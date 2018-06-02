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Все про:граница (3022) Россия (69480) Эстония (536)

 Эстония потратит 188 млн евро на укрепление границы с Россией, установив современные средства слежения и охраны. ВИДЕО

В течение 2019-2026 гг. Эстония укрепит границу с Россией, потратив на это 188 млн евро.

Об этом сообщает официальный сайт парламента страны (Рийгикогу), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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Длина границы Эстонии с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, по всей длине границы будут установлены самые современные средства слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex).

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже обустроен пробный участок длиной в 3,5 км.

Источник: https://censor.net.ua/v3069403
 
   
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почему? кулявлобный яйцман деньги выдернул и свалил. Все у него получилось.
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Тю... Оно теперь в Эстонию, хвост навострило... 200 лямов за какие то 3,5 км....
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Не думаю что у ушастого получится устроить еще одну стену плача на границе с удмуртией.
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Не уверен...Он еще, и президентом будет..
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а че, лайки надолго отменили, не?
чую, до выборов...
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нарешті краснопузих чортів почали огорожувати...
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А что там с Яйценючей Стеной, которая 5-ый год строится?
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Поряд ще йогурт з редькою.. Естонія витратить 188 млн євро на зміцнення кордону з Росією, встановивши сучасні засоби стеження та охорони - Цензор.НЕТ 7868
Цікаво, чи є з рєпою..
Може і лєпьошкі з навозним інгридієнтом випікають ?
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все может быть, пока не признаются.=))
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Да возьми уже бензопилу. Сколько можно рубить?
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Возьмите прорабом Сеню.....У него богатый опыт по-строительству подобных сооружений Естонія витратить 188 млн євро на зміцнення кордону з Росією, встановивши сучасні засоби стеження та охорони - Цензор.НЕТ 7035
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Ця система буде слідкувати, як танкова армія москалів піде на Талін?
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нет. На Таллин русня засцыт идти на американские войска уже.
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Минное поле дешевле бы обошлось и было бы на порядок эффективнее..
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЭстония потратит 188 млн евро на укрепление границы с Россией, установив современные средства слежения и охраны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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