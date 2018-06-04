 Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность остановилась, - компания "Дортмунд Кабель" просит Порошенко и Гройсмана защитить их от посягательств правоохранителей. ВИДЕО

Об этом на пресс-конференции рассказал представитель ООО "Дортмунд Кабель" Станислав Догадайлов, передает Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний момент с участием правоохранительных органов происходит умышленное разрушение бизнеса. Уголовное преследование в отношении ООО "Дортмунд кабель" осуществляется уже более 2 лет. При этом во время следственных действий у компании были украдены 800 кг медной проволоки, не возвращенного до сих пор. В течение следствия "Дортмунд кабель" получает угрозы, письма, телефонные звонки от заинтересованных лиц. За прекращение следственных действий от бизнесменов требуют 3 млн гривен!", - сказано в заявлении компании.

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"Мы в течении 11 лет занимаемся реализацией огнестойких кабелей на территории Украины. 2014 году было принято решение компанией начать собственное производство в Украине. В феврале 2016 года мы получаем сертификат на нашу продукцию и начинаем реализовывать ее серийно. … Как мы поняли основная цель (обысков. – Ред.) была полностью нас обескровить. Была задача изъять весь ассортимент, готовую продукцию, сырье. Представители завода конкурента были на обоих обысках ходили по офису и по производству указывали пальцем что изымать, что не изымать. Все делалось для того, чтобы наша коммерческая деятельность просто остановилась. За неделю до обысков звонили неизвестные на телефон называли сумму в 100 тыс. долл. – и обыска не будет. … В течение месяца после данного обыска, который произошел 27 декабря 2016 года, мы получили 4 решения суда, где суд сказал, что данные обыски являются незаконными и обязал немедленно вернуть всю изъятую продукцию. 8 месяцев никто нам ничего не возвращал. … Данное дело используется как метод, чтобы кошмарить нас и всех клиентов, и склонять их к работе с конкурирующей организацией. … После того как мы написали заявления во все возможные инстанции нам возвращается изъятая у нас 8 месяцев назад, но по возврату выясняется недостача почти на тонну меди. Мы открыли 14 уголовных дел на сотрудников правоохранительных органов. По большинству уголовных дел из этих 14 назначен тот же следователь, который является следователем в нашем уголовном деле. … СБУ за счет своих корочек и методом шантажа и подкупа в течение двух лет ежедневно использует полученную информацию, незаконным путем собранную, против нас. Цель пресс-конференции открытое обращение к Владимиру Борисовичу Гройсману, к президенту Петру Алексеевичу Порошенко – мы просим защитить непосредственно наши конституционные права и защитить нас от недобросовестной конкуренции, а также недобросовестных посягательств и уголовного преследования, которое длится в течение двух лет", - заявил Догадайлов.