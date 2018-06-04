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 Политика Украины
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Все про:визит (2175) диаспора (226) Испания (468) налоги (2434) переговоры (3465) Порошенко (14898) украинцы (2854) Санчес (1)

 Украина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Королевство Испания встретился с Премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава Украинского государства подчеркнул, что визит в Испанию является чрезвычайно успешным и важным. Он отметил, что за 22 года это первый официальный визит Президента Украины в Испанию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

...

"Состоялись очень продуктивные встречи с Премьер-министром Педро Санчесом. Это первая международная встреча новоизбранного премьер-министра, и вообще с этого начался его первый рабочий день в резиденции. Очень важно, что мы получили четкую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Поддержку позиции продления санкций. Поддержку позиции Украины в ЕС. Поддержку евроатлантических амбиций Украины", - рассказал Глава государства в комментарии по итогам встречи.

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Украина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко 01

Президент Украины выразил благодарность Главе испанского правительства за позицию поддержки нашего государства.

"Мы наметили несколько проблем. Кстати, основываясь на вчерашней встрече с огромной украинской общиной, мы четко поставили вопрос об ускорении подписания Соглашения об избежании двойного налогообложения", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, в ходе переговоров отмечалось, что этот документ подготовлен и согласован. "И сразу же после назначения правительства он будет подписано Так же, как и будет подписано Соглашение о социальной защите украинских граждан. Так же будут подписаны Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в области таможенного дела, юстиции и сотрудничества правоохранительных органов", - подчеркнул Президент.

Украина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко 02

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"Чрезвычайно важно, что сразу же есть такая широкая сфера нашей кооперации", - подчеркнул Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3069591
 
   
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Конечно,бабло с работающих за границей украинцев должны сшибать только "натужные реформаторы"...🙂
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Ага , халява ? Халява для тех кто работает за границей , а их дети учатся в школах , и это оплачивают толко те , кто платит налоги в Украине. И так само с медициной и с пенсиями .
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Нормальные люди уже давно забрали своих детей и семьи за бугор,ты мне объясни - как в том бардаке можна жить?
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А те кто не забрал? А те кто приезжают и ходят по врачам ?
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а те кто ходят по врачам,везут и пересилают валюту в страну крулий год,так шо если ти тупой то умней а если наглий то иди на хуй.Член в жопу вам а не 2йное оподаткування
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Знаете, не надо их недооценивать... Шапкокрад просто щенок по сравнению с ними - у него сказывалось тлетворное влияние понятий, которое не позволяло на полную катушку обирать пересичных...
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Пузо у тебя от шлаков ,которые не перегорают. Гавно скаплиается.
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Так шо, слухи про Испанию вместо Ростова, совсем не слухи?
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может граждан Украины все таки или только украинцев??????
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Конечно граждан украины, а то как ПоПА там жить будет со своей командой воров рехформаторов? Это ачипатка дежурного редактора, спешка...... Украина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4184
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Соцзащита? Двойное налогооблажение....Это типа на котэджи Парашенка и подельников Субсидии...и бабло собираются в Испанию выводить?
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Троляки уже не знают как обгадить Пороха .Дальше " барыга ,оффшоры ,Липецк , Мальдивы , еврей , все воруют " фантазии не хватает.
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втвоём нике даже ,уши гэбнявые из-за флага норвежского торчат
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Ой и тупой же ты , даже не знаешь чей это флаг . Такие тупие и есть электорат Порошенка ?
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он жид,а они норвегов ненавидят,бо белая страна без жидви в правительстве и живет лучше всех.
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не еврей а жид,гнойний мерзкий криворукий вороватий жид.Да шо я тебе говорю фима,посмотрись ка ти в зеркало,хахаха
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в частности об избежании двойного налогообложения
ключевая миссия оффшорного гидранта на посту президента, он патужно и ришучэ подписывает эти соглашения со всеми Украина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6513
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Ищет электорад в свою поддержку на предстоящих выборах и возможно прощупывает пути отхода,ведь в Испании вилла и по их меркам - не маленькая.
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на фото : Педро Мальдивський і Педро Санчес
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Быдло гавкает. А между тем избежание двойного налогооблажения - нужная вещь.
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для Педри і кананекі, бо
там їх дачі
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для тех кто там работает, в первую очередь. Иначе они обязаны заплатить налоги и в Испании и в Украине.
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ы бидолашный и в Польше и в Украине небось платишь. Быць соевый
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Не плачу и еще куча легально работающих в Польше украинцев не платят именно потому что между Польшей и Украиной есть договор об исключении двойного налогообложения.
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Все нужная вещь, но все как и всегда делается через жопу и в этом вся проблема
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что конкретно в данном случае делается через жопу?
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Все . Вот все через жопу , например дороги , субсидии на газ , все делается в Украине через жопу , и писать мне надо будет целый год. Вот такой простой пример , Дания выращивает норки и на этом в год заробативет 1,5 миллиардов долларов, а тогда как Украина клянчет кредит под проценты , что наши дети их будут отдавать. Дания елки експоктироет и доллари на этом зарабатывает, а Украина нет , потому что все через жопу . В Дании 5,3 миллионов людей, она держит 25 миллионов свиней, а Украина покупает свинину в Дании, позор и т д
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Какое это отношение имеет к теме статьи?
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Разве не понятно - в методичке написано - чтоб не сделали - писать "через жопу".
Зрадаёпы даже из Дании знают как надо и не поленились тут отработать.
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Этот ублюдок в своих корыстных целях сдаёт испании украинские интересы. На хуя ему платить налоги в Украине - если он собрался свалить в испанию?
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охуительно актуально для моей тётки с пенсией 1500 гривен
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина и Испания вскоре подпишут ряд двусторонних соглашений, в частности об избежании двойного налогообложения и соцзащите украинцев, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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