 Эстония потратит 188 млн евро на укрепление границы с Россией, установив современные средства слежения и охраны. ВИДЕО

Об этом сообщает официальный сайт парламента страны (Рийгикогу), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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Длина границы Эстонии с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, по всей длине границы будут установлены самые современные средства слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex).

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ уже обустроен пробный участок длиной в 3,5 км.