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 Военнослужащий 36-й ОБрМП, пропавший 27 мая во время боя возле Павлополя, вернулся в расположение, - спикер ОС Шубец. ВИДЕО

Боец 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, пропавший без вести пять суток назад после столкновения с боевиками на мариупольском направлении неподалеку от Павлополя, вернулся в расположение части.

Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что вчера в свое подразделение вернулся военнослужащий, судьба которого в течение пяти суток оставалась неизвестной, после выполнения боевой задачи на Мариупольском направлении", - сказал он.

Напомним, 28 мая в 36-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили об исчезновении бойца во время боестолкновения с наемниками РФ на мариупольском направлении.

Источник: https://censor.net.ua/v3069474
 
   
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВоеннослужащий 36-й ОБрМП, пропавший 27 мая во время боя возле Павлополя, вернулся в расположение, - спикер ОС Шубец. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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