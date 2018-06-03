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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (138) ЧМ-2018 (118)

 Россия может усилить агрессию против Украины в Азовском море после ЧМ-2018,- американский аналитик Гобл. ВИДЕО

Россия может усилить агрессию против Украины после проведения финала Чемпионата мира по футболу. Ключевым элементом агрессии может стать военное присутствие в Азовском море.

Об этом заявил в интервью украинской службе "Голоса Америки" аналитик американской неправительственной организации The Jamestown Foundation​ Пол Гобл, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в конце мая Россия без особых предупреждений переместила пять кораблей Военно-морских сил (ВМС) из Каспийского в Азовское море.

"Передислокация военно-морских сил такой мощности с Каспия до Азовского моря пугает, ведь это дает российским ВМС возможность высадки на побережье. Эти корабли не нужны, чтобы защищать Керченский мост или действовать против украинских рыболовецких судов", – отмечает Гобл.

Аналитик провел аналогию между этими событиями и усилением агрессии России после Олимпиады в Сочи.

"По моему мнению, передислокация напрямую связана с Чемпионатом мира по футболу. Как и тогда, когда Путин вторгся в Украину после Олимпиады в Сочи, очень вероятно, что он сделает шаги против Украины или кого-то другого после Чемпионата. Я не ожидаю действий в течение следующих недель, но, считаю, что российское правительство создает для себя новые возможности угрожать Украине", – говорит эксперт.

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По меньшей мере, такое присутствие свяжет руки Украине для противостояния российской агрессии, убежден аналитик.

"Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или другой прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет сдерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений России в других районах", – подчеркнул Гобл.

Украине, по мнению аналитика, стоит усиливать собственную оборону в Азовском море и обеспечить поддержку международного сообщества.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отметил, что Россия, задерживая и досматривая украинские суда, идущие через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска, хочет уступок по "крымскому вопросу".

3 мая Госпогранслужба Украина сообщила, что "россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов", следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля, российские спецслужбы останавливают суда ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.

Источник: https://censor.net.ua/v3069437
 
 
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Порося Фирташа ставленник , оно не чего делать не будет .
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порошенко это уже вчерашний день
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порошенко має достроково скласти повноваження Президента! Головний чинний агресивності путіна це слабкість влади порошенка! Нам потрібно терміново провести дострокові вибори, щоб позбутись слабкої влади - це головна запорука припинення війни або перемоги в війні! Захід порошенку не вірить і чекає поки він піде, путін навпаки планує агресію поки нікчемний порошенко при владі! Дострокові вибори Президента - це зменшення ризиків нападу путіна, бо путін буде намагатись знову провести свого кандидата в Президенти і не буде атакувати під час передвиборчої компанії!
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Ты хочешь помочь Украине? Чем ? ........... или просто советом.
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Вот поэтому, нужно уже сейчас озаботиться проектом судоходного канала по крымскому перешейку.
Решаются четыре задачи:
1. Свободный выход в Черное море из азовских портов.
2. Отрезается крымский канал.
3. Формируется еще один рубеж обороны.
4. Полуостров Крым, становится островом, со всеми вытекающими.
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Идея интересная, но всё требует дополнительного финансирования...
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Надо посчитать. Тут же кроме экономики, есть еще и вопросы военных и политиков.
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Политически решается возврат Крыма и потому могут быть и другие первоочередные задачи на которые необходимо тратить ресурсы...
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Так пусть наши политики из своих оффшорных загашников скинуться!
Там такие суммы, что китайцы его за неделю прокладут...
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Ты лучше посчитай - на что этого хватит, если это у тебя ответы на все вопросы, и тогда говори...
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вот еще один якутский корякъ. Что у вас у мордовских свинособак так клинит на канале. Сами придумали и сами рассказываете. Как это по монголоидному, по рузьки у вас.
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что за "всеми вытекающими"?
Был полуостров, станет остров и что из этого вытекает?
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Значит надо начать агрессию против рашки во время чемпионата мира.
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взагалі-то краще завтра, або після завтра - в вівторок!
початок вже є
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Именно то, что нужно паРаше, а она будет выглядеть не агрессором...
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розвідка/аналітика це добре, але може й Україна перекине човни нової) серії від папа?
човни ці роблять, і вони захистять Азовське узбережжя від кацапів?
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Корабли против целого флота? Мало того корабли обделаются так же как и в 2014, кацапы затопят пару десятков своих и заблокируют корабли Украины.
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Она может делать все что угодно . Украина держится на патриотах , а не власть имущих (мародерах) , к сожалению .
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Твои слова и Трамлу в уши . Россия может усилить агрессию против Украины в Азовском море после ЧМ-2018,- американский аналитик Гобл - Цензор.НЕТ 4145
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паРаше нужна именно "гражданская война" в Украине, чтобы не платить репараций - сами всё разрушили и украли, а мы тут ни при чём.
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Нужно срочно восстановить ядерный потенциал .Была б ядерно - водородная бомба ни одна сабака в Украину не сунулась бы .
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займись этим,хватит на цензоре штаны протирать
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Петрович, ти гарні речі кажеш, але як би в Україні верхівка не крала,
то можна було би і кваркову))) зброю мати!
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Может надо кому-то срочно к врачу. К психиатору. А не ядерное оружие востанавливать.
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Украине вполне хватило бы тактического оружия для ствольной артиллерии (тот же «Пион»),
Причем, там совершенно на много ниже требования по их обслуживанию, чем для других видов спецбоеприпасов. И Кравчук хотел их оставить, тем более, что они НЕ ПОДПАДАЛИ под условия будапештского меморандума. Но совковая научная элита тупо обманула Кравчука, убедив его в неспособности Украины его обслуживать.
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Почему сейчас, после его заявления, никто не произносит - #атопутиннападёт?
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нельзя такое произносить. Ато роттердам ++ и 147 я потужная безальтернативно мыролюбная реформа.
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Гаранты безопасности и территориальной целостности Украины должны подключится. Парочка ракетных эсминцев НАТО....и нормально.В своё время продали бы састь акций американским корпорациям на добычу газа на шельфе и хрен бы паРашка вышки захватила, а может и Крым.
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Новейший корвет (МРК) "Вышний Волочек", построенный по технологии "стеллс", 01 июня 2018 заступил на охрану Керченского пролива.
По своим ТТД прозван "Морским палачом".

Росія може посилити агресію проти України в Азовському морі після ЧС-2018, - американський аналітик Гобл - Цензор.НЕТ 1217

Водоизмещение 949 т
Длина 74,1 м
Ширина 11 м
Высота 6,57 м
Осадка 2,6 м
Скорость хода 25 узлов
Артиллерия: 1×1-100мм АУ А-190 «Универсал», 2×1-14,5мм пулеметная установка,3х1-7,62мм пулеметная установка
Зенитная артиллерия: 1×12-30мм ЗАК Дуэт (АК 630-М2)
Ракетное вооружение: 1×8 Калибр (с обычном или ядерным боезапасом) или Оникс, 2×4 ПУ 3М47 «Гибка» с ЗУР «Игла» или «Игла-М»
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссия может усилить агрессию против Украины в Азовском море после ЧМ-2018,- американский аналитик Гобл. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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