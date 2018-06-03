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Все про:самолет (2039) Запорожская область (563) ВСУ (44)

 Штурмовик ВСУ пролетает над пляжем в Кирилловке на предельно низкой высоте. ВИДЕО

Над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области штурмовик Вооруженных сил Украины Су-25 пролетел на предельно малой высоте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил волонтер Роман Синицин, который опубликовал видео в Facebook.

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"Азовское море. Кирилловка. Вроде вчера (1 июня. – Ред.). Штурмовик СУ-25 ВВС Украины на предельно малой высоте делает экшн", - написал он.

На ролике видно, как самолет пролетает в нескольких метрах от воды. На пляже в этот момент есть люди.

Источник: https://censor.net.ua/v3069434
 
   
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Самолет то явно лучше всей этой психофармы.
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Штурмовик ЗСУ пролітає над пляжем у Кирилівці на гранично низькій висоті - Цензор.НЕТ 292

ну что ВІ,ничто не СРАВніть..сделано в раЗИИ
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Я так розумію, що вата цензоровська в рейтузи наклала. Уявляю, що з відпочиваючими ватниками там витворялося Штурмовик ВСУ пролетает над пляжем в Кирилловке на предельно низкой высоте - Цензор.НЕТ 7073 Штурмовик ВСУ пролетает над пляжем в Кирилловке на предельно низкой высоте - Цензор.НЕТ 7073
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Это что убогость или расслабон ПВО Украины или без кипы бумаг и подтверждения в письменном виде наши ПВО не имеют права и пернуть?"/Все что пересекает границу Украины должно быть уничтожено только тогда нас начнут уважать как страну.
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Вот этого надо больше бояться
https://2ch.hk/psy/arch/2018-04-10/res/874197.html
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ПВО Украины самолеты ВВС Украины не сбивает.
Расслабон у тех, кто не может это понять.
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вас в сирии уже обслужили... понравилось?
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Пролет самолета хорошо смотрится, пусть и дальше так летают, нашим в радость, а вата пусть бесится...
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Ой сорри опять не туда запостил. Че то там с кнопкой.
https://2ch.hk/psy/arch/2018-04-10/res/874197.html
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Сорри сорри сообщение выше в другую тему
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Скоростная новость. Позавчера в фейсбуке смотрели
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Штурмовик ВСУ пролетает над пляжем в Кирилловке на предельно низкой высоте. Россия заявила, что после этого он вышел на околоземную орбиту с сбил 12 спутников ГЛОНАСС, которые упали в Тихий океан, где из упавших российских спутников образовался рукотворный остров (если исходить из гипотезы, что россияне собирают спутники руками). Доказательства обещали прислать из студии Союзмультфильм.
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Десь півтора роки тому довелося спостерігати за нічними польотами винищувальної авіації ЗСУ неподалік їхнього аеродрому. Незабутнє, чаруюче видовище! Військова авіація в Україні є!.
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Нормально пролетел, еще чаще надо летать, чтобы не забывали, что в стране война.
Слава ВСУ!!!
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Не могу что-то понять: пролетевший над пляжем штурмовик ВСУ - это зрада или пэрэмога? То, что штурмовики ВСУ способны летать - это вроде пэрэмога. А то, что они летают над плжем, на котором в этот момент есть люди (причем не какие-то там сепары, а законопослушные граждане Запорожской области, в 2014-м не повевшиеся на замануху "русского мира") - это вроде зрада.
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есть вариант-пожить на лініі фронта тогда все и проясниться...как оно?
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Я уже 4 года живу на линии фронта - здравого смысла и идиотизма.
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...походу, тебя на линии этого фронта неслабо контузило... ...лечиться не пробовал?
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Не пробовал. Всё жду когда гениальная медицинская реформа имени Супрун наберет обороты.
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Это правильно. Торопится не нужно. Нужно вернуть обществу полноценного человека. Хотя, в отношении тебя надежды мало
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Ленинград не линия фронта! Хотя, там кизяки буянят...
