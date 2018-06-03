 "Спас журналистов, остановил хулиганов, но судят меня": завтра состоится суд над ветераном АТО Павловым, который защищал журналистов от "титушек". ВИДЕО

Об этом сообщил сам Павлов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Спас журналистов, остановил хулиганов, упередив насилие над людьми. Не допустил незаконного завладения оружием, но судят меня. Завтра у меня суд на 14.30 апелляционный киевской области. Владимирская 15", - сообщил он.

Волонтер Роман Синицин отметил, что это "очень интересный кейс про "правоохранительную систему" и право граждан на защиту".

"Пашу "Аскольда" знаю давно. Паша правильный. И Паша яростно воевал в 2014-2016 годах. Паша в Обухове защищал себя и журналистов от титушек. В том числе с помощью оружия. Личного боевого наградного пистолета. Там все есть на видео. Пистолет у Паши забрали. Шьют дело. Не титушкам. Не организаторам титушек. Не ментам импотентным и проплаченным", - добавил Синицин.

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Напомним, Павлов пытался прекратить избиение журналистов 5 канала, снимавших сюжет о перевозчиках, которые отказывались бесплатно возить участников боевых действий. Чтобы прекратить драку находившийся на месте события ветеран АТО выстрелил в воздух из наградного пистолета.

Военного задержали полицейские, а сами инициаторы драки дают показания в качестве свидетелей.



