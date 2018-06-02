 Олегу ежедневно вливают литр глюкозы, - сестра Сенцова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила сестра Олега Наталья Каплан на митинге #SaveOlegSentov, который состоялся сегодня в центре Киева.

"Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно. Больше узнаем завтра, когда к нему попадет адвокат", - сказала она.

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Сегодня в Киеве состоялась акция в поддержку Сенцова и других политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.