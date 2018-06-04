 СБУ разоблачила попытку вербовки украинца "спецслужбами" "ЛНР". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что в конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно оккупированную территорию. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко его пытали.
В начале мая 2018 после многочисленных пыток парень написал расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации, после чего его отвезли к линии разграничения.
Оперативники спецслужбы "встретили" мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач, ни одно из которых не успел и не планировал выполнять.
Служба безопасности Украины отмечает, что подобные случаи не редкость. На подконтрольной российским оккупантам территории не действуют правовые нормы, и граждане являются бессильными перед вооруженными террористами. Боевики не останавливаются перед применением жестоких насильственных действий, чтобы склонить граждан к государственной измене.
Вместе с тем, гражданин Украины, который не совершил для выполнения преступной задачи никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с вражеской спецслужбой и о полученном задания, освобождается от уголовной ответственности.
Сегодня, 4 июня, спустя почти
неделю после
начала криминального онлайн-
марафона с имитацией
расстрела российского
журналиста Аркадия
Бабченко, он озвучил сумму, за
которую согласен предоставить
интервью коллегам-
журналистам.
Как написал журналист на своей
странице в Facebook, интервью он
готов давать за $50 тысяч
минимум.
По словам Бабченко, такие деньги
ему нужны, чтобы "Начать жизнь с
нуля".
"Коллеги, я все понимаю. Но
поверьте - у меня сейчас такой
ворох проблем, мне нужно в
очередной раз жизнь заново с
нуля строить, чтобы я мог думать
еще и о том, как делать вам
рейтинги и контент. Поэтому
давайте так: пятьдесят штук
баксов - и эксклюзивное интервью
ваше. Я безумно устал. Я выжат
полностью. Последние пару дней
я был на грани нервного срыва.
Пожалуйста, не дергайте меня.
Дайте ожить. Спасибо", - написал
он.
Фото: facebook.com/babchenkoa
Вскоре после этого, главный
редактор интернет-издания
"гордон" Алеся Бацман рассказала
о том, как Бабченко отказался
давать интервью бесплатно.
"Аркадий сказал, что теперь
эксклюзивные интервью он дает
только за деньги, рассматривая
сумму от 50 тысяч. "Гривен?", -
робко уточнили мы. "Долларов" -
уверенно произнес Аркадий, и
добавил, что за 60 тысяч он точно
согласится! Когда Аркадия
Бабченко убили, и я узнала, что у
него осталось 6 приемных детей,
я написала его близким друзьям с
просьбой связать нас с его женой,
чтобы она дала номер своей
карточки и мы оперативно
организовали всеукраинский сбор
денег, чтобы помочь его семье.
Сейчас, по-видимому, нам нужно
организовать акцию по сбору 50
тысяч долларов для Аркадия за
интервью. Теперь эксклюзивные
интервью он дает только за
деньги, рассматривая сумму от
$50 тысяч... И добавил, что за 60
тысяч он точно согласится", -
написала Бацман.
Фото: facebook.com/alesia.batsman
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возможен вариант начала
массового террора. По методам
ИГИЛ - Речинский
Это сообщение вызвало поток
троллинга в адрес Бабченко,
который, получается, после
воскрешения, решил открыто
заработать на своем имени.
Видимо, чтобы перебить
неоднозначное впечатление от
своих слов, Бабченко решил
написать, что якобы телеканал
"Россия" согласился заплатить
такие деньги, но он это
предложение отверг в грубой
форме.
"Друзья мои, если вы до сих пор
так ничего еще и не поняли,
скажу вам простыми словами -
предложение только для СМИ, а
не для @дских пропагандонов,
засуньте свои деньги себе в
задницу и идите на@, @ляди, и
даже не думайте мне писать ни с
какими своими @дкими
кровавыми деньгами - так
доступно?
А на ваш телеканал я, безусловно,
обязательно приеду. Только
попозже. И на "Абрамсе". И не
для интервью. Спасибо за
внимание", - заключил он.
Оппозиционный блок готов вести переговоры с ДНР-ЛНР
Интерфакс-Украина
В «Оппозиционном блоке» готовы участвовать в прямых переговорах с боевиками «ДНР-ЛНР». Об этом заявил один из председателей фракции, народный депутат Украины Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.
«Наша фракция считает, что нужны прямые официальные переговоры на наивысшем уровне между сторонами конфликта… - между Украиной, Российской Федерацией, непризнанными республиками до достижения конечной цели - завершения войны», - сказал он.
По словам Бойко, представители «Оппозиционного блока» готовы принять участие в таких переговорах.
«Если президент, который, кстати, обещал за две недели остановить войну, побаивается за свой рейтинг, мы готовы принять участие в этих переговорах», - заявил он.