 В четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание Согласительного совета в понедельник. Он также отметил, что после консультаций с председателем профильного комитета, во вторник вряд ли удастся пройти все правки к законопроекту №7440 и принятие решения по этому проекту состоится в четверг.
Глава парламента назвал вопрос антикоррупционного суда ключевым для государства на этой неделе. По его словам, уже состоялись предварительные консультации с главой комитета ВР по вопросам правовой политики и авторами поправок.
Парубий отметил, что в среду комитет соберется для рассмотрения поправок. "По количеству авторов поправок очень трудно просчитать, но так получается, что завтра мы не успеем пройти все правки. Наверное будет наиболее эффективно, чтобы в четверг, когда будет наибольшая концентрация депутатов в зале, мы смогли перейти к голосованию", - добавил спикер Рады.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "В зале очень много людей, которые примеряют себя на скамье подсудимых", - Егор Соболев о затягивании принятия закона об Антикоррупционном суде
значит примут
петр алексееич уже наверное обращение к народу записует
теперь у нас не только безвиз но еще и антикоррупционный суд будет
Будет таким же ручным для Григоришина-Лещенко и прочих приближенных, кого уже три года обслуживает Сытник.