 Акции за освобождение Сенцова и других узников Кремля прошли в США, посольство высказало солидарность. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы приобщаемся к всемирному призыву освободить Олега Сенцова, который стал жертвой русской кампании по подавлению голосов тех, кто выступают против оккупации Крыма", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Twitter посольства США в Украине.

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Отметим, что акции #SaveOlegSentsov были запланированы в трех городах США: Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Например, в Сан-Франциско участники рассказывали жителям об Олеге Сенцове и украинских политзаключенных. "Сан-Франциско очень открытый город. Поэтому люди после этого берут плакаты и присоединяются", - сообщали организаторы в Facebook.

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Напомним, глобальная акция #SaveOlegSentsov 1-2 июня проходит в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.