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Frank Piter
Александр Бычик
Питер Бычик, вы здесь, типа, создаете иллюзию массовости? Вы спросите - как я понял, что вы один и тот же человек? Отвечу: по совершенно лишней запятой после уступительного союза "хотя", которую вы поставили и в посте Питера, и в посте Бычика.
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А почему им нельзя летать над своей территорией? Я в детстве в деревню к бабушке ездил возле Узына Киевской обл. Так там каждый день над головами взлетали стратегические бомбардировщики. Мощь та еще по сравнению с Су-25. И ни у кого не возникало подобных вопросов.
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Никто не оспаривает права (и даже обязанности) самолетов ВСУ летать над своей территорией. Ставится вопрос о целесообразности пролетов на бреющем полете над пляжем с людьми.
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людей как то не заметно. почти как в Крыму.
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В Крыму уже четыре года "ихтамнеты" таким образом "быкуют"... Начали с дневных полётов (в том числе, и на бреющем), над пляжами, а теперь и по ночам "Крым от "террористов" оберегают", и не только над пляжами, но и над городами и сёлами, в том числе, и ночью... (В 1993-м один "ухарь" из Кировского таким вот образом "порысачил" - командир так "вздрючил", что "десятому заказывал...". А "жест" подобный - "Мы здесь!", в условиях войны - вполне уместен...
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Незрозуміло лише "зрада" це чи "перемога". І це засмучує та призводить до зависання мозку.
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Пролетел самолётик ... Просто пролетел... Один... Секунда дела... И всё... И больше ничего... А трындежу поднялось как у аборигенов, впервые увидевших паровоз ))) Особенно переживают ватники, зрадофилы и всёпропальщики. Просто невероятно как пролёт всего одного самолёта "вскрыл" столько проблем в Украине. Ещё раз убедился, что идиоты существуют.
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По "Апачу" вопрос к алкашу юГику... а за СУ-25Т звиздеть не надо... Грач машина зачетная...
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Ясно. Только зачем за это блокировать аккаунт? Администратор обидчивый любитель совковой техники?
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Що тут дивного? Тренуються хлопці. У 2015 точно так тренувалися пілоти патрульного літака над пляжами одного з районів Одеської області і саме в зоні дії берегової РЛС.
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Томагавк летает над Сирией ек выше 100 м,но кацаПсины летят куда то в небо его сбивать... Штурмовик ЗСУ пролітає над пляжем у Кирилівці на гранично низькій висоті - Цензор.НЕТ 7397и там же самоликвидируются... Штурмовик ЗСУ пролітає над пляжем у Кирилівці на гранично низькій висоті - Цензор.НЕТ 7397
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Нарушил летчик правила полета или нет не знаю, главное что наши - летают, а это хорошо
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А выше подняться,страшновато.
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А выше твердь, он специально чтобы тебя-петросяна не разочаровать не поднялся выше.
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Если он выше поднимится, в керченском проливе случится приступ диареи на нервой почве.
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це правильно! якби я був льотчиком, то також літав би дуже низенько, бо боюсь висоти.
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Там літають і правосєки на своїх єропланах. Нехай вата баіцца.

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Крадется. Крымскому мосту следует напрячься.
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тю на вас люди . ви шо не письменнi ? читаю коментарии и фигею . одна половина возмущается пролетом самолета потому что думает что это москаль !!! и сразу бросаются писать гневные комменты . а шо прочитать сообщение слабо ? та даже заголовок . или есть еще такие кто не знает что такое ВСУ ? олени самолет украинский !!!!

вторая половина таки дочитывает но тут же возмущается . как это так украинский самолет пролетает над безлюдным пляжем украинской Кириловки . вот бля преступление Штурмовик ЗСУ пролітає над пляжем у Кирилівці на гранично низькій висоті - Цензор.НЕТ 6831 пляж пустой . летит самолет не совсем над пляжем а над морем . да и Су-25 машина не сверхзвуковая поэтому никаких последствий не будет . все криминала в этом не вижу
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияШтурмовик ВСУ пролетает над пляжем в Кирилловке на предельно низкой высоте. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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