 Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Крым.Реалии ТВ, информирует Цензор.НЕТ.
"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Cын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - сказала Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова.
"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", – сказала Лариса Кольченко, мать Александра Кольченко.
При этом к российскому президенту Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали.
"Саша бы не одобрил… Олег тоже", – пояснили обе женщины.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.
Когда Украина станет сильной, тогда рашка сама отпустит заложников ....
після "патужних реформ" в Україні , хоч 30 млн залишилось ?
Vae victis..
за четыре года, при желании, можно было построить милитаризированное государство, одно упоминание о котором вынуждало бы кацапню сраться, но...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Это уже весь мир понял..... - так что такая вот наша доля.....
В открытом эфире, с помощью СМИ, позвонить Х√йлу и обговорить эту ситуацию...
Услышим, как он говорит с Х√йлом и, что эта тварь ответит...
до кого з хуйлокацяпів звертатися! - петро тут точно ні до чого!
він відпочиває в Іспанії!
https://www.youtube.com/watch?v=9ue7Y1X11Ao
Очень жаль наших пленных, 67 человек закрыты незаконно на рашке. Рассея сломала жизни ни в чем неповинных людей.
Но порошенко не участвует в жизни наших людей, он далёк от этого как марс от земли. Все его слова об освобождении Сенцова, Кольченко и остальных- всего лишь для него проформа, где это просто прелюдия к теме дайте денег, а то на вас путен нападет, на первом месте. Нужно вилять между имиджем антикоррупционера и правдой, которую уже все поняли.
Все это написала в более жесткой форме. Суть в том, что нужно обращаться не к порошенко , а пытаться попасть на высокие встречи европейских лидеров. И давить без конца. Никакая Денисова , ни порошенко не помогут. Равнодушие - вот их основная характеристика, было бы иначе, не было бы Роттердама плюс во время войны и фабрики Липецкой , чтоб путен не закрыл - до сих пор работала бы.
Це не я, це ваш учитель, Геббельс таке сказав!
Короче пока всей воровской шайке из 90-х по шапке не дадим так и будем топтаться на месте.
Дивно, що ви цього не розумієте (чи не хочете розуміти).
https://censor.net.ua/news/3066331/posle_obyavleniya_golodovki_sentsovym_poroshenko_prizval_mir_usilit_davlenie_na_kreml_dlya_osvobojdeniya
16.05.18 12:30 После объявления голодовки Сенцовым Порошенко призвал мир усилить давление на Кремль для освобождения украинских политзаключенных
https://censor.net.ua/news/3069380/poroshenko_poblagodaril_lyudeyi_vo_vsem_mire_za_uchastie_v_aktsiyah_v_podderjku_ukrainskogo_politzaklyuchennogo
02.06.18 12:54 Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова
https://censor.net.ua/news/3068607/kiev_nastaivaet_na_skoreyishem_osvobojdenii_vseh_ukrainskih_zalojnikov_poroshenko
29.05.18 15:01 Киев настаивает на скорейшем освобождении всех украинских заложников, - Порошенко
і т.д. ....
Одним з наших слоганів учора був putin is a killer. Пеця і наші політики та дипломати на всіх майданчиках і рівнях піднімають проблему заручників і в*язнів. Спробуйте до кремлівського фюрера звернення написати. Чи страшно ?
Очередное явление Божества народу, назначенное на 7 июня, уже ознаменовалось привычной картиной реального народного горя, которое миллионы людей несут на прямую линию с Путиным просто потому, что Путин за 18 лет так и не удосужился создать систему, решающую будничные проблемы людей.
Которые от отчаяния становятся на колени, хоть чем-то пытаясь привлечь внимание высшего сановника, собственного, и ответственного за ту катастрофу, в которой они живут.
Сегодня самый эпатажный момент - группа дольщиков.
Похитивший их деньги вор сел в тюрьму, а они остались совсем ни с чем: что взять с сидельца?
В итоге вместо своего жилья некоторые из них лишились вообще всего.
просто фотка) навіяла - віра, надія - петро!