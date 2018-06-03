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 Политика Украины, Общество
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Все про:обращение (221) Порошенко (14895) Сенцов (480) Кольченко (184)

 Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей. ВИДЕО

Людмила Сенцова и Лариса Кольченко впервые встретились и записали видеообращение к президенту Украины.

Об этом говорится в сюжете Крым.Реалии ТВ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Cын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - сказала Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова.

"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", – сказала Лариса Кольченко, мать Александра Кольченко.

Также читайте: Мать Кольченко: Член общественно-наблюдательного совета Челябинской области звонил с угрозами после начала голодовки сына

При этом к российскому президенту Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали.

"Саша бы не одобрил… Олег тоже", – пояснили обе женщины.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/v3069470
 
 
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ускорить может только хуйло..неужели непонятно..
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даже кушать перестал, всё о заложниках думает..ещё со времён Илловайска жрать перестал..не..?
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Fobos - нашему Президенту не легко....., не смотря на то что у него рейтинг всего 3,7% он не опускает руки и проводит потужные реформы...

Когда Украина станет сильной, тогда рашка сама отпустит заложников ....
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доки товстий схудне - худий здохне ... Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей - Цензор.НЕТ 5585
після "патужних реформ" в Україні , хоч 30 млн залишилось ?
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молчим и терпим..
Vae victis..
за четыре года, при желании, можно было построить милитаризированное государство, одно упоминание о котором вынуждало бы кацапню сраться, но...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Fobos - "молчим и терпим" - ну да...., мы не совсем не рабы.... Многих Майдан ввел на этот счет в заблуждение....

Это уже весь мир понял..... - так что такая вот наша доля.....
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А что он должен ещё делать? По крайней мере, в мире знают о Сенцове и выступают за его освобождение. Или ему следует приехать в Лабытнанги и делать подкоп?
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Как вариант:
В открытом эфире, с помощью СМИ, позвонить Х√йлу и обговорить эту ситуацию...
Услышим, как он говорит с Х√йлом и, что эта тварь ответит...
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Ага.. И хуйло сразу возьмёт трубку.. Не смешите! Видели, как он включает дурака при неудобных вопросах? На крайняк спросит, типа, а кто этот Сенцов, первый раз слышу.
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ну гундяй же и кадилом не пошевелил...кому то надо
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Любит, еще не значит, что умеет.И разницу надо улавливать между президентом и попом.Или у нас и поп и президент в одном лице: петя - попо -президент. ППП
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мне пофиг ,как оно у вас...а ваш гундяй таки проходимец.в отличие от президента Украины.
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порошенко хуже проходимца. И оценку порошенку даст народ на выборах. И я в том числе.Вся моя семья и мои друзья.А потом его "оценит" суд.Я очень надеюсь на это.
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Скоріш не суд, а ПЗРК з двох флангів в чартер на Тель-Авів з Вальц-ман Інкогніто на борту.
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а к хуйлу обратиться не пробовали?или к трампу?нашли самого могущественного в мире? Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей - Цензор.НЕТ 5375от которого зависит будет хуйло держать сыновей за решеткой или нет...
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Ещё не хватало к хуйлу обращаться. Они правильно делают, что не унижаются перед этим чмом, все равно он для них никогда ничего не сделает. Он взрывал дома в рашке, ему одним убийством больше - одним меньше - роли не играет, все равно гореть в аду.
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Звернулись на емоціях, то ж жінки. Нехай тобі, шоколадний вилизувачу, буде приємно, що хоч хтось до твого недо-Пґизидента звертаєттся.
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ваня то не на эмоциях...то флешмоб.ваш гэбнявый прпагандонский флешмоб.после задержания отого придурка с двойным гражданством с незаконной рашытудэй
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гіша) до тебе треба було звернутися - ти би їм розказало,
до кого з хуйлокацяпів звертатися! - петро тут точно ні до чого!
він відпочиває в Іспанії!
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Дійсно - зафлешмобили Соєвого. Спокою не дають. Будку Рошен розхитують. Не дають зосередитись на казнокрадстві. Підарешт їх!
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ХуNло уже притащил ядрёное оружие в Крым для устрашения, а теперь тащит его в Сирию для применения???
https://www.youtube.com/watch?v=9ue7Y1X11Ao
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Плешивый педофил валил Беслан и Норд Ост не жалея Газа в театре на Дубровке и ОГНЕМЕТОВ в Беслане,с чего вы взяли что эта КГБшная МРАЗЬ пощадит украинцев?
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а що може зробити Петро?! він же в Іспанії?!
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та ні,капітал вже там))), чого не можна насолодитися відпочинком на вілллі, в Іспанії?! Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей - Цензор.НЕТ 5237
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Чесний "трудяга" заслужив на відпочинок. І взагалі, забагато шуму навколо недоторканої особи. Гроші люблять тишу. А мільярдики треба плекати, відсоточки по вкладах отримувати. Так що тс-с-с-с.
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А чого ж зрадоботам не попросити свого президента-януковича?
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А че не на французском? Он, пишут, знает и его.
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Горе матерів, звичайно, можна зрозуміти. Тільки звернулись не до того. Свинохряк скоро так нарехвормує, накраде і напозичається, що стане нерукоподатним серед світових політичних лідерів.
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Все, что хотела сказать, написала, но не рискнула отправить.
Очень жаль наших пленных, 67 человек закрыты незаконно на рашке. Рассея сломала жизни ни в чем неповинных людей.
Но порошенко не участвует в жизни наших людей, он далёк от этого как марс от земли. Все его слова об освобождении Сенцова, Кольченко и остальных- всего лишь для него проформа, где это просто прелюдия к теме дайте денег, а то на вас путен нападет, на первом месте. Нужно вилять между имиджем антикоррупционера и правдой, которую уже все поняли.

