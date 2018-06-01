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 Общество, За рубежом
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Все про:обращение (219) Путин (23871) Россия (69468)

 "Господин президент, помогите нам!", - обманутые жители российского Екатеринбурга, стоя на коленях, обратились к Путину. ВИДЕО

В российском Екатеринбурге владельцы квартир в девятиэтажке-долгострое встали на колени и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение записано во время митинга обманутых дольщиков 30 мая. На видео жители Екатеринбурга несколько минут рассказывают как остались без денег и жилья, а затем встают на колени и хором скандируют: "Господин президент, помогите нам!".

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3069257
 
   
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ХОЛОПАМИ ПОРОЖДЕНЫ, ХОЛОПАМИ ВЫРАЩЕНЫ, ХОЛОПАМИ ЖИВУТ, ХОЛОПОВ ПОРОДИЛИ, ХОЛОПОВ ВЫРАСТИЛИ.
И ТАК, ПО КРУГУ, СТОЛЕТИЯМИ.
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жить уже негде , скоро и жрать нечего будет "Пане президенте, допоможіть нам!" - ошукані мешканці російського Єкатеринбурга, стоячи навколішки, звернулися до Путіна - Цензор.НЕТ 3705
"Пане президенте, допоможіть нам!" - ошукані мешканці російського Єкатеринбурга, стоячи навколішки, звернулися до Путіна - Цензор.НЕТ 2136
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В общем, как-то неубедительно они пресмыкаются - сразу видно, что бунтуют в душе...
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"картина маслом" - бидло в стойлі на колінах!
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как то неубедительно эти мордовско удмуртские смерды и холопки челом карликовому хуйленку бьют. Нужно наверное к ним для помощи дамбасских и на крысмских кизлячков отправить, а потом пущай бееркут - бееркут беглый из Киева их определяет по зинданам.
Да чтобы кирзачем по яблу каждому рабу досталось.
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У мамы два кредита, мы продали все Шо имЄлі, а тепЄрь бомжи... Cпрашивается, нахрена было продавать и нахрена было брать кредиты когда за душой нихрена нету? Я понимаю Шо у них в головах вата, но неужели тяжело сложить 2х2?
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А новый айфон купить? А в Ебипед поехать? Красиво жить не запретишь..)
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не просто вата, а вата пропитанная стекломоем.
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скрепно. но надо было задом встать и раздвинуть булки
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кацапы потомственные рабы.были и будут.любят и уважают только силу
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Бабку слева расстрелять немедленно. Пачиму ни на каленях?
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Мама мия, какой позор, стать по своей воле перед кем-то на колени, а тем более перед такой мерзостью ботоксной - тьфу на вас рабы мокшанские без чести и гордости... Никогда мы не будем братьями и никогда рашка не перестанет быть недостраной 3-го мира. Фу свинота
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Пощастило Ху...лу з народом.
М'який, пластичний.
Лайно а не народ.
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кремлеботы, че не смешно? А теперь сравните как украинцы встречают на коленях убитых героев АТО и это позорище перед хуйлом
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А вот тем, который спрашивает : -" Владимир Владимирович, Вам не стыдно, когда Ваши граждане стоят перед Вами на коленях?" Путин и займётся в первую очередь. Холоп обнаглел, однако. Вместо того, чтобы молча "бунтовать" стоя на коленях, он посмел такой дерзкий вопрос задать Самому!!! "Пане президенте, допоможіть нам!" - ошукані мешканці російського Єкатеринбурга, стоячи навколішки, звернулися до Путіна - Цензор.НЕТ 8367
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Ему стыдно, что холопы головы покорно не преклоняют - вольтерьянцы и белоленточники..)
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Эй, троли, спускайтесь с веток, где вы требуете перевыборы в Украине и кричите о перевыборах в РФ. Кричите, что барыги забрали последние деньги у бедных граждан, что наживаются на войнах в Украине, Сирии. Где недовольства?
А людей по-человечески жалко.
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а зачем сейчас в Украине выборы? Они ничего не решат. Только веревки на гилляках и болтающиеся на них соевые шныри, вместе с лолитой кокориной - маланской.
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а як щодо газових шнирів і окурка рязансько-кастрамського?
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Вот совершенно не жалко их. Жена там пыталась пожалеть, но по концовке мы оба весело посмеялись над дурачками. И эти люди едут в Украину убивать! Фубля! Презрение-вот какое чувство я испытываю глядя на этих комах. Бгэ-э...(((
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Знаешь, а у меня сейчас презрение к тем нашим украинцам, которые во время войны с кацапами, едут работать на паРашу к такому лайну.... Пора к ним ужесточать законы . Поехали на паРшку - въезд в Украину запретить на три года... Налоги на время пребывания на паРашке - среднее арифметическое. Нечего опускаться ниже этого отребья на фото...
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та просто повысить уровень жизни в Украине и все, в зимбабве ж никто не ездит на заработки
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обычное дело, расеяне челобитную царю подают
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Это они так бунтуют.
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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Батюшка царь - император, челом бьем, спаси от мироедов.
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ну и где весь нарот? остальные ветки забиты комментариями вот и делаем вывод сколько на цензоре кацапских и прокацапских тролляк.
