EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество, За рубежом
  4564  152
Все про:казаки (159) Россия (69484) ЧМ-2018 (120) ЛГБТ-сообщество (182)

 "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018. ВИДЕО

В российском Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, они обещают, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома: максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок. Но обещают обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ.

"Если два мужчины будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, - говорит один из казаков. - Для нас ценности - это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом".

Читайте также: Россия нанесла ответный удар США: Трампа лишили звания "почетного казака" Санкт-Петербурга

...
В Ростов-на-Донуво время матчей ЧМ-2018 приедут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии.  Именно эти команды в июне будут играть матчи в этом городе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ организовывает в оккупированном Крыму "казачьи дружины" для подавления протестов, - ИС

Источник: https://censor.net.ua/v3069529
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Так это же футбол! Если забьют гол, то все будут целоваться на стадионе!
 показать весь комментарий
 
А что будет делать это стадо ряженых, если станут целоваться сразу пять мужчин?
 показать весь комментарий
 
 
Так они - женские аксессуары, для красоты, как косметика и сумочки у женщин.
 показать весь комментарий
 
 
Нагайки у них для непотребных плотских утех, а медальки и гей-оргиевские ленты - за отличия и заслуги в тех утехах... Ну и форма с фуражками, кожаными ремнями и портупеями всякими - тоже понятно зачем "Якщо двоє чоловіків цілуватимуться, то ми звернемося в поліцію. Далі - це їхня справа", - 300 козаків наглядатимуть за фанами в Ростові під час ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5287
 показать весь комментарий
 
 
английский поэт Джордж Тэрбервилл побывал в Москве в составе дипломатической миссии в 1568 г. Это было во время одной из самых кровавых чисток, организованных опричниной Ивана Грозного. Тэрбервилла поразили не столько казни, сколько открытый гомосексуализм среди русских крестьян,
 показать весь комментарий
 
 
Хоть есть у мужика достойная супруга,
Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
(дословный вариант более груб:
Даже если у мужика есть веселая и красивая жена,
Потакающая его звериной похоти,
Он все равно предается содомскому греху.
Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком,
Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.
 показать весь комментарий
 
"Если два мужчины будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, - говорит один из казаков. - Для нас ценности - это вера православная , семья и прежде всего коза или овца. "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 1208 Источник: https://censor.net.ua/v3069529
 показать весь комментарий
 
 
А в Киеве 99% людей это похер.
В отличие от представителей параши, которые видят рты, а представляют себе жопы. "Якщо двоє чоловіків цілуватимуться, то ми звернемося в поліцію. Далі - це їхня справа", - 300 козаків наглядатимуть за фанами в Ростові під час ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 964
 показать весь комментарий
 
 
если в Киев приедет хуйло и ему из мид рф подвезут пузоголеньких мальчиков.... то мб.
 показать весь комментарий
 
Вообще то кромешные идиоты. У них в госдуре целуются все поголовно , а их реакции нет "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 8429
 показать весь комментарий
 
 
Скрепно. Настоящий рус не будет целоваться с кем попало, настоящий рус дождётся первого свободного кадыровца или на худой конец начальника, и только тогда будет получать удовольствие, думая о скрепах и вЯличии Ымперии.
 показать весь комментарий
 
 
диды целовались - советский плакат..... "Якщо двоє чоловіків цілуватимуться, то ми звернемося в поліцію. Далі - це їхня справа", - 300 козаків наглядатимуть за фанами в Ростові під час ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 6184

 показать весь комментарий
 
 
Таварисч Пельше на заднем плане : "Вот Ленька сученок,а говорил, что только меня любит"
 показать весь комментарий
 
а кізяк бабай (якого чечени чпокнули в отсосі) що думає з цього приводу?
 показать весь комментарий
 
 
А где были эти козаки когда генсеки всех зацеловывали?
 показать весь комментарий
 
 
Придет однажды владимир владимрч к такому казачку домой, расстегнет ширинку и прикажет: "Соси скотина, родина требует !" А тот жалобно: "Не, не буду государь смилуйся..." На что путя, гневно: "Как не будешь, сто сорок миллионов сосут, а ты в отказ ?"
Хотя о чем это я, он уже давно пришел к ним всем в дом с расстегнутой ширинкой и они стали на коленки, разве нет?

 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому, что написано на их плакате, они уже успели отсосать у своего застройщика и теперь не меняя позы ждут Хуйло.
Причём тут "дидываивали"? "Якщо двоє чоловіків цілуватимуться, то ми звернемося в поліцію. Далі - це їхня справа", - 300 козаків наглядатимуть за фанами в Ростові під час ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 677
 показать весь комментарий
 
 
Какие казаки в россии стали толерантными.... "Якщо двоє чоловіків цілуватимуться, то ми звернемося в поліцію. Далі - це їхня справа", - 300 козаків наглядатимуть за фанами в Ростові під час ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 3041 А может просто своих трогать совесть не позволяет... "Якщо двоє чоловіків цілуватимуться, то ми звернемося в поліцію. Далі - це їхня справа", - 300 козаків наглядатимуть за фанами в Ростові під час ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 8360
 показать весь комментарий
 
Их казаки не любят нежностей, они сразу друг друга по тузу и дальше бдить семейные ценности"
 показать весь комментарий
 
 
"Если двое мужиков будут целоваться - мы будем наслаждаться..." Кизяки россии.
 показать весь комментарий
 
Дикуни якісь...
Показати б це на весь світ, всім футбольним фанам, щоб знали до яких дикунів їдуть..
А можливо нехай відвідають московію, на своїх ребрах відчують придуркуватість росіської орди.
 показать весь комментарий
 
 
И нагаечкой по спине бездуховных геев, нагаечкой их !!!
 показать весь комментарий
 
Цинизм, позор и унижение цивилизованного мира, проводить международные соревнования в стране где нагло нарушаются права человека, где бросают в тюрмы политзаключённых, где расстреливают неугодных кровавому режиму, где на каждых соревнованиях спортсмены принимают допинг.
 показать весь комментарий
 
 
А с нагайками они пойдут в салон БДСМ...😃
 показать весь комментарий
 
Этих горе-кизяков массово опускают кавказцы. В сети куча ссылок типа два чеченца изнасиловали казака, кавказец изнасиловал местного казаки и тд..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх