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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7132) СБУ (12544) Демчина Павел (9)

 Заместитель главы СБУ Демчина приобрел "Range Rover" за $30 тысяч во время следствия о незаконном обогащении, - "Схемы". ВИДЕО

Малоимущие родственники первого заместителя председателя СБУ, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павла Демчины обзавелись дорогими особняками, а сам он, находясь под следствием НАБУ, купил внедорожник Range Rover Sport стоимостью более $30 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") "Павел Демчина. "Страж корупции" в СБУ".

Читайте: Суд разрешил зампреду СБУ Демчине не возвращать миллионный кредит банку "Родовид", - "Украинская правда"

Журналисты узнали, что бабушка и дедушка детей Демчины, Виктор Воловчук и его жена Валентина, владеют поместьем в 160 квадратов в селе Старая Рафаловка Ровенской области. Отмечается, что Воловчук работал на рядовой должности на Ровенской АЭС и зарабатывал в среднем 10 тысяч гривен в месяц. Его жена последние 5 лет вообще не имела работы. Таким образом непонятно, за какие средства они построили элитное жилье.

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В этом же селе еще большим домом владеет Наталья Дуброва, в девичестве - Воловчук, которая является сестрой Ольги Воловчук — матери детей Демчины. Дом в почти 300 квадратов оформлен на мужа Натальи - Виктора Дуброва. Больших доходов ни у него, ни у жены нет.

Сама Ольга Воловчук живет в роскошном имении в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом в марте 2017 года рассказывала программа "Слідство-інфо". Также она владеет парком элитных авто. По информации "Схем", с 1998 по 2016 год Ольга Воловчук заработала 164 тысячи гривен, чего явно недостаточно для приобретения элитного жилья и автомобилей.

После выхода программы "Слідство-інфо" Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о возможном незаконном обогащении Демчины. И в 2018 году несмотря на расследование НАБУ заместитель главы СБУ приобрел Range Rover Sport 2013 года выпуска за 30 тысяч долларов.

Демчина заявил журналистам, что его заработная плата в СБУ составляет около 60 тысяч гривен в месяц. Однако он утверждает, что ему хватило денег на приобретение элитного авто и это указано в его декларации. Проверить это невозможно, потому что декларации сотрудников СБУ засекречены.

Как отметил заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак, управление СБУ по борьбе с коррупцией, которое возглавляет Демчина, является одним из двух подразделений службы, на "произвол которых" больше всего жалуются предприниматели. В частности, речь идет о необоснованных, с точки зрения жалобщика, случаях открытия уголовных производств, затягивании хода досудебного расследования и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/v3069341
 
 
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Да плевал он на всех...... Вон Толя-тепловизор 46млн задекларировал.
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С нашей борьбой с коррупцией только Ильфа и Петрова не хватает. Вот был бы шедевр.
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жена - бизнек, нашёл на улице, выиграл в лотерею..без вариантов..
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я тоже мазду за 2.тыс купил теперь субсидии не видать))
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красиво жить "по-новому" этим не запретишь... Заместитель главы СБУ Демчина приобрел "Range Rover" за $30 тысяч во время следствия о незаконном обогащении, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7020
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ні ви бачили?: хата в селі площею 160 кв м це вже "поместьє". Що це за журналісти такі?

Журналисты узнали, что бабушка и дедушка детей Демчины, Виктор Воловчук и его жена Валентина, владеют поместьем в 160 квадратов в селе Источник: https://censor.net.ua/v3069341
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Ну...160 квадратов - не поместье, но и далеко не средняя хатка.
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А мне вот интересно, шо то за рендж ровер за 30 тысяч.
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Трофейный . Надувной. Довоенный. - подчеркни нужное
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Ладно---опередили. Но вот где тот автомагазин?!
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Під час війни нікому не живеться легко. А цей позашляховик йому підкинули Юлька і Саакашвілі.
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Саакашвили сам на велосипеде, вчера на зике показывали , так что только юля осталась ))
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А мы сидим,как мыши по норам и молча смотрим,как нас уничтожает и грабит кучка вороватых недоносков ....
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ой то фсё Порошенко, гад, а не рыги, нет не рыги!.... гречечку мы не зря пожрали!... Заместитель главы СБУ Демчина приобрел "Range Rover" за $30 тысяч во время следствия о незаконном обогащении, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2966
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хер он положил на всех, собака лает караван идёт
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За взятку в 3000 долларов работника прокуратуры ....оштрафовали на 17000 грн. Но самое удивительное впереди:взятку в 3000$ у него даже не конфисковали.Потому,что у него"малолетние дети,он раскаивается и Юга дал ему хорошую характеристику)Спецоперация! http://reyestr.court.gov.ua/Review/74277242
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а вдруг это спецоперация против зрадофилов?
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Да пофиг все эти расследования. А воз и ныне там... мы молчим и покорно жрем дерьмо
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додати нічого - "мовчазний" народ на краще і не заслуговує ...
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да не скажи - вот клавишные путриоты так тут волают...!)))
так что Власть держись - скоро они тебя скинут...!!!)))
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В чужий гаманець зазирати непристойно. Але цікаво. Найгірше в цій ситуації те, що злодія покарати ми не можемо.
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кто нибудь скажет мне, когда эти ....., не могу подобрать слова, уже НАЖРУТСЯ!?
Когда эТо вспомнит о присяге, своих служебных обязаностях? О ЧЕСТИ и СОВЕСТИ не пишу, т.к. у эТого и ему подобных таких понятий ПРОСТО НЕТ!
Хотел бы спросить кто эТо ..... принял на службу, назначил на должность, руководил эТим?! Хотел бы спросить у гРЫцаков, мАтиосов, ..... куда вы смотрите?!
Но в очередной раз соглашаюсь с пословицей: "Рыба гниет с головы", и это просто никому не нужно, потому что всех, все устраивает.
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Шоб я так жыл!!!... а по чесноку- это просто нет у чела Бога за душой, проклинай их не проклинай, а они просто размножаются и плодятся............ отравы им что ли насыпать как крысам, отравленные баксы.. чтобы поздыхали
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Сволочи бестыжие, креста на вас нет, ну, как так можно нагло поступать, ни стыда ни совести у вас скотов нет. Бог вам судья, гореть вам в аду и всему вашему роду. Народ в нищите живёт, а вы от жира беситесь твари.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Все корупционеры это предатели Украины = вешать сабак .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗаместитель главы СБУ Демчина приобрел "Range Rover" за $30 тысяч во время следствия о незаконном обогащении, - "Схемы". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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