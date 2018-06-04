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 Политика Украины, Общество
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 "Это Герои Украины, которые дали возможность нам работать, учиться, жить", - родственники погибших на войне с Россией требуют исторического статуса Стене памяти погибших Героев в Киеве. ВИДЕО

Родственники погибших в войне с Россией обратились к украинским властям с просьбой предоставить Стене памяти погибших Героев в Киеве исторического статус.

Видеообращение к высшим украинским чиновникам опубликовал на своей странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Родственники погибших во время Революции достоинства потребовали запретить размещение мобильных туалетов и парковку автомобилей вблизи Стены.

"Мусорные баки поставили возле самой Стены. Постоянно паркуются автомобили и размещаются биотуалеты. Хотелось бы обратиться к мэру города, чтобы с пониманием коммунальные службы относились к Стене памяти героев Украины и люди, выполняющие тут задачи по работе, поняли, что это Герои Украины, которые дали им возможность работать, учиться, жить, отдыхать. Этот случай возмутил всю Украину... Поэтому мы обращаемся к Администрации Президента и Президенту, депутатам Верховной Рады, премьер-министру с требованием почтить их память и предоставить статус, который был бы историческим и знаковым, и который рассказывал бы об их подвигах, смелостии любви к Украине, которой они отдали свои жизни для того, чтобы сегодня Украина процветала", - говорится в обращении.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3069589
 
   
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Денег нету - так пистуй.За оградой дергай пуй )) - Извини ,песенка такая есть )
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Бестолковые родители...Отправляли своих детей в жертву и даже не прокляли лолиту...Итог жертвы каков ? Убрана ли олигархия ? Изгнаны из Рады регионалы ? Наказаны ахметов с ефремов - зачинщики беспорядков на Донбасе ? Греки хоть Миноса проклинали.
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...Сдєсь водкі нєт. геть звідси, тібла!
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а курвам из "нафтогаза", этим "спасителям" Украины, премии миллионные, причем не в гривнах...
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Сортиры поставить возле мэрии и на Банковой. Там они смотрятся органично.
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К сожалению уровень развития нашего населения настолько деградировал за время совка и независимости Украины, что вместо того, чтобы бороться с теми кто расставляет сортиры, население борется с сортирами.... видно нам пи..ц, мы уже ничем не отличаемся от кацапстана, осталось порошенка еще пару раз выбрать - и все, братья-близнецы.
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перефразирую более доходчиво - если вам срут под дверь каждую ночь - то нужно не с дерьмом героически бороться, а с тем кто срет под дверь.
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>мы уже ничем не отличаемся от кацапстана

Еще не отличаемся. Совок выдавливать, по капле, тяжело. Особенно, если не выдавливать.
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Символично намекнули с баками, кто для них люди
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Любой мемориал или музей обязательно должен иметь туалеты. А там реликвии через стенку с унитазами. Нормальных людей не шокирует.
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навпаки працюючі громадяни дають можливість мати чиновників і воїнів, якщо не буде грошей то не буде армії і держави, армія нічого не дала, вона виснажує бюджет а перемог намає
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"отдали свои жизни для того, чтобы сегодня Украина процветала..."
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это Герои Украины, которые дали возможность нам работать, учиться, жить", - родственники погибших на войне с Россией требуют исторического статуса Стене памяти погибших Героев в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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