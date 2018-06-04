 Украина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТО

Глава Украинского государства подчеркнул, что визит в Испанию является чрезвычайно успешным и важным. Он отметил, что за 22 года это первый официальный визит Президента Украины в Испанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

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"Состоялись очень продуктивные встречи с Премьер-министром Педро Санчесом. Это первая международная встреча новоизбранного премьер-министра, и вообще с этого начался его первый рабочий день в резиденции. Очень важно, что мы получили четкую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Поддержку позиции продления санкций. Поддержку позиции Украины в ЕС. Поддержку евроатлантических амбиций Украины", - рассказал Глава государства в комментарии по итогам встречи.

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Президент Украины выразил благодарность Главе испанского правительства за позицию поддержки нашего государства.

"Мы наметили несколько проблем. Кстати, основываясь на вчерашней встрече с огромной украинской общиной, мы четко поставили вопрос об ускорении подписания Соглашения об избежании двойного налогообложения", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, в ходе переговоров отмечалось, что этот документ подготовлен и согласован. "И сразу же после назначения правительства он будет подписано Так же, как и будет подписано Соглашение о социальной защите украинских граждан. Так же будут подписаны Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в области таможенного дела, юстиции и сотрудничества правоохранительных органов", - подчеркнул Президент.

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"Чрезвычайно важно, что сразу же есть такая широкая сфера нашей кооперации", - подчеркнул Петр Порошенко.