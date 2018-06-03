 Родные погибших на Донбассе воинов требуют от киевских властей прекратить размещать биотуалеты возле Стены памяти. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, обнародовав видео с семьями погибших и волонтерами, причастными к созданию мемориала.

Смотрите:"Тут раніше стояли туалети, але ми дали розпорядження, щоб їх поприбирали", - возле "Стены народной памяти" вместо туалетов поставили елки. ВИДЕО+ФОТО

Родные погибших Героев призвали относится достойно к памяти воинов, которые отдали свои жизни, защищая Украину.

Волонтер гуманитарной миссии "Эвакуация 200" Павел Нетесов, занимающейся поиском, опознанием и возвращением домой тел украинских военных, погибших на Донбассе, заявил, что "ситуация со стеной памяти, этой улицей, с припаркованными машинами, с увеселительными мероприятиями, мусорными баками, биотуалетами, она повторяется каждый год".

"Люди-организаторы, которые пришли с нами разговаривать, у них даже понимания нету, что он сделали, что-то не так. Их не смущает, что туалеты стоят. Это получается, что мы прогнили от самого низа до самого верха", - отметил Нетесов.

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Напомним, Стена памяти погибших героев была открыта 30 мая 2015 года на Трехсвятительской улице возле Михайловского монастыря. Сейчас на Стене увековечены 3700 погибших украинских защитников с начала российской агрессии до февраля 2016 года.