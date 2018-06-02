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Все про:граница (3020) Россия (69468) техника (556)

 Колонна военной техники ВС РФ зафиксирована на границе с Украиной в Ростовской области, - ИС. ВИДЕО

Возле границы с Украиной, напротив оккупированной территории Луганской области, замечена колонна российской военной техники, включая танки и САУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.

Колонна военной техники ВС РФ зафиксирована на границе с Украиной в Ростовской области, - ИС 01

Источник: https://censor.net.ua/v3069373
 
   
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Джавелинов не дождались вместе с озабоченностями?
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Бульбу для стратегических планов им Лука поставляет. Сами они разве что бутылочки с нефтью переставлять будут. Или воздушные шарики с газом. Для планирования воздушных боев. Колонна военной техники ВС РФ зафиксирована на границе с Украиной в Ростовской области, - ИС - Цензор.НЕТ 488
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Агенты Госдепа зафиксировали РАБссиянскую бронетехнику на ж/д платформах идущую в Армению транзитом через Грузию,а дальше в Сирию.
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На Сірію вони кораблями возять з Новоросійська на Тартус.
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Саша Сотник.Ютьюб.
Видео называется : Призрак ядерного малыша.Это об Армении и эшелонах с бронетехникой РАБссии...
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то фейк скоріше. Нема спільного кордону Сирії з Вірменією, а треба проїхати пів Туреччини по ж/д маячня.
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Техника прибывает в Гюмри.РАБссиянская база в Армении.А далее транспортниками в Сирию..
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А до Гюмрі треба Грузію перелітити це дуже складний шлях, є фото транспортів скрізь босфор завантежених догори військовою технікою.
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не дам, з мобіли тут обмежений функціонал на цьому сайті.
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Осенью будет большой замес. Ты писал уже и не раз, давай наколдуй ещё чего нибудь.
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Рашка за останні 5 днів перекинула з Каспія по річкам на Азовське море в р-н Керчі три нові арткатери броньвані + ще 2 ракетні катери. Це не прикордонники а військові.
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Берут под свой контроль акваторию Азовского моря.
Наверное, предложение делать судоходный канал по Чонгару, имеет смысл. Свободный проход из Мариуполя в Черное море, и, попутно, отрезаем Крым от материка - тоже и от пресной воды канала Украина - Крым. Ну и еще один рубеж обороны.
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може просто міст захищає начитавшись войовничіх коментів з України, або морська блокада, або штурмові дії в районі Маріуполя. Скоріше буде блокада, але інших варіантів то справа розвідки.
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По поводу строительства судоходного канала-дешевле на порядок построить новую современную железнодорожную линию с Мариуполя до Запорожья,а оттуда по Днепру к Черному морю.
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Железная дорога решит только внутриукраинскую проблему транспортировки.
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Так і де-факто Україна погодиться здати Азовське море прибрав свої кораблі, залишивши тільки рибацьки яких будуть обшукувати.
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Плешивый Педофил соскучился за рюсским шашлыком,ВагнерНетов в Сирии не хватает...
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Не иначе опять готовятся захватить Украину. Надо сплотиться вокруг Порошенко.
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уже часть захватили, а концентрируются просто чтоб чаю попить.
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Смешно будет в 2019, когда президентом Украины станет Добкин или Мураев, или еще какая нибудь Тимошенко....
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та не переживай...штаты умеют работать с любыми негодяями
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Будет смешно реально. А вот если Порошенко останется на второй строк - будет грустно. Будет реальная война на территории Украины. Такая, как в Югославии. Вы, поклонники Пэдро, со смехуёчками отойдёте в мордор. А мы в Европу. Как Сталин с Гитлером делили Польшу, так запад с хуйлом разделят Украину. Тоько не по предварительному сговору, а ситуативно. Мордор вторгнется и заберёт то, что планировал - юговосток. И путём переговоров с Европой, остановится, отдав вторую часть под протекторат Европы.
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Подтягиваются войска к кордонам Украины,Каспийская флотилия через Волгу и Дон перегоняется в Азовское море.Путлер сразу после ЧМ2018 планирует захват Азовского побережья Украины и нападение в районе Харькова..Тут сопли жевать не надо.Об этом говорят американцы.
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Зачем захватывать Украину и получить ещё миллион санкций или третью мировую?
Всё что нужно Кремль получил, теперь остаётся только за ниточки дёргать.
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Бесноватому Путлеру пофиг санкции.Скрипали,Литвиненко,Грузия,Украина,показательные терракты в Украине,тому подтверждение.Будет жить подло,но не долго.Моторыле скушно.
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Дело не в Путине. Там 86% населения думают как Путин. А в отношении уничтожения Украины, как государства, так и все 100%.
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_Поражают просто такие страусы как ты... С чего ты вообще взял, что путлер психически нормален и руководствуется рациональными соображениями?
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ну флотилия то такое там калоши разные но Каспий не Азов
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та не треба риготати вони з Каспію стріляли ракетами по Сирії, не факт що влучили, але тут відстань стрільби по Маріуполю мінімальна, можуть і влучити кудись.
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Круговорот в природе.В Украину войска,назад в кацапию груз 200.
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РАБссия проиграла все войны в которых участвовала.
Евгений Понасенков.Ютьюб.
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Срам фиговым листком не прикроешь,как и не прикроешь агрессию футболом. Рыпнутся кацапы-отгребут. В Пентагоне не сильно интересуются "соккером". А поддержка США-главное. На европу можно плюнуть.
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Да понимаю, понимаю...там в ихнем цирке все такие...

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Офшорний барига продовжує знищувати країну. Влада має належати патріотам, які: 1. Введуть військовий стан і розпочнуть визволення не тільки Донбаса, а й Крима. 2. Націоналізація підприємств олігархів.
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И как топливный бунт начался? доллар 26 грн, бензин 92-й 26-30 грн
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Да не будет никакого вторжения.Просто в РФ понимают,что в Украине накоплен военный потенциал что бы в кратчайший срок зачистить Донбасс.Вот кремль и создаёт военную угрозу с разных направлений с целью не дать Украине сконцентрировать воиска для удара по ордло.Да я и думаю что Порошенко до конца правления не решится на военную операцию по освобождению востока от аккупантов.А путину смысла нет идти войной,зачем?если можно поставить лояльных к Москве политиков во время выборов?Порошенко реально терпит стратегическое поражения просто везде!Европа,су&а Европа(!!!!)нас предала,штатам мы нафиг не нужны,армии по факту у нас практически нет что бы тянется с РФ.То что навели порядок в том что есть-молодцы конечно,но этого мало.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКолонна военной техники ВС РФ зафиксирована на границе с Украиной в Ростовской области, - ИС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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