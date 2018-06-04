 "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, они обещают, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома: максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок. Но обещают обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ.
"Если два мужчины будут целоваться на Чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции, - говорит один из казаков. - Для нас ценности - это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом".
В Ростов-на-Донуво время матчей ЧМ-2018 приедут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии. Именно эти команды в июне будут играть матчи в этом городе.
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Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
(дословный вариант более груб:
Даже если у мужика есть веселая и красивая жена,
Потакающая его звериной похоти,
Он все равно предается содомскому греху.
Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком,
Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.
В отличие от представителей параши, которые видят рты, а представляют себе жопы.
Хотя о чем это я, он уже давно пришел к ним всем в дом с расстегнутой ширинкой и они стали на коленки, разве нет?
Причём тут "дидываивали"?
, звоните бигом!!!...
Показати б це на весь світ, всім футбольним фанам, щоб знали до яких дикунів їдуть..
А можливо нехай відвідають московію, на своїх ребрах відчують придуркуватість росіської орди.