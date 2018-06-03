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 Родные погибших на Донбассе воинов требуют от киевских властей прекратить размещать биотуалеты возле Стены памяти. ВИДЕО

Семьи погибших требуют от властей Киева прекратить размещать мобильные туалеты возле Стены памяти погибших в результате российской агрессии Героев, и запретить парковку автомашин.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, обнародовав видео с семьями погибших и волонтерами, причастными к созданию мемориала.

Смотрите:"Тут раніше стояли туалети, але ми дали розпорядження, щоб їх поприбирали", - возле "Стены народной памяти" вместо туалетов поставили елки. ВИДЕО+ФОТО

Родные погибших Героев призвали относится достойно к памяти воинов, которые отдали свои жизни, защищая Украину. 

Волонтер гуманитарной миссии "Эвакуация 200" Павел Нетесов, занимающейся поиском, опознанием и возвращением домой тел украинских военных, погибших на Донбассе, заявил, что "ситуация со стеной памяти, этой улицей, с припаркованными машинами, с увеселительными мероприятиями, мусорными баками, биотуалетами, она повторяется каждый год".

"Люди-организаторы, которые пришли с нами разговаривать, у них даже понимания нету, что он сделали, что-то не так. Их не смущает, что туалеты стоят. Это получается, что мы прогнили от самого низа до самого верха", - отметил Нетесов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Це син загинув мій, хочу дубочок йому посадити", - 600 дубов посадили на Хортице в память о погибших на Донбассе украинских воинах. ВИДЕО

Напомним, Стена памяти погибших героев была открыта 30 мая 2015 года на Трехсвятительской улице возле Михайловского монастыря. Сейчас на Стене увековечены 3700 погибших украинских защитников с начала российской агрессии до февраля 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3069461
 
 
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Павлу Нетесову.

Пару барыг и чиновников окунуть в эти туалеты,
и проблема будет решена раз и навсегда...
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...а також київська влада (чи хто?) проти знесення пам'ятників російським окупантам Ватутіну, Щорсу...і герб Радянського Союзу ще й досі "красується" на Головпоштамті у самому центрі Києва...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРодные погибших на Донбассе воинов требуют от киевских властей прекратить размещать биотуалеты возле Стены памяти. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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