 СБУ разоблачила попытку вербовки украинца "спецслужбами" "ЛНР". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Правоохранители установили, что в конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно оккупированную территорию. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко его пытали.

В начале мая 2018 после многочисленных пыток парень написал расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации, после чего его отвезли к линии разграничения.

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Оперативники спецслужбы "встретили" мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач, ни одно из которых не успел и не планировал выполнять.

Служба безопасности Украины отмечает, что подобные случаи не редкость. На подконтрольной российским оккупантам территории не действуют правовые нормы, и граждане являются бессильными перед вооруженными террористами. Боевики не останавливаются перед применением жестоких насильственных действий, чтобы склонить граждан к государственной измене.

Вместе с тем, гражданин Украины, который не совершил для выполнения преступной задачи никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с вражеской спецслужбой и о полученном задания, освобождается от уголовной ответственности.

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