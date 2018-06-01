 "Мне конец", - генпрокурор Луценко озвучил первую реакцию Германа на информацию, что Бабченко жив. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радио НВ

По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты.

"Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда по торговле оружием?". Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат - ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец"", - рассказал генпрокурор.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.