Все это написала в более жесткой форме. Суть в том, что нужно обращаться не к порошенко , а пытаться попасть на высокие встречи европейских лидеров. И давить без конца. Никакая Денисова , ни порошенко не помогут. Равнодушие - вот их основная характеристика, было бы иначе, не было бы Роттердама плюс во время войны и фабрики Липецкой , чтоб путен не закрыл - до сих пор работала бы.
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Это про НАБУ что ли ? Ведь они занимаются роттердамом плюс. Где бенефициант и есть порошенко
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причем тут сенцов..и откуда вы знаете про проформу..
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Просто дура.
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"Наша брехня має бути приголомшливою, тоді їй швидше повірять."
Це не я, це ваш учитель, Геббельс таке сказав! Матері Сенцова та Кольченка звернулися до Порошенка з проханням сприяти швидкому звільненню синів - Цензор.НЕТ 2318
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За слово "президент" з малої літери - респект Вам, Таня. Коли пишемо з великої - говоримо про першу особу держави, Лідера нації, а не про представника фінансових інтересів фабрики Рошен в масштабах всієї України.
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просто чекати і сподіватися мало - треба ще і робити щось ...
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так, починаємо з малого) - розспамлюємо) Ваш пост вище)
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дякую , нехай вони заморяться спамити правду ! Матері Сенцова та Кольченка звернулися до Порошенка з проханням сприяти швидкому звільненню синів - Цензор.НЕТ 3994
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так делай что нибудь а не стучи на СФ!
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Ну там много гавна всплывет, но скорее уже после выборов.
Короче пока всей воровской шайке из 90-х по шапке не дадим так и будем топтаться на месте.
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Вангую: тот, кто им это подсказал, уже знает
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Пані, звертатися потрібно до того і до тих, хто арештував і несправедливо засудив ваших дітей, вивіз і кинув до в*язниці, не пускає до них українського консула, ні лікарів.
Дивно, що ви цього не розумієте (чи не хочете розуміти).
https://censor.net.ua/news/3066331/posle_obyavleniya_golodovki_sentsovym_poroshenko_prizval_mir_usilit_davlenie_na_kreml_dlya_osvobojdeniya

16.05.18 12:30 После объявления голодовки Сенцовым Порошенко призвал мир усилить давление на Кремль для освобождения украинских политзаключенных

https://censor.net.ua/news/3069380/poroshenko_poblagodaril_lyudeyi_vo_vsem_mire_za_uchastie_v_aktsiyah_v_podderjku_ukrainskogo_politzaklyuchennogo

02.06.18 12:54 Порошенко поблагодарил людей во всем мире за участие в акциях в поддержку украинского политзаключенного в РФ Сенцова

https://censor.net.ua/news/3068607/kiev_nastaivaet_na_skoreyishem_osvobojdenii_vseh_ukrainskih_zalojnikov_poroshenko

29.05.18 15:01 Киев настаивает на скорейшем освобождении всех украинских заложников, - Порошенко

і т.д. ....
Одним з наших слоганів учора був putin is a killer. Пеця і наші політики та дипломати на всіх майданчиках і рівнях піднімають проблему заручників і в*язнів. Спробуйте до кремлівського фюрера звернення написати. Чи страшно ?
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Первыми заложниками на дохлой РАБссии были матери и отцы Балтийских матросов Кронштадта которые поверили краснопузым Шакалам чЛЕНИНА и поддержали это быдло в 1917 году.Но расплата наступила мгновенно уже 1921 году матросы Кронштадта стали злейшими врагами советской власти и дерьма красножопого...,Часть матросов расстреляли, офицеров и Мичманов утопили в НЕВЕ.....,так что не стройте иллюзий,прошло с 1921 года немало лет,но КРЫСЫ кремля не изменились....
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Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей - Цензор.НЕТ 6986


Очередное явление Божества народу, назначенное на 7 июня, уже ознаменовалось привычной картиной реального народного горя, которое миллионы людей несут на прямую линию с Путиным просто потому, что Путин за 18 лет так и не удосужился создать систему, решающую будничные проблемы людей.
Которые от отчаяния становятся на колени, хоть чем-то пытаясь привлечь внимание высшего сановника, собственного, и ответственного за ту катастрофу, в которой они живут.
Сегодня самый эпатажный момент - группа дольщиков.
Похитивший их деньги вор сел в тюрьму, а они остались совсем ни с чем: что взять с сидельца?
В итоге вместо своего жилья некоторые из них лишились вообще всего.
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Холуї приповзли на колінах до Сцаря чєлобітную біть
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Обратились по адресу. Президент Порошенко сможет помочь их детям. Он всегда слышит голоса матерей.

Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей - Цензор.НЕТ 9214
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Таке €б@ло скрутив на фото, нече мільйон прибутку втратив.
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так ти костя проти) нашого преза) петра?! з сокирою???
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вибач) ти за)))
просто фотка) навіяла - віра, надія - петро! Матері Сенцова та Кольченка звернулися до Порошенка з проханням сприяти швидкому звільненню синів - Цензор.НЕТ 9102
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Очень тяжело смотреть это видео, ну просто очень.
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Знайшли до кого звертатися. Парашенко сепар,барига 2в1
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМатери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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