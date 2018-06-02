 Колонна военной техники ВС РФ зафиксирована на границе с Украиной в Ростовской области, - ИС. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Напомним, в течение суток, 1 июня, боевики вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 33 раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих.
Видео называется : Призрак ядерного малыша.Это об Армении и эшелонах с бронетехникой РАБссии...
Наверное, предложение делать судоходный канал по Чонгару, имеет смысл. Свободный проход из Мариуполя в Черное море, и, попутно, отрезаем Крым от материка - тоже и от пресной воды канала Украина - Крым. Ну и еще один рубеж обороны.
Всё что нужно Кремль получил, теперь остаётся только за ниточки дёргать.
Евгений Понасенков.Ютьюб.