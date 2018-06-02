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 Происшествия, Общество, За рубежом
  2202  15
Все про:обращение (221) Сенцов (474) Трамп (1825) Сейтаблаев (15)

 Сейтаблаев обратился к Трампу с просьбой помочь спасти Сенцова: "Олег действительно пойдет до конца". ВИДЕО

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев обратился к президенту США Дональду Трампа з просьбой помочь в спасении незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова, объявившего голодовку, и других политзаключенных Кремля.

Видеообращение режиссера фильма "Киборги" опубликовано на странице "Голоса Америки" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще около 70 политических узников Кремля. Олег объявил бессрочную голодовку, я знаю его как человека слова - он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца... Олег - отец, так же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы Олег и другие политические узники Кремля вышли на свободу", - обратился Сейтаблаев к лидеру США.

По мнению Сейтаблаева, Трамп – один из немногих политиков в мире, кто действительно может повлиять на российского президента Путина и убедить его освободить Сенцова.

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов, который содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Источник: https://censor.net.ua/v3069397
 
   
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Так вот , для чего они ищут встречи с уйлом..
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бедные наши ребята! сил им, мужества и терпения!
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Олег Сенцов находится в путинских застенках не потому, что его путин туда посадил, а потому, что путин власть имеет, которая обеспечена тем, что ордынская москва имеет наглость действовать от имени Руси как если бы не эта москва Русь предала ради собирания с земель Руси дани для ордынских ханов. Требуйте лишить москву и ее смердов звания русских, которое они присвоили. И тогда станет очевидным для всех, что пуйло творит произвол, мучая наследников Руси, и Олега Сенцова в их числе. Требуйте от политиков, чтобы они все и всегда называли своими именами, а не так, как пуйло или еще какой-то черт им проплатит. И тогда не будут сенцовы страдать. Не требуете? Значит вы подельники в деле их страданий, ваше равнодушие убивает всех их.
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100%,но сборщики дани и в Америке-барьіги!:"Для Европы существует только одна альтернатива: либо возглавляемое московитами азиатское варварство обрушится, как лавина, на ее голову, либо она должна восстановить Польшу,оградив себя таким образом от Азии двадцатью миллионами героев, чтобы выиграть... «Glos Wolny»Карл Маркс. «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться игу варваров, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы - Россию» Neue Oder-Zeitung Ф.Енгельс.
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восстановить польшу,єто как и за щет чего,ти на Западную Украину в составе польши намекаешь?
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Неа,на Унию Киевской Руси-сокр.УКРов-землю русичей(RurikUnitedSlovens)из 96-и осовньіх народов и поляки в их числе.То,что Польща присваивает название"Уния",как и Московия-"Русь"-фигня-УКРьі должньі строить свою державу,которая (с подачи Запада) пока есть только на бумаге.
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родной,Украина не на бумаге а в сердце каждого,в мясе бицепсов и на курках акмов.
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Согласен!Но из бумажньіх "патриотов" АП,ВР,КМ на войне не погиб(!)- ни один,а из тех,кто и бьіл там-многих посадили.Разве єто держава?Мафия!
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А что сами не могут, предложить, поменять на Вышинского ???
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Ну хорошо - освободят они Сенцова и всех остальных. А дальше что? Ведь будут новые сенцовы, кольченко, клыхи, грибы, балухи и т.д. и т.п. Или кто-то думает, что расея остановится на этом и больше не будет бросать украинцев в тюрьмы? Сколько еще мы будем проводить кампаний по освобождению? Это же может длиться бесконечно... Нужно давать жесткий ответ на каждый такой случай - депортировать дипломатов, арестовывать имущество (в том числе и за рубежом), вводить санкции. А наши соплежуи чем занимаются? Опять ноты протеста и озабоченность?
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повністю підтримую Ахтема, але ж.., але що зажадає криваве пуйло натомість? іншої Сирії у нас немає, а Крим вже анексований
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Почему хуйло себя так ведет?Потому что позволяют,и в первую очередь порох!Уже и президент Эстонии открыто говорит о том,что хватит заниматься словоблулием,надт называть войну войной!,
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а чого не кримськотатарською або українською?
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На окупований Донбас увійшов підрозділ армії Росії, - Снєгирьов

У районі тимчасово окупованого селища Бірюкове Свердловського району Луганської області Збройні сили Росії розквартировали підрозділ загальною чисельністю до 90 осіб.
Про це повідомив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов на своїй сторінці у Facebook.
Зауважимо, Бірюкове розташоване за 15 кілометрів на південний схід від районного центру, а неподалік від його околиці проходить українсько-російський державний кордон.
Крім живої сили було зафіксовано присутність важкої бронетехніки - танків Т-72 у кількості 25 одиниць. За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа" загальне керівництво підрозділом здійснює підполковник ЗС РФ Мірзахметов Салават, башкир за національністю,
- розповів Снєгирьов.
Також, громадянська ініціатива встановила місця розквартирування бійців 7-ї окремої танкової бригади у Луганську та адреси баз зберігання й ремонту важкої техніки бойовиків на території Луганська та Луганської області. https://24tv.ua/na_okupovaniy_donbas_uviyshov_pidrozdil_armiyi_rosiyi__snyegirov_n977667
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСейтаблаев обратился к Трампу с просьбой помочь спасти Сенцова: "Олег действительно пойдет до конца". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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