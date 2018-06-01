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 Политика Украины
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 Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских, - посол США. ВИДЕО

Эти принципы являются основополагающими в обеспечении взаимодействия полиции с обществом не только в Украине, но и во всем современном мире.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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"Мы становимся свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров, что прошла значительный путь от советской милицейской модели к современной сервисно-ориентированной организации с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием. Мы считаем, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских. Эти принципы являются основополагающими в обеспечении взаимодействия полиции с обществом не только в Украине, но и во всем современном мире", - сказала она.

Мари Йованович отметила, что Академия будет способствовать систематическому улучшению полицейских услуг и в итоге – укреплению доверия к полиции со стороны граждан, что является важнейшим качеством полицейского.

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"Хочу поблагодарить наших партнеров – правоохранительной системе – за непоколебимую самоотверженность в защите украинского народа", - добавила Посол США в Украине.

Напомним, вчера состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/v3069286
 
   
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Сподіваюсь - колись саме так і станеться.. Але не за петі та авакова..
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Сподіваємось, но віриться з трудом. Потрібно міняти керівництво МВС..на чолі з сабаковим.
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Скока серий и када в прррокат "Акккадемия"))))
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Стане посьмиховиськом.................... і не більше........................ Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских, - посол США - Цензор.НЕТ 1014
Як і вся ця нинішня "поліція".
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это ты ещё Андруша смыцькый ей в лапы не попался...)))
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Эпицентр только у взрыва бывает..)
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Саме це хотів сказати. Чи у стихійного лиха. Тому "Цензору" треба відкоригувати заголовок, якщо пані посол припустилася помилки.
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в "цензора" напевно проблема з фаховими кадрами.Або погано прихована реклама.
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епіцентр - над центром,але НЕ в центрі.Ще в землетрусів буває.
Але амбасадор сказала "центр", то перекладач типу Луценка,напевно без фахової освіти.
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Посол США в танке не горел, войны не видел. Телепает языком не пойми что.
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Ну, он же не БУРЯТ (хотя тоже очень рад)!
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не приедет. Перепить министра МВД не сможет.
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Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских
Ну прямо еще одна "Голубая устрица " с голубыми полицаями Голубана и Авака ! Академія патрульної поліції стане епіцентром виховання доброчесності, професіоналізму та самовідданості поліцейських, - посол США - Цензор.НЕТ 738
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Кто скажет и решит дилемму ----Как в Киеве Полицейскому прожить ( поесть , одеть жену и ребенка , снять квартиру и тд ) --за 6 тысяч гривен ?? И как при всем этом быть честным и толерантным с ублюдками плюющим полицейским в лицо , наезжающим машинами , тыкающими ножами и битами -- я уж не говорю о оскорблениях моральных и о том что полицейский полностью сегодня бесправный -- нет не рабочего времени не защиты от тварей Украины мужского и женского пола и от командиров и начальников и от прокуроров ???? Поругайте полицейских пока они есть и все не разбежались на ХЕР от такой жизни СОБАЧЕЙ ....Может я вру ????
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ой бедняги. А как прожить большей части населения страны, которые о таких зарплатах могут мечтать? И их при этом имеют в том числе и эти полицейские, которые двух слов связать не могут. И в 90% либо уроды, либо дебилы. Так что могут разбегаться нах.
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Для начала пойти и поработать -- Полиции запрещено законом работать где либо кроме Полиции ... Не ясно ???? И тебе если ты не " УРОД " -- иди в Полицию ... Сразу всех поймаешь ... Что тямки нет и патриотизма -- только жрать можешь под одеялом и кабель телефонный воровать по ночам ?? А честный ???
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Это точно -- ты бы обосрался работать в Московском уголовном сыске с бандитами в в20 е годы прошлого века ... Ты бы тогда только пиво в трактирах носил бы и полы натирал .. Видел я вас на веку своем много с соплями до пуза недалеко от параши Героев ... Через час под ЗАМКОМ ... за кражу огурцов у соседки на огороде ... Воры рецидивисты -- три судимости по 15 суток .. Дебилы ...
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Разбегайтесь - ваше предложение приемлемо... Полгода после революции вас на улице не видать было, общественный порядок обеспечивали общественные формирования - и ничего, мир не перевернулся, и порядка было не в пример больше...
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После революции ------ убежал Янукович и все воры Украины из банды Витьки Енакиевского ---- не потому ,что их поцаны с дрынами ИСПУГАЛИ --- а потому что Витька -- отказались защищать СИЛОВЫЕ структуры , которых он презирал и не кормил ... Даже плохой ХОЗЯИН кормит своих псов --- а голодный некормленный пес может разорвать любого даже ХОЗЯИНА .. Никогда не забывайте об этом ... ....
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Хороший хозяин сторожевого пса, который на него залупается, выгонит пинком под зад или убьет...
А шавкам, про которых вы говорите, нужно помнить, что их хозяин - не през, а народ Украины...
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Ты НАРОД Украины ?? Чувствуется что хозяин твой ХУЙЛО -- а я редко ошибаюсь в людях ....
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Мусора - найперші найвірогідніші колабораціоністи.Заперечуй об'єктивні факти,доведені досвідом.
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Ну что ты МЕЛЕШЬ ??? Половину воинов Героев АТО -- офицеры МИЛИЦИИ -- запомни это -- если не доходит ... Половину Милиции - Полиции были воинами АТО на самых опасных участках ....И сейчас там же .. А ты где был УМНИК ???
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дивно,що не всі мусора зробили собі посвідчення "учасника ато".Дивно,учасників-мусорів безліч,а загинули одиниці,на відміну від українських воїнів.І про ставлення мусорів до воїнів відомо наочно,зустрічав друзів із "ато".Сконай вже,мусор поганий.
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Пойди провокатор Украины к своему гор отделу Полиции и посмотри дебил сколько ребят из Полиции погибло за тебя и твою жену с детьми ... Рот прикрой -- Бог накажет ...
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госпожа посол сама святая простота...добропорядочность и честь у барыг ?
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А под академией, откроют, толерантное и экологически чистое кафе, с игривым названием, "Голубой мусор", с коктейлями "Стринги Авакова" и "Раз не Голубан".
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Интересно когда тебя в твоем подъезде трахнут в жопу или твою жену и полицейских не будет рядом и в полиции тоже -- какой кафе ты откроешь и как его назовешь ???
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Меня то за что ??? Я знаю еще с ВУЗА --Государство -- это Власть Управления и Власть принуждения -- и без этих двух ветвей власти Государства быть не может ... И только Дебилы этого не знают .. И как только им рообьют нос даже теща -- бегут к Ментам ЗАЯВЫ писать ... В СССР сидели около 20 млн при Сталине .. Сталин виноват ??? А кто тогда 4 млн заяв написал в НКВД на эти 20 млн советских людей --?? Я знаю кто -- такие как ты .....
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Мокша, то, что у вас такое государство об этом не стоит лишний раз напоминать.
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теперь бабок с укропом гонять по тротуарам и руки ломать "скутеристам" без шлема будут исключительно Академики, ёматьих ... реХформы
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Але краще Президента .Ну хоч із зародками совісті.
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Амеры, вы лучше Кремль сделайте эпицентром. Ну, вы поняли.
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Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских

Мэм перепутала американскую полицейскую академию и украинскую
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАкадемия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских, - посол США. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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