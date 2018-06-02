 Сейтаблаев обратился к Трампу с просьбой помочь спасти Сенцова: "Олег действительно пойдет до конца". ВИДЕО

Видеообращение режиссера фильма "Киборги" опубликовано на странице "Голоса Америки" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще около 70 политических узников Кремля. Олег объявил бессрочную голодовку, я знаю его как человека слова - он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца... Олег - отец, так же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы Олег и другие политические узники Кремля вышли на свободу", - обратился Сейтаблаев к лидеру США.

По мнению Сейтаблаева, Трамп – один из немногих политиков в мире, кто действительно может повлиять на российского президента Путина и убедить его освободить Сенцова.

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов, который содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.