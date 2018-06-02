 Сейтаблаев обратился к Трампу с просьбой помочь спасти Сенцова: "Олег действительно пойдет до конца". ВИДЕО

Видеообращение режиссера фильма "Киборги" опубликовано на странице "Голоса Америки" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще около 70 политических узников Кремля. Олег объявил бессрочную голодовку, я знаю его как человека слова - он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца... Олег - отец, так же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы Олег и другие политические узники Кремля вышли на свободу", - обратился Сейтаблаев к лидеру США.
По мнению Сейтаблаева, Трамп – один из немногих политиков в мире, кто действительно может повлиять на российского президента Путина и убедить его освободить Сенцова.
Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов, который содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.
У районі тимчасово окупованого селища Бірюкове Свердловського району Луганської області Збройні сили Росії розквартировали підрозділ загальною чисельністю до 90 осіб.
Про це повідомив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов на своїй сторінці у Facebook.
Зауважимо, Бірюкове розташоване за 15 кілометрів на південний схід від районного центру, а неподалік від його околиці проходить українсько-російський державний кордон.
Крім живої сили було зафіксовано присутність важкої бронетехніки - танків Т-72 у кількості 25 одиниць. За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа" загальне керівництво підрозділом здійснює підполковник ЗС РФ Мірзахметов Салават, башкир за національністю,
- розповів Снєгирьов.
Також, громадянська ініціатива встановила місця розквартирування бійців 7-ї окремої танкової бригади у Луганську та адреси баз зберігання й ремонту важкої техніки бойовиків на території Луганська та Луганської області. https://24tv.ua/na_okupovaniy_donbas_uviyshov_pidrozdil_armiyi_rosiyi__snyegirov_n977667