зафиксировать в справке ...

Яр Холодный знает больше, как это должно быть
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Кучма Тарас Ярославович

З 2004 р. - член громадської організації «ПОРА». У 2006 - 2010 р. - депутат Дрогобицької міської ради від громадської організації «ПОРА». З 2013 р. - голова ради громадської організації «Дрогобицький майдан».
З 1 вересня 2014 року - доброволець-солдат взводу розвідки українського Батальйону імені генерала Кульчицького. З 20 листопада 2014 року - офіцер групи інструкторів батальйону оперативного призначення. З січня 2015 року - начальник медичної служби українського батальйону імені генерала Кульчицького.
20 березня 2015 року за мужність і героїзм проявлений під час виконання військового обов'язку в зоні антитерористичної операції нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. Також нагороджений відзнаками «За безпеку народу» (18 листопада 2014 року), «За доблесну службу» (26 січня 2015 року), медаллю «За жертовність і любов до України» (23 грудня 2014 року).
25 жовтня 2015 на чергових виборах міських голів обраний міським головою Дрогобича. Висунутий на посаду міського голови від Дрогобицької міської у Львівській області організації політичної партії «Громадський рух "Народний контроль"».
А хто той активіст?ї
ХЗ - може й треба було йому пику начистити.
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в таком случаи не просто ФУЛЮГАН, а еще и дурак! Но не мэр!
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звичайно - дерень.
Розумний би на дивані сидів, а не в добровольці записувався, щоб з сепарами воювати.
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ні, як ті хто зараз диванів судять атовців та добровольців. Як ти.
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При всех заслугах, он стрессонеустойчивый человек, а это профнепригодность для мэрского кресла.
Но если лично тебя устраивает мэр размахивающий кулаками то , кто же тебе доктор? На здоровье ...
Ему бы маузер и кожанку ... эффект был бы сильнее ...но это уже где то было ...
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Не путай теплое с мягким...если он сражался за Украину с оружием в руках, вовсе не означает что он не откатывает себе в карман....
Аналогичный случай был в Израиле когда судили и посадили заслуженного военачальника, который можно сказать спас страну в самый тяжелый момент арабской войны
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а в тебе є докази шо він відкатує у власну кишеню?
І вони там же, де і в цього "активіста" - на небі?
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виправдовувати рукоприкладство провладної чинуші - це так по кацапські ... "Якщо хто-небудь назве мене злодієм і брехуном, буду відразу карати", - мер Дрогобича Кучма побив активіста - Цензор.НЕТ 2332
якщо це мер - йому все можна , "бьйот - значіт любіт.." , правда ?
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".........громадської організації «ПОРА»
Это та "ПОРА", которой руководил вор и овощной холоп Каськив? "Якщо хто-небудь назве мене злодієм і брехуном, буду відразу карати", - мер Дрогобича Кучма побив активіста - Цензор.НЕТ 5866

Дальше можна не читать.
Правильно сказал активист!
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Молодець мер - так їх , холопів треба вчити ! А ТО ще чого насмілились - владу критикувати ... "Якщо хто-небудь назве мене злодієм і брехуном, буду відразу карати", - мер Дрогобича Кучма побив активіста - Цензор.НЕТ 8340
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мер молодець, бо без доказів ти не можеш називати людей бандитами та злодіями ... в тебе є докази, в тебе є документи про відкати - вперед до суду, бо інакше це дорога в нікуди... Взагалі , за такі образи конкретноі людини можуть і до суду притягнути з моральною компенсацією... а цей *активіст* просто наривається, путаючи демократію з анархією....
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Козленочек бееее свое вставил ,,, ты хоть какую маску не одень,,, все равно рога и борода торчать будут "Якщо хто-небудь назве мене злодієм і брехуном, буду відразу карати", - мер Дрогобича Кучма побив активіста - Цензор.НЕТ 6660
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і знову сміттєзвалище...хтось блокує щось там, як ми жили при Янику без цих проблем ?
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Правильно врізав.
А то язики як помело.
Хто більше верещить,той більший активіст.
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Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы.
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Ну зачем так грубо ,сразу по лицу кулаком.Как будто некому дать на лапу пару гривен,этих активистов сначала ногами отпинают ,а потом еще и дерьмом в газете обольют.Чисто как в Европе.
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лоханкин, сернул на Европу? полегчало?в Европе СУД тому, кто дал по морде такую сумму бабла в качестве компенсации тому, кто получил по морде, насчитает, что там, в Европе привселюдно это сделать никто не рискнет. И к тому же мера принудят уйти с должности.
Но почему в Европе такая ситуация невозможна в принципе? там меры не крадут бабло городского бюджета. Вот представь себе, лоханкин, ну ни копейки!
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Прям таки ни копейки не крадут.Как же они там живут.За зарплату,что ли.
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Это зря, выборцив кыздыть не можна, тем более на камеру. Надо было пригласить прокурора и хай активист заяву пишет при всех. Хотя, могу поспорить, шо никуя бы тот активист не написал.
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Сейчас у власти одно жульё, ворьё и просто ублюдки - при потрохе по другому быть не может, ибо над каждым мэром стоит смотрящий (крышующий). Поэтому когда начнётся Третий Майдан на фонарных столбах невинные в геноциде украинского народа висеть не будут.
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За врача-анастезиолога Кучму отдали свои голоса 9 325 избирателей.

