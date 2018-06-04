 В четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание Согласительного совета в понедельник. Он также отметил, что после консультаций с председателем профильного комитета, во вторник вряд ли удастся пройти все правки к законопроекту №7440 и принятие решения по этому проекту состоится в четверг.

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"Напоминаю, что предыдущую неделю мы завершили на рассмотрении поправок к законопроекту "Об антикоррупционном суде". Я убежден, что это ключевой вопрос повестки дня. Мы должны выйти на голосование в четверг", - заявил Парубий.

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Глава парламента назвал вопрос антикоррупционного суда ключевым для государства на этой неделе. По его словам, уже состоялись предварительные консультации с главой комитета ВР по вопросам правовой политики и авторами поправок.

Парубий отметил, что в среду комитет соберется для рассмотрения поправок. "По количеству авторов поправок очень трудно просчитать, но так получается, что завтра мы не успеем пройти все правки. Наверное будет наиболее эффективно, чтобы в четверг, когда будет наибольшая концентрация депутатов в зале, мы смогли перейти к голосованию", - добавил спикер Рады.

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