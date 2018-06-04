 "Если кто-нибудь назовет меня вором и лжецом, буду сразу наказывать", - мэр Дрогобыча Кучма избил активиста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форпост, инцидент произошел во время обсуждения вопроса о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий.
Один из активистов назвал Кучму вором и бандитом. В ответ на это мэр его ударил кулаком в лицо и пообещал, что будет так делать так всегда в ответ на подобные заявления.
...
ТЫ мэр , докажи словами !!! Если не можешь доказать , то какой с тебя в хрена МЭР...... , Значит ты не можешь и не умеешь .........
Главное, что бы нашелся кто заплатит ... человеку нужно уметь прощать его маленькие слабости ...
Есть видео, уже открыто дело по статье хулиганство должно быть.
Теперь дело за пострадавшим, заявление и какие телесные повреждения ему удастся зафиксировать в справке ...
Яр Холодный знает больше, как это должно быть
З 2004 р. - член громадської організації «ПОРА». У 2006 - 2010 р. - депутат Дрогобицької міської ради від громадської організації «ПОРА». З 2013 р. - голова ради громадської організації «Дрогобицький майдан».
З 1 вересня 2014 року - доброволець-солдат взводу розвідки українського Батальйону імені генерала Кульчицького. З 20 листопада 2014 року - офіцер групи інструкторів батальйону оперативного призначення. З січня 2015 року - начальник медичної служби українського батальйону імені генерала Кульчицького.
20 березня 2015 року за мужність і героїзм проявлений під час виконання військового обов'язку в зоні антитерористичної операції нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. Також нагороджений відзнаками «За безпеку народу» (18 листопада 2014 року), «За доблесну службу» (26 січня 2015 року), медаллю «За жертовність і любов до України» (23 грудня 2014 року).
25 жовтня 2015 на чергових виборах міських голів обраний міським головою Дрогобича. Висунутий на посаду міського голови від Дрогобицької міської у Львівській області організації політичної партії «Громадський рух "Народний контроль"».
А хто той активіст?ї
ХЗ - може й треба було йому пику начистити.
- На небі!
Мало мер йому врізав.
Розумний би на дивані сидів, а не в добровольці записувався, щоб з сепарами воювати.
Но если лично тебя устраивает мэр размахивающий кулаками то , кто же тебе доктор? На здоровье ...
Ему бы маузер и кожанку ... эффект был бы сильнее ...но это уже где то было ...
Аналогичный случай был в Израиле когда судили и посадили заслуженного военачальника, который можно сказать спас страну в самый тяжелый момент арабской войны
І вони там же, де і в цього "активіста" - на небі?
якщо це мер - йому все можна , "бьйот - значіт любіт.." , правда ?
Это та "ПОРА", которой руководил вор и овощной холоп Каськив?
Дальше можна не читать.
Правильно сказал активист!
А то язики як помело.
Хто більше верещить,той більший активіст.
Но почему в Европе такая ситуация невозможна в принципе? там меры не крадут бабло городского бюджета. Вот представь себе, лоханкин, ну ни копейки!
Тарас Кучма ("Громадський контроль") выиграл выборы на должность председателя городского совета Дрогобыча Львовской области. Соответствующее решение приняла городская избирательная комиссия.
Согласно протоколу, за врача-анастезиолога Кучму отдали свои голоса 9 325 избирателей, что составляет около 30%. Он избран на этот пост впервые.
За занявшего второе место выдвиженца партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Хруща проголосовали 3 800 избирателей.
Как сообщало агентство, 25 октября в Украине прошли местные выборы.
02 ноября 2015, понедельник, 16:57
Чудовищные щупальцы Порошенко присосались к 9325 избирателей...
"Бывший охранник Януковича Заневский подтвердил, что Янукович мог применить физическую силу к своим подчиненным. Из-за чего, все панически боялись делать экс-президенту замечание или идти к нему с плохими новостями."
Надо как то приучать чиновников нести ответственность за свое поведение.
И всё-таки в душе мысль такая - а правильно сделал. Потому что каждый первый урод рад ярлыки навешивать. Лишь бы ляпануть - а правда или неправда, есть доказательства или нету, пофиг, раз ты чиновник, то обязательно урод, вот и отмывайся.
Но правда в том, что не каждый первый чиновник - урод. И в том, что они тоже люди со своей гордостью. Могут и по роже увалить за оскорбление (конечно, потом придётся ответить перед правоохранителями). И всё же - активист будет другой раз думать сначала, а потом говорить.
Правильно сделал что дал по е@лищу.