 Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских, - посол США. ВИДЕО

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

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"Мы становимся свидетелями огромного прорыва в системе подготовки полицейских кадров, что прошла значительный путь от советской милицейской модели к современной сервисно-ориентированной организации с новыми стандартами подготовки, инфраструктурой и оборудованием. Мы считаем, что Академия патрульной полиции станет эпицентром воспитания добропорядочности, профессионализма и самоотверженности полицейских. Эти принципы являются основополагающими в обеспечении взаимодействия полиции с обществом не только в Украине, но и во всем современном мире", - сказала она.

Мари Йованович отметила, что Академия будет способствовать систематическому улучшению полицейских услуг и в итоге – укреплению доверия к полиции со стороны граждан, что является важнейшим качеством полицейского.

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"Хочу поблагодарить наших партнеров – правоохранительной системе – за непоколебимую самоотверженность в защите украинского народа", - добавила Посол США в Украине.

Напомним, вчера состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции.