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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1079) обыск (1170) Порошенко (14898) СБУ (12557) Гройсман (4082)

 Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей. ВИДЕО

Компания ООО "Дортмунд Кабель" заявляет о давлении на них правоохранительных органов, в частности СБУ и просит премьер-министра Владимира Гройсмана и президента Петра Порошенко защитить их права, а также защитить их от недобросовестных посягательств.

Об этом на пресс-конференции рассказал представитель ООО "Дортмунд Кабель" Станислав Догадайлов, передает Цензор.НЕТ.

...

"На сегодняшний момент с участием правоохранительных органов происходит умышленное разрушение бизнеса. Уголовное преследование в отношении ООО "Дортмунд кабель" осуществляется уже более 2 лет. При этом во время следственных действий у компании были украдены 800 кг медной проволоки, не возвращенного до сих пор. В течение следствия "Дортмунд кабель" получает угрозы, письма, телефонные звонки от заинтересованных лиц. За прекращение следственных действий от бизнесменов требуют 3 млн гривен!", - сказано в заявлении компании.

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"Мы в течении 11 лет занимаемся реализацией огнестойких кабелей на территории Украины. 2014 году было принято решение компанией начать собственное производство в Украине. В феврале 2016 года мы получаем сертификат на нашу продукцию и начинаем реализовывать ее серийно. … Как мы поняли основная цель (обысков. – Ред.) была полностью нас обескровить. Была задача изъять весь ассортимент, готовую продукцию, сырье. Представители завода конкурента были на обоих обысках ходили по офису и по производству указывали пальцем что изымать, что не изымать. Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность просто остановилась. За неделю до обысков звонили неизвестные на телефон называли сумму в 100 тыс. долл. – и обыска не будет. … В течение месяца после данного обыска, который произошел 27 декабря 2016 года, мы получили 4 решения суда, где суд сказал, что данные обыски являются незаконными и обязал немедленно вернуть всю изъятую продукцию. 8 месяцев никто нам ничего не возвращал. … Данное дело используется как метод, чтобы кошмарить нас и всех клиентов, и склонять их к работе с конкурирующей организацией. … После того как мы написали заявления во все возможные инстанции нам возвращается изъятая у нас 8 месяцев назад, но по возврату выясняется недостача почти на тонну меди. Мы открыли 14 уголовных дел на сотрудников правоохранительных органов. По большинству уголовных дел из этих 14 назначен тот же следователь, который является следователем в нашем уголовном деле. … СБУ за счет своих корочек и методом шантажа и подкупа в течение двух лет ежедневно использует полученную информацию, незаконным путем собранную, против нас. Цель пресс-конференции открытое обращение к Владимиру Борисовичу Гройсману, к президенту Петру Алексеевичу Порошенко – мы просим защитить непосредственно наши конституционные права и защитить нас от недобросовестной конкуренции, а также недобросовестных посягательств и уголовного преследования, которое длится в течение двух лет", - заявил Догадайлов.

Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания Дортмунд Кабель просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей 01

Источник: https://censor.net.ua/v3069614
 
 
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А чому вони , напряму , звертаються до паханів ? Вони , тим самим , підтверджують , що в Україні все вирішують лише "сматрящіє" і закону нема ? Нехай в суд звертаються ...
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Это равносильно ,что просить защиты у бандита,который тебя же и грабит.Не бывает плохих бояр и хорошего царя.Они в одной упряжке работают.На словах щеки дуются про защиту бизнеса и инвестиций,а на деле душат бизнес и на корню пресекают деятельность тех,кто не хочет жить по карамелькиным "панятиям" и содержать свору воров государственных.
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пишет расейский оппозиционер ...., но это очевидно и без него...


Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей - Цензор.НЕТ 7514 Roman‏ @roman_primorye 3 ч.3 часа назад
«Сегодняшние спецслужбы Украины - это те же чекисты, которые захватили власть в России, и удерживают ее репрессиями, пропагандистскими кампаниями, военными авантюрами и преступлениями против человечности»

Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей - Цензор.НЕТ 1368

Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей - Цензор.НЕТ 2843
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нічого дивного - і ФСБ і СБУ це теж саме КДБ ... А боротьба з громадянським суспільством - їх основна задача !
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Чому ця тварина не говорить украiнскою ?
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Можете представить,что они творят с более мелкими отечественными предприятими... И сука ! Почерк же один и тот же ! - Региональский. Ахметовский. Бандитский короче. Лолита чем лучше вышеперечисленных ? Конец срока у него уже,батенька.
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Сейчас скручивать жгуты в кабели в Украине может только "Фуджикура" или ЦВГ. А вы,холопы, как челобитную царю подаете?
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Нашли кого просить. Он же их и заказал.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВсе делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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