Тарас Кучма ("Громадський контроль") выиграл выборы на должность председателя городского совета Дрогобыча Львовской области. Соответствующее решение приняла городская избирательная комиссия.

Согласно протоколу, за врача-анастезиолога Кучму отдали свои голоса 9 325 избирателей, что составляет около 30%. Он избран на этот пост впервые.

За занявшего второе место выдвиженца партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Хруща проголосовали 3 800 избирателей.

Как сообщало агентство, 25 октября в Украине прошли местные выборы.

02 ноября 2015, понедельник, 16:57

Чудовищные щупальцы Порошенко присосались к 9325 избирателей...
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Можно или нельзя, но он так делал.

"Бывший охранник Януковича Заневский подтвердил, что Янукович мог применить физическую силу к своим подчиненным. Из-за чего, все панически боялись делать экс-президенту замечание или идти к нему с плохими новостями."
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это кабмин или т.н. администрация пр...та? Или иные щирые реформаторы украинской национальности?
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Охренеть. Просто нет слов. То есть опровергнуть подобные заявления словесно он не в состоянии, может только грубой силой забивать оппонентов? Средневековье.
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а що там можна спростувати, на небі ж нічого не записано чи записано ?
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Посмотрим в каком веке живут оппоненты. Дело явно выигрышное в суде.
Надо как то приучать чиновников нести ответственность за свое поведение.
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Конечно, нарушение закона. И конечно, мэр должен был понимать, куда идёт на работу - если нервы не в порядке, надо было не баллотироваться.

И всё-таки в душе мысль такая - а правильно сделал. Потому что каждый первый урод рад ярлыки навешивать. Лишь бы ляпануть - а правда или неправда, есть доказательства или нету, пофиг, раз ты чиновник, то обязательно урод, вот и отмывайся.
Но правда в том, что не каждый первый чиновник - урод. И в том, что они тоже люди со своей гордостью. Могут и по роже увалить за оскорбление (конечно, потом придётся ответить перед правоохранителями). И всё же - активист будет другой раз думать сначала, а потом говорить.
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Мэр первый оскорбил активиста. Не имеет права, так как при должности. Обязан спокойно решать все вопросы. Вопрос касался громады, а не жены или любовницы мэра, честь которых он должен отстаивать.
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Ну ок, не каждый первый. Сколько? 99%? 95%? Из-за этих пары процентов не имеет смысла городить огород, поэтому да, каждый "чиновник на должности"=урод. У обычных клерков понятное дело, что ситуация другая, хотя они тоже чиновники.
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Все зафиксировано. Где? На небе. "Якщо хто-небудь назве мене злодієм і брехуном, буду відразу карати", - мер Дрогобича Кучма побив активіста - Цензор.НЕТ 163
Правильно сделал что дал по е@лищу.
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ЖИТЬ ПО НОВОМУ ,это вам не это ,вам никогда не понять всей глубины соевых глубин !!! А есть ли у нас ДОСТОИНСТВО если мы всё это терпим ??? СОМНЕВАЮСЬ !!!
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Если бы украинцы были народом а не стадом этот мэр уже висел бы на фонаре !!!
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Ну так пожалуйся на датское правительство за бардак.
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он его не бил а сделал физическое замечание! "Якщо хто-небудь назве мене злодієм і брехуном, буду відразу карати", - мер Дрогобича Кучма побив активіста - Цензор.НЕТ 395
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Не, ну а если бы чувак, в ответ, зарядил ему по башке? И ходил бы мэр с разбитым епальником... Акуеть, как по мэрски... Детский сад. Товарищ не понимает - объясни товарищу, про этот мусор. Сам же первый и оскорбил активиста.
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Респект мэру Дрогобыча Кучме - куда ни плюнь везде эти липучие, приставучие, вечно чем-то недовольные скандалисты-активисты. Проходу от этих бездельников и лоботрясов нет нормальным людям.
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Нє, ну так нормально мер дядькові у вухо заліпив! Проблема в тотальній недовірі до влади, бо всі крадуть , с..у.. ка, як в останній день. Може й той мер правду ніц не вкрав, то й не стримався - дав разок, але попробуй тут тримати себе в руках, коли такі чоткі аргументи "всьо записано на небі"! Та там вже чорнила давно скінчились на тому вашому небі!!!
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"Ми - не раби, раби - не ми" (С) Ще можна було й ногами добавити. А кого соромитись?
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Нагле бидло дорвалося до влади. Та не надовго!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Если кто-нибудь назовет меня вором и лжецом, буду сразу наказывать", - мэр Дрогобыча Кучма избил активиста. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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