 "Бахает что-то. Наши изгаляются, придурки", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин после разгрома его наемников под Дебальцево в 2015-м докладывает обстановку куратору из РФ Иванникову. АУДИО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как Орион - российский офицер, причастный к уничтожению рейса МН17 российской ЗРК "Бук-М1".

Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ. Служба безопасности Украины установила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК "Вагнера". Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны.