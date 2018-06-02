 "Мы должны спасти Олега, мы не должны молчать!" - российский актер Филиппенко выступил в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщалось, в субботу в 11:00 в Киеве на Майдане Независимости стартовала акция поддержки О.Сенцова и других украинских политзаключенных - #SaveOlegSentsov.
Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.
Ми всі розуміємо тупість ординського кремля, ми розуміємо всю деспотичність ордовлади, ми всі розуміємо той ЦИНІЗМ путлера і жополизів, ми розуміємо все те блюзнірство по відношенню тієї влади до людей... то що.
Але!
Але я не в змозі зрозуміти, ЦЕ взагалі закінчиться, чи це тілько початок? Як по мені, то це тільки початок. А кінець десь так років на 10-20 розтягнувся. І це тей час, коли орда буде біснувати, як їй заманеться. І їі приспівують деякі світові маргинали...
Таке відчуття, що ЦЕ назавжди.
Опус мій, як подих відчаю. Хочеться вірити в добре майбутнє, та в перемогу над гопниками орди, АЛЕ!!!
Акунин и Глуховский ( писатели, если кто не в курсе) вроде тоже возмущались действиями россосии против Украины.
потеряла свое реноме.
Это вас больше интересует...
Очень похожи вы на андрюшу смыцкого...
Все эти "просьбы" поднимают (так называемую) "цену" Олега как пленника, что в свою очередь ведёт к тому, что плешивая шмара будет всё меньше и меньше хотеть с ним расстаться...
Нужны санкции, список Сенцова, уголовные дела в международных судах с неподъёмными компенсациями и арестом зарубежного имущества Запоребя, и их активов!
Другими словами - нужно сделать пребывание Сенцова (да и прочих политзаключённых) в кремлёвских тюрьмах слишком дорогим для кремля и бюджета этой выгребной ямы!
Я понимаю, что говорю понятные и очевидные вещи, но хз чё ещё делать...
Воланд заговорил:
- Какой интересный город, не правда ли?
Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:
- Мессир, мне больше нравится Рим!
- Да, это дело вкуса, - ответил Воланд.
Через некоторое время опять раздался его голос:
- А отчего этот дым там, на бульваре?
- Это горит Грибоедов, - ответил Азазелло.
- Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там?
- В этом нет никакого сомнения, мессир.
Дуже гарно сказав, для тих може вловити суть.
Питання в тому, чи залишився на рашці хтось крім Филипенка, Понасенкова, Сотніка з незамутненою свідомістю...
Кроме х#йла и бульбозавхоза больше ни кто...