 Штурмовик ВСУ пролетает над пляжем в Кирилловке на предельно низкой высоте. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил волонтер Роман Синицин, который опубликовал видео в Facebook.
"Азовское море. Кирилловка. Вроде вчера (1 июня. – Ред.). Штурмовик СУ-25 ВВС Украины на предельно малой высоте делает экшн", - написал он.
На ролике видно, как самолет пролетает в нескольких метрах от воды. На пляже в этот момент есть люди.
ну что ВІ,ничто не СРАВніть..сделано в раЗИИ
https://2ch.hk/psy/arch/2018-04-10/res/874197.html
Расслабон у тех, кто не может это понять.
https://2ch.hk/psy/arch/2018-04-10/res/874197.html
Слава ВСУ!!!
Александр Бычик
Питер Бычик, вы здесь, типа, создаете иллюзию массовости? Вы спросите - как я понял, что вы один и тот же человек? Отвечу: по совершенно лишней запятой после уступительного союза "хотя", которую вы поставили и в посте Питера, и в посте Бычика.
вторая половина таки дочитывает но тут же возмущается . как это так украинский самолет пролетает над безлюдным пляжем украинской Кириловки . вот бля преступление пляж пустой . летит самолет не совсем над пляжем а над морем . да и Су-25 машина не сверхзвуковая поэтому никаких последствий не будет . все криминала в этом не вижу