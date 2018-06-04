 "Это Герои Украины, которые дали возможность нам работать, учиться, жить", - родственники погибших на войне с Россией требуют исторического статуса Стене памяти погибших Героев в Киеве. ВИДЕО

Видеообращение к высшим украинским чиновникам опубликовал на своей странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Родственники погибших во время Революции достоинства потребовали запретить размещение мобильных туалетов и парковку автомобилей вблизи Стены.

"Мусорные баки поставили возле самой Стены. Постоянно паркуются автомобили и размещаются биотуалеты. Хотелось бы обратиться к мэру города, чтобы с пониманием коммунальные службы относились к Стене памяти героев Украины и люди, выполняющие тут задачи по работе, поняли, что это Герои Украины, которые дали им возможность работать, учиться, жить, отдыхать. Этот случай возмутил всю Украину... Поэтому мы обращаемся к Администрации Президента и Президенту, депутатам Верховной Рады, премьер-министру с требованием почтить их память и предоставить статус, который был бы историческим и знаковым, и который рассказывал бы об их подвигах, смелостии любви к Украине, которой они отдали свои жизни для того, чтобы сегодня Украина процветала", - говорится в обращении.

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