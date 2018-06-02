 Эстония потратит 188 млн евро на укрепление границы с Россией, установив современные средства слежения и охраны. ВИДЕО

Об этом сообщает официальный сайт парламента страны (Рийгикогу), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
Длина границы Эстонии с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, по всей длине границы будут установлены самые современные средства слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex).
Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже обустроен пробный участок длиной в 3,5 км.
чую, до выборов...
Цікаво, чи є з рєпою..
Може і лєпьошкі з навозним інгридієнтом випікають ?