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это не денежная тема, патамушта в методичке на сегодня про это не было. Про Бабченко было, про мову было, про кортеж было... А шо с этими делать - начальство вводных пока не дало. Забудется до завтра.
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А почему бы этим расеянским новым рабам не совершить под запись коллективное самоубийство в знак протеста?
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Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
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Особенно мне нравится девочка у которой папа зачищал страну......
Не понятно только от кого??????????
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тридцать лет... уже значит на пенсии, но Афган с Баку , а может и Вильнюс застал.
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для таких торжественных случаев у мерии катиринбух - сарая должна быть в наличии большая силиконовая жопа чтобы отара при челобитной могла ее по кругу цилавать и славить батюжку -хуйла
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Они скорее всего после записи всей этой компанией пошли бухать.
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какая же мерзость,стыд и убожество смотреть на этих поганых терпил !вместо того чтобы выйти всем к кремлю и скинуть оборзевшую мразь они на коленях перед ним пресмыкаются!впрочем чего ещё от этих ничтожеств ожидать?!у них дети в кемерово сгорели а виновным оказался блогер вольнов из Украины который раскрыл правду о пожаре и о их бардаке!черви навозные они а не люди готовые сдохнуть но не дай бог не восстать с протестом! "Пане президенте, допоможіть нам!" - ошукані мешканці російського Єкатеринбурга, стоячи навколішки, звернулися до Путіна - Цензор.НЕТ 6141
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При этом у них хватает наголсти учить весь мир как нужно жить. Рассылать по всем миру килелров тем, кто осмелился сбежать с ихнего зоопарка.
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Відповідь путіна:
1) "...мой Атєц защіщял россію..." -- путін: а разЬвє на рассію кто-то посмєл нападать? Чьто за панікЙОри?
2)"...застройщік в тюрЬмє..." -- путін: вихатітє вслєд за нім? Там вам точно жильЙО будєт абєспєчєно, С кормЙОшкой.
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Замысел креативный, но бесперспективный. Как с террористами не ведут переговоров, чтоб не поощрять, так и коленовставших по этой же причине не будут замечать!
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Справді. Зверни на них увагу, то завтра вся росія стане на коліна і повзатиме з "нє_вєлі_казніть". А вона так "долґо_вставала_с_колєн". Щоправда, з колін встала, а лікті залишилися на землі.
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Армия, у такого народа, ни на что не способна! Сцать там некого.
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Як ми з цими дибілами колись жили в совку ? Вони реально в скот перетворились .
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Задля справедливості варто сказати, що ми поки що не дуже далеко від них відійшли. За півтони гречки можна міським головою Києва!!! стати. Я вже не кажу про містечка.
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Колись тут на цензорі хтось виклав цитату не то Тургєнєва, не то Гєрцена про те як бунтують росіяни, станут на колєні пєрєд баріном и бунтуют, долго "бунтуют".
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Салтикова-Щедріна, якщо не помиляюся.
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и что? ктото из наших селян будет на коленях стоять перед винницким юденратом?
зачем такой бред писать?
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Пошліть котрогось на Донбасс. Вам його через місяць повернуть у цинковому ящику. Але грошей вам за нього на кілька місяців вистачить..А потім ще когось. Бачу там пара мужиків є.
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От прямо зараз як заплачу "Пане президенте, допоможіть нам!" - ошукані мешканці російського Єкатеринбурга, стоячи навколішки, звернулися до Путіна - Цензор.НЕТ 8467 сцуко, стадо баранів.
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Ох, уж этот русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
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Особо понравилась молоденькая просительница "отец которой 30 лет защищал страну" от врагов ) . За это время он сам бы построил такой дом.
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Российский бунт, бессмысленный и беспощадный...
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Еще обратил внимание, что сзади "протестующих" на памятнике стоит дата 1941-1945. Сколько прошло времени и до сей поры не осознали и не изменили пробелы в подтасовке истории. Ведь война началась в 1939 году, и в строю Красной армии были воины и с этого города, где вместе с нацистом делили Польщу, напали на Западную Украину, Эстонию, Латвию, Литву и ничем не угрожающую им Финляндию.А уже в 1944-м году погнали нациста (не фашиста) в его логово и там остались. Тоесть так освободили, что забыли назад уйти. Вот такие двойные освободители. Это моя точка зрения.
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До 41-го они не воевали, они отжимали, хвастаться нечем
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в країні, в якій є Закон, допомога сцаря не знадобиться.. Господи, які ж примітивні організми..
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"Ку" шесть раз И цак наденьте. Иначе не получится.
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Какк в очко общественной паРаши заглянул .....аж челюсти свело....
Кто нибудь может представить украинцев, на коленях вымаливающих у Лолы какие то подачки ?
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Долбаебы. Суть кацапа в этом и заключается, стоять на коленях по жизни.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Господин президент, помогите нам!", - обманутые жители российского Екатеринбурга, стоя на коленях, обратились к Путину. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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