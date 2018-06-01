 В российском Иркутске произошел взрыв во время детского представления. Пострадало 8 детей. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва в игровой комнате попал в поле зрения камер наблюдения.

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На кадрах видна яркая вспышка в момент, когда в комнате находилось много людей. После чего взрослые в спешке стали выводить детей из комнаты.

По версии Следственного комитета, в ТРЦ "Комсомолл" проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.

Всего пострадало 8 детей. У двоих зафиксированы ожоги до 25% тела.

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