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Все про:взрыв (3899) дети (3119) Россия (69468)

 В российском Иркутске произошел взрыв во время детского представления. Пострадало 8 детей. ВИДЕО камер наблюдения

Во время детского представления в иркутском ТРЦ "Комсомолл" произошел взрыв, в результате которого пострадало 8 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва в игровой комнате попал в поле зрения камер наблюдения.

...

На кадрах видна яркая вспышка в момент, когда в комнате находилось много людей. После чего взрослые в спешке стали выводить детей из комнаты.

По версии Следственного комитета, в ТРЦ "Комсомолл" проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.

Всего пострадало 8 детей. У двоих зафиксированы ожоги до 25% тела.

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Источник: https://censor.net.ua/v3069270
 
   
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Все в кацапів не слава Богу..
через одне місце я б сказла..
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Это не территория,а готовый сценарий к фильму "Пункт назначения".
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Система: самолет - да не тот, ракета для БУКа - не та, скульптура и та из дерьма.
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интеесно - но мне их не жалко В российском Иркутске произошел взрыв во время детского представления. Пострадало 8 детей - Цензор.НЕТ 4793
а бабченко жив - и предыдущих писатель - пшол нахер
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комсомол бабахнул.
Как вы яхту назовете, так она.......
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Скажут что что это ИГИЛ или Укропы , или Навальный с Каспаровым
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Пока кроме Вас никто не сказал почему-то.
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Ув. Цензор,куда зачем столько рекламы напихали на сайте? Сайт долго грузится. Не видео по смотреть не комментарий оставить пока вся долбаная реклама не загрузится.Пора вам таблетки от жадности принимать!
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На зборах россійської секти сатанистів щось пішло не так...
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..нетленка от нашей Марганцовки - химички..
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То есть их пытались отравить газом, но не получилось? Это что у сатанистов сорвалось очередное массовое жертвоприношение?
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Вы плохо знаете Бабченко.

У російському Іркутську стався вибух під час дитячої вистави. Постраждало 8 дітей - Цензор.НЕТ 983
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...а убийц-моторіл віпиливали из бревен?
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Ах ты-ж. Жидохохлобандеровские фошызды. И тут отличились.
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И это они еще натрий святой водой не кропили...
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Уверен что визитку Яроша на месте взрыва уже нашли !!!

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Наверно шото связано с пуканами-синхронное газоизверженийо и кто то курил шмаль в рукав...😎
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нельзя русне спички давать. и сами сгорят и других сожгут.
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Вот честно... похуй! Категорически похуй! От меня сочувствия не будет.
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В результате опыта с боярой полыхнуло, когда демонстратор дыхнул перегаром на открытый огонь.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ российском Иркутске произошел взрыв во время детского представления. Пострадало 8 детей. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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