 Родные погибших на Донбассе воинов требуют от киевских властей прекратить размещать биотуалеты возле Стены памяти. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, обнародовав видео с семьями погибших и волонтерами, причастными к созданию мемориала.
Родные погибших Героев призвали относится достойно к памяти воинов, которые отдали свои жизни, защищая Украину.
Волонтер гуманитарной миссии "Эвакуация 200" Павел Нетесов, занимающейся поиском, опознанием и возвращением домой тел украинских военных, погибших на Донбассе, заявил, что "ситуация со стеной памяти, этой улицей, с припаркованными машинами, с увеселительными мероприятиями, мусорными баками, биотуалетами, она повторяется каждый год".
"Люди-организаторы, которые пришли с нами разговаривать, у них даже понимания нету, что он сделали, что-то не так. Их не смущает, что туалеты стоят. Это получается, что мы прогнили от самого низа до самого верха", - отметил Нетесов.
Напомним, Стена памяти погибших героев была открыта 30 мая 2015 года на Трехсвятительской улице возле Михайловского монастыря. Сейчас на Стене увековечены 3700 погибших украинских защитников с начала российской агрессии до февраля 2016 года.
Полиграф Полиграфович
Пару барыг и чиновников окунуть в эти туалеты,
и проблема будет решена раз и навсегда...