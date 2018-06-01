 "Господин президент, помогите нам!", - обманутые жители российского Екатеринбурга, стоя на коленях, обратились к Путину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение записано во время митинга обманутых дольщиков 30 мая. На видео жители Екатеринбурга несколько минут рассказывают как остались без денег и жилья, а затем встают на колени и хором скандируют: "Господин президент, помогите нам!".

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