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Все про:актер (218) голодовка (583) Россия (69480) политзаключенные (761) Сенцов (474)

 "Мы должны спасти Олега, мы не должны молчать!" - российский актер Филиппенко выступил в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Александр Георгиевич Филиппенко выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите: Олегу ежедневно вливают литр глюкозы, - сестра Сенцова. ВИДЕО

Как сообщалось, в субботу в 11:00 в Киеве на Майдане Независимости стартовала акция поддержки О.Сенцова и других украинских политзаключенных - #SaveOlegSentsov.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты передали послу РФ при ООН в Женеве письмо с требованием освободить Сенцова. ФОТО

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Источник: https://censor.net.ua/v3069386
 
   
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І тут гарно сказано.
Ми всі розуміємо тупість ординського кремля, ми розуміємо всю деспотичність ордовлади, ми всі розуміємо той ЦИНІЗМ путлера і жополизів, ми розуміємо все те блюзнірство по відношенню тієї влади до людей... то що.
Але!
Але я не в змозі зрозуміти, ЦЕ взагалі закінчиться, чи це тілько початок? Як по мені, то це тільки початок. А кінець десь так років на 10-20 розтягнувся. І це тей час, коли орда буде біснувати, як їй заманеться. І їі приспівують деякі світові маргинали...
Таке відчуття, що ЦЕ назавжди.
Опус мій, як подих відчаю. Хочеться вірити в добре майбутнє, та в перемогу над гопниками орди, АЛЕ!!!
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Молодец. Не зря у него фамилия украинская.)
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Макаров, Филиппенко! А я уж подумала, что в мордоре только Ахеджакова и Макаревич вменяемые остались. Спасибо,что живые!
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первая за три года картинка реализатора с представительницей прекрасной половины человечества.
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Басилашвили, Ефремов, Серебряков (хоть он и выехал в Канаду), Юрский, Фатеева, Виторган вроде не были в прохуйловских имперских зашкварах замечены. Плюс выступали в поддержку Украины.
Акунин и Глуховский ( писатели, если кто не в курсе) вроде тоже возмущались действиями россосии против Украины.
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Ахеджакова обзывала наше СБУ "дураки", " совки" (из-за Фрейндлих и ее слов по Крыму).
потеряла свое реноме.
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К сожалению он уже умер. А всякие кабздохи продолжают коптить небо.
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Дай Бог им всем счастья и здоровья! У них есть Мозг! В рашке, Карл!!!
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Вменяемых и против политики путина достаточно много в россии,просто мы о них не инфомированы
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А задать бы прямой вопрос А. Филиппенко - Крым чей ?
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А затем, чтобы потом не было куда отступать назад или говорить, что - "меня не правильно поняли или исказили мои слова". Интеллигенция в общей массе продажная "и вашим и нашим".
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Какое отношение Крьім имеет к Сенцову, вьі совсем рехнулись, псевдопатриотьі
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Прямое! Сенцов осуждён за намерения провести теракт в Крыму, да и сам он из Крыма.
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Ты спрашиваешь, какое отношение Крым имеет к Сенцову? Ты идиот?
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Спрашивайте, в чем проблема?
Это вас больше интересует...
Очень похожи вы на андрюшу смыцкого...
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вы сможете спасти Олега не раньше, чем спасете себя, вот в чем дело на самом деле
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Спасибо конечно, но есть одно НО!
Все эти "просьбы" поднимают (так называемую) "цену" Олега как пленника, что в свою очередь ведёт к тому, что плешивая шмара будет всё меньше и меньше хотеть с ним расстаться...
Нужны санкции, список Сенцова, уголовные дела в международных судах с неподъёмными компенсациями и арестом зарубежного имущества Запоребя, и их активов!
Другими словами - нужно сделать пребывание Сенцова (да и прочих политзаключённых) в кремлёвских тюрьмах слишком дорогим для кремля и бюджета этой выгребной ямы!
Я понимаю, что говорю понятные и очевидные вещи, но хз чё ещё делать...
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...это и есть - ,,Всеобщая,, цель, начиная с полит заключенных и заканчивая возвратом Крыма с последующими контрибуциями. Настанет час и день когда президент РФ публично признает власть путина - медведева криминальной в самой её основе, что будет означать приход к власти адекватных людей, но прежде должно пройти время за которое население осознает, что это их ,, благосостояние,, и создание культа личности есть нечто иное чем говорит им пропаганда и оно обусловлено бессмысленной агрессией против нормального общества. поэтому полная изоляция параноиков и шизофреников есть основа успешного лечения всего общества.
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К тому же Азазелло не любил Москву

Воланд заговорил:
- Какой интересный город, не правда ли?
Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:
- Мессир, мне больше нравится Рим!
- Да, это дело вкуса, - ответил Воланд.
Через некоторое время опять раздался его голос:
- А отчего этот дым там, на бульваре?
- Это горит Грибоедов, - ответил Азазелло.
- Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там?
- В этом нет никакого сомнения, мессир.
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То є так. Та мені більш подобається версія 1994 року. Ну сам роман в друкованому вигляді взагалі без варіантів.
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...у кого еще осталось чистое незамутненое сознание...

Дуже гарно сказав, для тих може вловити суть.

Питання в тому, чи залишився на рашці хтось крім Филипенка, Понасенкова, Сотніка з незамутненою свідомістю...
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Є такі , і вони як вода камінь точать правдою-- камінь режиму . Такі є в кожному регіоні раши.
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Фактически Путин позорится, садя журналистов. Кто ещё такими глупостями занимается?
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Журналистов?
Кроме х#йла и бульбозавхоза больше ни кто...
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Филиппенко - хороший актёр и человек (что важнее!)...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы должны спасти Олега, мы не должны молчать!" - российский актер Филиппенко выступил в поддержку Сенцова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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