 Штурмовик ВСУ пролетает над пляжем в Кирилловке на предельно низкой высоте. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил волонтер Роман Синицин, который опубликовал видео в Facebook.

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"Азовское море. Кирилловка. Вроде вчера (1 июня. – Ред.). Штурмовик СУ-25 ВВС Украины на предельно малой высоте делает экшн", - написал он.

На ролике видно, как самолет пролетает в нескольких метрах от воды. На пляже в этот момент есть люди.