 В российском Иркутске произошел взрыв во время детского представления. Пострадало 8 детей. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва в игровой комнате попал в поле зрения камер наблюдения.
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На кадрах видна яркая вспышка в момент, когда в комнате находилось много людей. После чего взрослые в спешке стали выводить детей из комнаты.
По версии Следственного комитета, в ТРЦ "Комсомолл" проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.
Всего пострадало 8 детей. У двоих зафиксированы ожоги до 25% тела.
через одне місце я б сказла..
http://www.euronews.com/2018/01/23/crimean-kids-learn-how-to-defuse-landmines
а бабченко жив - и предыдущих писатель - пшол нахер
Как вы яхту назовете, так она.......
готовятся к ЧМ?!