 Военнослужащий 36-й ОБрМП, пропавший 27 мая во время боя возле Павлополя, вернулся в расположение, - спикер ОС Шубец. ВИДЕО

Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что вчера в свое подразделение вернулся военнослужащий, судьба которого в течение пяти суток оставалась неизвестной, после выполнения боевой задачи на Мариупольском направлении", - сказал он.

Напомним, 28 мая в 36-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили об исчезновении бойца во время боестолкновения с наемниками РФ на мариупольском направлении.