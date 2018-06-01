 Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских, - посол США. ВИДЕО

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Мы становимся свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров, что прошла значительный путь от советской милицейской модели к современной сервисно-ориентированной организации с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием. Мы считаем, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских. Эти принципы являются основополагающими в обеспечении взаимодействия полиции с обществом не только в Украине, но и во всем современном мире", - сказала она.
Мари Йованович отметила, что Академия будет способствовать систематическому улучшению полицейских услуг и в итоге – укреплению доверия к полиции со стороны граждан, что является важнейшим качеством полицейского.
"Хочу поблагодарить наших партнеров – правоохранительной системе – за непоколебимую самоотверженность в защите украинского народа", - добавила Посол США в Украине.
Напомним, вчера состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции.
Як і вся ця нинішня "поліція".
Це нова потульна поліція, Луцьк. Що тут можна говорити?
Але амбасадор сказала "центр", то перекладач типу Луценка,напевно без фахової освіти.
Ну прямо еще одна "Голубая устрица " с голубыми полицаями Голубана и Авака !
А шавкам, про которых вы говорите, нужно помнить, что их хозяин - не през, а народ Украины...
Мэм перепутала американскую полицейскую академию и украинскую