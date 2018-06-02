 "Бахает что-то. Наши изгаляются, придурки", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин после разгрома его наемников под Дебальцево в 2015-м докладывает обстановку куратору из РФ Иванникову. АУДИО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как Орион - российский офицер, причастный к уничтожению рейса МН17 российской ЗРК "Бук-М1".
Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ. Служба безопасности Украины установила, что с июня 2014 года силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК "Вагнера". Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны.
Это только доказанных...
Всем вам крест наисован уже,мерзкие твари.
Усі там усіх ненавидять, гуртом ненавидять владу і НІХТО не платить за комуналку.
Чи потрібен нам такий "реінтегрований дамбац"? Усі готові платити для них і за них соціалку і комуналку?
П.С. У наших такая же фигня. Это человеческая природа.
Аркадий Бабченко жив.