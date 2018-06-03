 Россия может усилить агрессию против Украины в Азовском море после ЧМ-2018,- американский аналитик Гобл. ВИДЕО

Об этом заявил в интервью украинской службе "Голоса Америки" аналитик американской неправительственной организации The Jamestown Foundation​ Пол Гобл, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в конце мая Россия без особых предупреждений переместила пять кораблей Военно-морских сил (ВМС) из Каспийского в Азовское море.

"Передислокация военно-морских сил такой мощности с Каспия до Азовского моря пугает, ведь это дает российским ВМС возможность высадки на побережье. Эти корабли не нужны, чтобы защищать Керченский мост или действовать против украинских рыболовецких судов", – отмечает Гобл.

Аналитик провел аналогию между этими событиями и усилением агрессии России после Олимпиады в Сочи.

"По моему мнению, передислокация напрямую связана с Чемпионатом мира по футболу. Как и тогда, когда Путин вторгся в Украину после Олимпиады в Сочи, очень вероятно, что он сделает шаги против Украины или кого-то другого после Чемпионата. Я не ожидаю действий в течение следующих недель, но, считаю, что российское правительство создает для себя новые возможности угрожать Украине", – говорит эксперт.

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По меньшей мере, такое присутствие свяжет руки Украине для противостояния российской агрессии, убежден аналитик.

"Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или другой прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет сдерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений России в других районах", – подчеркнул Гобл.

Украине, по мнению аналитика, стоит усиливать собственную оборону в Азовском море и обеспечить поддержку международного сообщества.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отметил, что Россия, задерживая и досматривая украинские суда, идущие через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска, хочет уступок по "крымскому вопросу".

3 мая Госпогранслужба Украина сообщила, что "россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов", следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля, российские спецслужбы останавливают суда ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.