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Все про:акция (1744) США (13775) Сенцов (474)

 Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соединенные Штаты поддержали глобальную акцию #SaveOlegSentsov - требование освободить незаконно удерживаемых Россией украинцев.

"Мы приобщаемся к всемирному призыву освободить Олега Сенцова, который стал жертвой русской кампании по подавлению голосов тех, кто выступают против оккупации Крыма", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Twitter посольства США в Украине.

Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники акции #SaveOlegSentsov в Вене просят правительства Австрии, Украины и G7 инициировать обсуждение освобождения политзаключенных РФ на 44-м саммите. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что акции #SaveOlegSentsov были запланированы в трех городах США: Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Например, в Сан-Франциско участники рассказывали жителям об Олеге Сенцове и украинских политзаключенных. "Сан-Франциско очень открытый город. Поэтому люди после этого берут плакаты и присоединяются", - сообщали организаторы в Facebook.

Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность 02

Также смотрите: Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство. ФОТОрепортаж

Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность 03
Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность 04
Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главам МИД по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ ради освобождения украинских заложников, - Климкин. ДОКУМЕНТ

Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность 06
Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность 07

Напомним, глобальная акция #SaveOlegSentsov 1-2 июня проходит в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/v3069422
 
   
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Це вже третя стаття про мітинги за Сєнцова. Це все добре, але ж росію хвилює зовсім інше.
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За північнокорейських в'язнів акцій багато було?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомАкции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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