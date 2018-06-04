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Все про:болельщики (257) Винница (411) фашизм (300) футбол (2921)

 Полиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой. ВИДЕО

Полиция Винницы открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами футбольного клуба "Нива-В" на последнем матче команды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Sport Arena.

...

Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи.

Отметим, инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между "Нивой-В" и "Агробизнесом" (2:0).

Часть болельщиков команды надела на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.

Поединок между "Нивой" и "Агробизнесом" не имел никакого турнирного значения. В отличие от винничан, команда из Волочиска гарантировала себе выход в Первую лигу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3069601
 
   
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Нацисты, Винница, вторая лига. Жалкое зрелище, чесслово.
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жалкоє зрєліщє - подача матеріалу цензором та коменти ліберастів.
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Нефиг кацапско-гитлеровскую символику на себе тягать
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да это горстка ничтожеств хоть так решила привлечь к себе внимание... не все ж по подворотням шастать... кабысдохи
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дурачок, по-перше - свастя ніколи не було символом фашистів.
по-друге
Свастя - народний оберіг
- Свастя з обертанням ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ стрілки - це обороняюча сварга, символ стабілізації, зцілення, охорони, сакральний арійський оберіг, що приносить щастя, на статуях древніх богинь вона зображувалася внизу живота, оберігаючи плід. Такі свасті зображали на писанках, ритуальних короваях, у вишивці, на посуді, будинках.
- Свастя з обертанням ЗА ГОДИННИКОВОЮ стрілкою - це атакуюча сварга, символ чоловічого начал, експансія, пошук, відкриття чогось нового - і у фізичному, і в інтелектуальному сенсі, її використовували індіанські племена, зображали на статуях Будди, така була на на печатці Карла Великого.
http://spadok.org.ua/symvoly/svastya-narodnyy-oberig
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індіанці проживають в північній америці,а індійці в індії
подавайте матеріал грамотно,або не подавайте зовсім
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хрєновий орігінал)))
або груба підробка)))
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а ти - експерт?
помилок не робить тільки той хто ні хріна не робить.
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до речі, експерте - саме в індіянських племен


Ритуальные подвязки из бус со свастиками. Индейцы племени сак
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Свастика в Америке появилась благодаря индейским племенам, знание о свастике и Зерване прослеживается в их мифах. Есть версия, где говорится о проживании индейцев до прихода в Америку вблизи Монголии. Известно, что североамериканские индейцы знали свастику с доколумбовых времен. А возможно, свастика пришла на европейскую часть после раскола арийских племен на территории Урала, когда поклонники Митры двинулись в сторону Запада.

http://www.zoroastrian.ru/node/1719
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так воно і є гітлер все це вкрав.Цьому символу біля 10 000 років який на грудях Будди.Давайте до буддистів докопаємлся
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А навіщо цим, нібито українським фанам, чіпляти на себе оберіг чужих народів?
Вище в довідці пишуть, що прийшов цей символ від індіанців, йшов через Монголію, Урал.
Чому, наприклад, не тризуб або інші, ближчі до українців символи?


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то для тебе сварга - оберіг чужих народів. ти ж - не українка.
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Ну то поїдь в Європу зі свастикою. Подивимось, що із тобою буде.
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стоп панове - події відбуваються на Західній Україні, де за словами "Свободи" правлять бал націоналісти. Спочатку факельні походи в Києві, розгони ромів, тепер уже відкрито свастику пропогандують, що буде далі?!!!!
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у дурачка павловського Вінниця - вже Західна Україна, де правлять бал націоналісти, а не околядна шобла.
правду кажуть шо ліберастизм головного мозку - невиліковний. Полиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой - Цензор.НЕТ 466
як і рашизм.
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ти,шо з дуба впав чи башкою об підлогу бетонну вдарився?)))
яка вінниця знаходиться в західній україні???
вчи географію з ольгінськими ботами)))
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Так они что, красноармейцы? Или сибиряки из прошлого века?
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Сварга - сакральний символ України, знак планетарного духовного полюсу

Поліція Вінниці відкрила справу через свастику на футболках фанатів "Ниви-В" - Цензор.НЕТ 3653

В тому, що проти Європи ведеться тотальна війна. Вищим її проявом є світоглядна війна у формі війни символів, адже символ - це сконцентрований світогляд. Ліквідація Сварги автоматично означає ліквідацію європейської людини.
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Ой как интересно, друзья жидёнка гнойсмана? вот куда народные денежки идут.
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вапче-т свастя не є символом фашизму.
Символом фашизму є фасції Полиция Винницы открыла дело из-за футболок со свастикой фанатов "Нивы-В" - Цензор.НЕТ 9042
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і до речі, дурнику, - яке відношення гітлер має до фашизму?
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ніякого,фашизм в італії в німечинні за часів гітлера ідеологією був націонал-соціалізм
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Какой-то дедаваевальный журналист Цензора повторил за запоребриковыми собратьями сказку про фашизм в нацистской Германии?
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"Поединок между "Нивой" и "Агробизнесом" не имел никакого турнирного значения." Полиция Винницы открыла дело из-за футболок со свастикой фанатов "Нивы-В" - Цензор.НЕТ 4292
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Как быть финнам ? У которых орден мужества в виде свастики. И никто их не корит. Прям тишина.
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До финннннов, прооостооооо, покаеещеееее нее дооошлооооо.
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ну тут опознавалку вермахта на футболки перевели Полиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой - Цензор.НЕТ 2268 немцы народ был практичный флаги со свастикой после всяких там факлеьцунгов и прочих развлекух отдали танкистам дабы их по случаю свои же не разнесли Полиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой - Цензор.НЕТ 2268
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Сам глянь .Набери - финские награды в гугле.
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"фашистской Германии"
Увольте копирайтера, который пишет вам "новости"
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це він з газети "Правда" часів совка запозичив. Поліція Вінниці відкрила справу через свастику на футболках фанатів "Ниви-В" - Цензор.НЕТ 448
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И что? Это первоисточник, так сказать. Гитлер у них спёр свастику. Им можно. Остальным - нет.
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Щось я нічого не розібрав по цьому відео...Тобто не побачив свастики. І ще, Цензор, не "фашистська" Німеччина, а "нацистська". Елементарно.
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Свастика не символ фашизма, а древний славянский знак природного равноденствия. Такой знак является светлым.
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а вот нафига опознавательный знак вермахта для люфтваффе времён блицкрига напяливать Полиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой - Цензор.НЕТ 4613 Полиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой - Цензор.НЕТ 5154
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риторика ліберастів на цензорі розрахована на совкові мізки, для яких нема різниці між фашизмом, нацизмом та націоналізмом.
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Не всех дебилов война забрала
... и не все с Винницы переехали в Киев Поліція Вінниці відкрила справу через свастику на футболках фанатів "Ниви-В" - Цензор.НЕТ 1653
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Свастика нацистська, а не фашистська ! Дегенерати ніяк не можуть це запам'ятати.
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Спаскудили нацисти древній знак
Сварга-відомий під назвою свастика . Символ сонячного культу, в магічну силу якого вірили усі древні народи. В давніх українців він асоціювався із силою домашнього вогнища, родинним щастям. Сварга може бути ліво- та правосторонньою. Лише остання означає рух за сонцем. Сварга, повернута проти годинникової стрілки, вважалася символом оберегового духовного полум'я, а за годинниковою стрілкою - символом родинного вогнища.

Досить частим в українському вишитті (особливо на Правобережжі) є мотив так званої повної сварги (накладання лівооберненої свастики на правообернену). В народі його ще називають круторіжки. Це символ гармонії, створений двома врівноважуючими потоками. В українській вишивці він відомий ще як «колядник», знак єднання із мудрістю предків. Сварга - давній, енергетично Поліція Вінниці відкрила справу через свастику на футболках фанатів "Ниви-В" - Цензор.НЕТ 6173
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Порошенковские кадры, отрабатывают для лолиты
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Ностальгия по Werwolfy?
Наследил фюрер в Виннице... Поліція Вінниці відкрила справу через свастику на футболках фанатів "Ниви-В" - Цензор.НЕТ 8841
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Идиоты, где вы увидели фашистский символ? Поинтересуйтесь, какие символы были у фашистов!
А что касается Свастики, то это древний священный соларный символ!!!
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А мне,например, нравится знак "АЗОВа".....
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Да насрать им на свастику! Им лишь бы чё позапретнее, повыделываться!
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Да не вопрос, военкомат с нетерпением ждет всех любителей острых ощущений
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Вот такими несколькими идиотами путин перепугал весь Крым .... ( и всю раисю...
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и нельзя исключать что раися могла "приложить" руку к данной акции и участники прораиские вздыхатели..
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а насрати на твого путіна. і твою райсю. і на твоїх вздихатєлєй.
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МОИХ??? С дуба свалися?? Или "врезал"???
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПолиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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