 "Господин президент, помогите нам!", - обманутые жители российского Екатеринбурга, стоя на коленях, обратились к Путину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение записано во время митинга обманутых дольщиков 30 мая. На видео жители Екатеринбурга несколько минут рассказывают как остались без денег и жилья, а затем встают на колени и хором скандируют: "Господин президент, помогите нам!".
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И ТАК, ПО КРУГУ, СТОЛЕТИЯМИ.
Да чтобы кирзачем по яблу каждому рабу досталось.
М'який, пластичний.
Лайно а не народ.
А людей по-человечески жалко.
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
Не понятно только от кого??????????
1) "...мой Атєц защіщял россію..." -- путін: а разЬвє на рассію кто-то посмєл нападать? Чьто за панікЙОри?
2)"...застройщік в тюрЬмє..." -- путін: вихатітє вслєд за нім? Там вам точно жильЙО будєт абєспєчєно, С кормЙОшкой.
зачем такой бред писать?
Кто нибудь может представить украинцев, на коленях вымаливающих у Лолы какие то подачки ?