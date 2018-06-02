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 Олегу ежедневно вливают литр глюкозы, - сестра Сенцова. ВИДЕО

Украинскому политузнику Олегу Сенцову, который уже 20 день голодает в колонии "Белый Медведь" в российском городе Лабытнанги, ежедневно вливают глюкозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила сестра Олега Наталья Каплан на митинге #SaveOlegSentov, который состоялся сегодня в центре Киева.

"Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно. Больше узнаем завтра, когда к нему попадет адвокат", - сказала она.

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Сегодня в Киеве состоялась акция в поддержку Сенцова и других политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 20 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 76 день. Александр Шумков - 10 день. Александр Кольченко - уже третий день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Источник: https://censor.net.ua/v3069385
 
   
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Вопрос в том, что они в тот раствор глюкозы могут добавлять следовые количества яда, способного сделать человека инвалидом. Увы, но таких веществ достаточно много, а хоть каких ни будь моральных барьеров у россиян просто нет.
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а белки, без белков организм погибнет
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Там много чего нужно. Нужны и белки (в смысле незаменимые аминокислоты) и витамины и микроэлементы и даже соль. Но даже если это все есть такое питание ведет к деградации ЖКТ.
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Это поможет стать, как Савченко
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Питание только глюкозой вызовет диабет. Но, глюкоза для организма такой же источник энергии как и еда.
Владимир Балух голодает 76 день. Как можно голодать 76 дней?
После 45 дней голодания человек глохнет, слепнет а потом умирают от сердечной недостаточности и интоксикации.

Я запутался немного...
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капельницу наверно ставят
как алкашам и наркоманам
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Почему Россия не может выменять одного Вышинского на Сенцова и Кольченко, как Украина выменяла (на свою голову) Савченко за Егорова и Алекандрова?
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Начинается валанхалия, только как с Савченко фокус больше не пройдёт. Международное сообщество намотало на ус.
"Если человек соврал однажды, то соврёт и ещё".
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Если решил идти до конца, то зачем глюкоза?
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиОлегу ежедневно вливают литр глюкозы, - сестра Сенцова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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