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Все про:армия (6916) дети (3130) лекарства (743)

 Украинские военные передали маленьким пациентам Тошковской амбулатории медпрепаратов на сумму 25 тысяч гривен. ВИДЕО

Украинские военные передали лекарства для маленьких пациентов амбулатории в поселке Тошковка Попаснянского района на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, месные врачи получили остродефицитные медпрапараты на общую сумму около 25 тысяч гривен.

Кроме того, украинские бойцы помогли с транспортом для доставки троих детей в запорожскую обласную больницу.

"Мы находимся почти на линии разграничения и у нас очень тяжело с лекарствами. Когда приехал генерал Наев (командующий объедененных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, - ред.), почти две недели назад, он спросил, что нам нужно и почти сразу приехали военные для уточнения конкретного списка нужных лекарств. Сегодня мы уже получили лекарства, которые помогут нашим детям", - говорит врач-педиатр Елена Карпенко.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3069618
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские военные передали маленьким пациентам Тошковской амбулатории медпрепаратов на сумму 25 тысяч гривен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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