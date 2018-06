 Участники акции #SaveOlegSentsov в Вене просят правительства Австрии, Украины и G7 инициировать обсуждение освобождения политзаключенных РФ на 44-м саммите. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щербань на facebook-странице.

"Сегодня перед Собором св. Штефана в Вене украинское общество и друзья Украины вышли на акцию #SaveOlegSentsov. Зачитывали списки украинских узников Кремля. Такие бесконечные… Спасибо тем, кто пришел!", - отметил он.

По информации Цензор.НЕТ, в акции принимали участие представители украинской, русской, чеченской общин. Участники объявили требования инициаторов к правительствам Австрии, Украины и G7, а также представителям гражданского общества Австрии. Они просят инициировать обсуждение вопроса освобождения Олега Сенцова и других политических заключенных во время 44-го саммита G7, во время официальных мероприятий поднимать вопрос состояния прав человека и политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму и другие.

Глава ОО "Центр украинских инициатив" Александра Саенко, одна из организаторов митинга, отметила: "Мы не случайно выбрали место проведения - площадь перед Собором св. Штефана. В выходной день здесь проходят тысячи людей - и местных жителей, и туристов, незамеченным наше собрание остаться не могло. 80 экземпляров обращения с требованием освободить политических заключенных и списком их имен немецком языке и 60 экземпляров брошюры Ukrainian Prisoners of the Kremlin от "Let My People Go" прохожие разобрали меньше чем за час".







Фото - Save Oleg Sentsov.

Кроме того, митингующие показали Кремлю и Путину символическую красную карточку, напомнив накануне открытия чемпионата мира по футболу о преступлениях РФ.

Напомним, глобальная акция #SaveOlegSentsov 1-2 июня проходит в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Отметим, что 44-й саммит стран "семерки" летом 2018 года примет Канадский курортный город Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек).