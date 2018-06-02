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Все про:СБУ (12549) Донецкая область (3963) ЧВК_"Вагнера" (38)

 "Бахает что-то. Наши изгаляются, придурки", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин после разгрома его наемников под Дебальцево в 2015-м докладывает обстановку куратору из РФ Иванникову. АУДИО

Служба безопасности Украины обнародовала очередной перехват разговоров российских террористов - диалог между руководителем ЧВК "Вагнера" Уткиным и бывшим главарем "ЛНР" Плотницким, а также офицером ГУ ГШ ВС РФ Иванниковым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины. 

Смотрите также: "Главное, бл*дь, достать с поля наши сгоревшие "Дозоры"", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин просит срочно эвакуировать боевые машины РФ, уничтоженные силами АТО под Дебальцево в 2015-м. АУДИО

Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как Орион - российский офицер, причастный к уничтожению рейса МН17 российской ЗРК "Бук-М1".

Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ. Служба безопасности Украины установила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК "Вагнера". Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны.

Источник: https://censor.net.ua/v3069377
 
   
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Цензору нужно сделать отдельный раздел по истории.Для любителей таковой. Большинство я думаю,обеспокоены сегоднешним происходящим.
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И назвать раздел - Надо это забыть, чтобы ничего не понимать в настоящем.
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Читай внимательно текст. И тогда многое в твоей жизни обретет светлые стороны. Это называется систематизацией.
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Может ты ещё и слышал выражение - системный подход?
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Раша и ее местные помощники над этим работает вовсю.
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"как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК "Вагнера". Источник: https://censor.net.ua/v3069377 "

Это только доказанных...
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"Без нас", дмитрий валериевич, "без нас". Хера отмажетесь, сцуки кремлевские.
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Да-да,перестреляйте один одного,а мы потом добъем того,кто выжил.
Всем вам крест наисован уже,мерзкие твари.
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Був якийсь сюжет про Косово (в планы обговорення "Хорватського сценарію").
Усі там усіх ненавидять, гуртом ненавидять владу і НІХТО не платить за комуналку.
Чи потрібен нам такий "реінтегрований дамбац"? Усі готові платити для них і за них соціалку і комуналку?
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Пусть наслаждаются руським миром, руським скрепом и руським языком
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Нет, ну было бы жестоко отобрать у них мечту умереть в "руццком мире". За скорейшее исполнение именно этой их мечты, я, пожалуй, подниму рюмаху.
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кравчук правильно рассудил: дать им автономию экономическую, и пусть живут и за коммуналку платят своим. И за воду, за газ, тогда поумнеют.
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В унитарной Украине никаких автономий быть не может.Дать автономию баранам лугандона-открыть ящик пандоры.Тогда всякая шелупень бандитская начнёт автономии требовать на каждом углу.
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Давайте про 2018. Там все понятно, а вот про будущее не очень.
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Тут про проблемы управления. Из предыдущего перехвата ясно, что "Вагнер" зашел на территорию 2 АК сам по себе себе на уме. Очень крутые типа. Но в штабе 2 АК и вышестоящих инстанциях тоже не пассивы сидят. После разгрома от вагнера посыпались "требования" на помощь, эвакуацию, взаимодействие. В частности, им надо прекращение огня на участке для переговоров. А их посылают. "Кто вы такие? Откуда? Хотите приказов соседям сбоку и сверху - поступите в оперативное подчинение". И штабных можно понять. Что это за козлы без поводка в полосе операции? И вагнера подчиняют плотницкому, в связи с чем тот совершает звонок с завуалированным " я тебя на кую вертел!".
П.С. У наших такая же фигня. Это человеческая природа.
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Цензор українською пише - колишнім ватажком "ЛНР" Плотницьким. Ватажок - це неправильна назва для тих орків - потрібно залишити російськомовне - главарь.
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"Десантник-доброволец! Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет "В нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет". Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем. (Отбахался придурок...)
Аркадий Бабченко жив.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Бахает что-то. Наши изгаляются, придурки", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин после разгрома его наемников под Дебальцево в 2015-м докладывает обстановку куратору из РФ Иванникову. АУДИО
 
 
 
 
 
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