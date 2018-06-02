 Колонна военной техники ВС РФ зафиксирована на границе с Украиной в Ростовской области, - ИС. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.