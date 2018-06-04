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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1641) Антикоррупционный суд (212)

 В четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО

Верховная Рада Украины должна в четверг, 7 июня, принять решение относительно закона "О Высшем антикоррупционном суде" в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание Согласительного совета в понедельник. Он также отметил, что после консультаций с председателем профильного комитета, во вторник вряд ли удастся пройти все правки к законопроекту №7440 и принятие решения по этому проекту состоится в четверг.

...
"Напоминаю, что предыдущую неделю мы завершили на рассмотрении поправок к законопроекту "Об антикоррупционном суде". Я убежден, что это ключевой вопрос повестки дня. Мы должны выйти на голосование в четверг", - заявил Парубий.

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Глава парламента назвал вопрос антикоррупционного суда ключевым для государства на этой неделе. По его словам, уже состоялись предварительные консультации с главой комитета ВР по вопросам правовой политики и авторами поправок.

Парубий отметил, что в среду комитет соберется для рассмотрения поправок. "По количеству авторов поправок очень трудно просчитать, но так получается, что завтра мы не успеем пройти все правки. Наверное будет наиболее эффективно, чтобы в четверг, когда будет наибольшая концентрация депутатов в зале, мы смогли перейти к голосованию", - добавил спикер Рады.

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Источник: https://censor.net.ua/v3069530
 
 
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют
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раз гройсман сказал что надо принять
значит примут
петр алексееич уже наверное обращение к народу записует
теперь у нас не только безвиз но еще и антикоррупционный суд будет
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Пока жива лолита,этот суд будет не действующим. Иначе его посаядят. А вы думали ,чего он тянет ? )))
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Оно вот в Испанию во за государственный счёт ездил....договаривался о "запасном аэродроме", Марбеллу свою хатынку и подельников проверял.
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Клоунада Шапито продолжается.Реальный Независимый суд с рекомендация международных партнёров и Венецианской комиссии? Они что сами себе путь в тюрягу и конфискации украденного проголосуют?! Будем посмотреть за каждым персонажем.....
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И такой же флажок им на лацкан костюма Бриони вместо флага Украины.
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Выйти надо было не в четверг, а еще пару лет назад, причем всем составом и желательно на букву икс....
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Как будто с появлением этого суда, что то изменится.
Будет таким же ручным для Григоришина-Лещенко и прочих приближенных, кого уже три года обслуживает Сытник.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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