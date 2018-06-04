 "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, они обещают, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома: максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок. Но обещают обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ.

"Если два мужчины будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, - говорит один из казаков. - Для нас ценности - это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом".

Читайте также: Россия нанесла ответный удар США: Трампа лишили звания "почетного казака" Санкт-Петербурга

...

В Ростов-на-Донуво время матчей ЧМ-2018 приедут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии. Именно эти команды в июне будут играть матчи в этом городе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ организовывает в оккупированном Крыму "казачьи дружины" для подавления протестов, - ИС