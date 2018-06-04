 Полиция Винницы открыла дело из-за футболок фанатов "Нивы-В" со свастикой. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Sport Arena.
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Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи.
Отметим, инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между "Нивой-В" и "Агробизнесом" (2:0).
Часть болельщиков команды надела на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.
Поединок между "Нивой" и "Агробизнесом" не имел никакого турнирного значения. В отличие от винничан, команда из Волочиска гарантировала себе выход в Первую лигу.
по-друге
Свастя - народний оберіг
- Свастя з обертанням ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ стрілки - це обороняюча сварга, символ стабілізації, зцілення, охорони, сакральний арійський оберіг, що приносить щастя, на статуях древніх богинь вона зображувалася внизу живота, оберігаючи плід. Такі свасті зображали на писанках, ритуальних короваях, у вишивці, на посуді, будинках.
- Свастя з обертанням ЗА ГОДИННИКОВОЮ стрілкою - це атакуюча сварга, символ чоловічого начал, експансія, пошук, відкриття чогось нового - і у фізичному, і в інтелектуальному сенсі, її використовували індіанські племена, зображали на статуях Будди, така була на на печатці Карла Великого.
http://spadok.org.ua/symvoly/svastya-narodnyy-oberig
подавайте матеріал грамотно,або не подавайте зовсім
або груба підробка)))
помилок не робить тільки той хто ні хріна не робить.
Ритуальные подвязки из бус со свастиками. Индейцы племени сак
http://www.zoroastrian.ru/node/1719
Вище в довідці пишуть, що прийшов цей символ від індіанців, йшов через Монголію, Урал.
Чому, наприклад, не тризуб або інші, ближчі до українців символи?
правду кажуть шо ліберастизм головного мозку - невиліковний.
як і рашизм.
яка вінниця знаходиться в західній україні???
вчи географію з ольгінськими ботами)))
В тому, що проти Європи ведеться тотальна війна. Вищим її проявом є світоглядна війна у формі війни символів, адже символ - це сконцентрований світогляд. Ліквідація Сварги автоматично означає ліквідацію європейської людини.
Символом фашизму є фасції
Увольте копирайтера, который пишет вам "новости"
... и не все с Винницы переехали в Киев
Сварга-відомий під назвою свастика . Символ сонячного культу, в магічну силу якого вірили усі древні народи. В давніх українців він асоціювався із силою домашнього вогнища, родинним щастям. Сварга може бути ліво- та правосторонньою. Лише остання означає рух за сонцем. Сварга, повернута проти годинникової стрілки, вважалася символом оберегового духовного полум'я, а за годинниковою стрілкою - символом родинного вогнища.
Досить частим в українському вишитті (особливо на Правобережжі) є мотив так званої повної сварги (накладання лівооберненої свастики на правообернену). В народі його ще називають круторіжки. Це символ гармонії, створений двома врівноважуючими потоками. В українській вишивці він відомий ще як «колядник», знак єднання із мудрістю предків. Сварга - давній, енергетично
Наследил фюрер в Виннице...
А что касается Свастики, то это древний священный соларный символ!!!