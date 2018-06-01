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Все про:пропаганда (1964) Путин (23871) суд (20955) Вышинский (33)

 Пропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ". ВИДЕО

Главный редактор издания "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, арестованный в Украине по подозрению в госизмене, попросил правовой помощи у президента РФ Владимира Путина для своего скорейшего освобождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил сегодня в суде Херсона, где рассматривается апелляция на его арест.

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"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - отметил он.

Вышинский сослался на то, что является гражданином Российской Федерации. Кроме того, он направил заявление президенту Украины Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.

"Я обращаюсь к президенту Петру Порошенко о выходе из гражданства Украины, и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ", - добавил подозреваемый.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/v3069226
 
 
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Добавлю: в/на - это ещё и индикатор, на котором периодически палятся кацапы и подкацапники )))
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Новые времена, новые веяния... Сейчас это индикатор того, чем является для сабжа наша страна - "окраиной" (на) или Украиной (в)...
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Да. Языковые нормы меняются, в частности, в соответствии с реалиями времени.
Вы правы, сегодня это более чем принципиально.
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у гражданина Украины, вдумайтесь только, мендалька от рашистов за !оккупацию украинской территории... эта гнида разве достойна быть украинским гражданином?

теперь эта тварь демонстративно плюет в души украинцев, плюет на свое украинское гражданство и молит ботоксного Сцарька о защите?
у кого-то есть сомнения теперь, что это гнида- продавшаяся рашистам мразь и враг?

давите также тварей на Интере! гниду Мураева также на нары!












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Эта не к нам... Эта к Порошенко. Это он терпит Трухановых, Киваловых, Кернесов, Мураевых и пр. рассейско-нацистскую нечисть.
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А процент, на Выборах, давай! Так откуда же возьмется, этот самый процент, Петр Ляксеичь? Неужели вы не понимаете, таких простых истин?
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Похоже на такой себе ультиматум-воззвание к пуйлу:
Спасай меня срочно, Воха, а не то всех сдам!

P.S. После этого заявления Вышинского будут еще на форуме толпы его защитников:
"Власть преследует его за правду и свободу слова!!!"?


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Потрібний ти тому путіну як собаці п'ята лапа..
Кацапи завжди своїх кидали, кинуть і тебе.
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😁 Киселевско-Соловьевский воспитанник хочет вернуться из командировки в Украину. Партийная задача провалена. Надеюсь остальные поклонники русского мира последуют примеру этого пропагандона
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Для Интера прийдется целый круизный лайнер заказывать, назвать "Титаником" и оправить в тихий океан
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Отправить их в одних только трусиках!
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Или обменять на всех без исключения, или хай сидит, мразь. И сидит сука в западной Украине.
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А що там, в "западной_Украінє", буцегарні якісь особливі?
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Буцегарні в західній може навіть кращі, ніж на сході,та й клімат для довгого сидіння більш підходить, Але спазми очка в сидільця можуть зашкалити.
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в 2006 году коррупции там было больше. Охрана просто дурь заносила в камеры.
ну значит и вольготней
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Это же сколько таких тварей осталось в Украине???
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Дуже багато. Особливо серед ментів, СБУшників, та чиновників.
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Рванув пердак у розіп'ятого хлопчика Вишинського
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бздынь - консерва лопнула,
чисто крышку полностью сорвало
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Поздно иуда заметался. Пропагандист Вишинський попросив допомоги у Путіна: "З цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ" - Цензор.НЕТ 6112Лишь попалил себя. Введите ему войска.
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Ага, и путлера ему в то же место введите для полной расейсой идентификации Пропагандист Вишинський попросив допомоги у Путіна: "З цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ" - Цензор.НЕТ 1285
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Хата уже вводит полчища сперматозоидов.
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этож нада , такую консерву так долго держали на видном месте и только щас унюхали насколько оно тухлое !!за это дерьмо мож реально спасти жизни наших ребят , только щас пропустить его через хорошую пресс-хату , шоб потом всю оставшуююся помнил НЕНЬКУ !!
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То вы ещё не всех их знаете а о многих даже не догадываетесь ...
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Чистосердечное признание облегчает тяжесть преступления но... продлевает срок
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Обменять на Крым этого идиота, зачем ещё какие-то сложности.
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После 15 лет отсидки может считать себя хоть папуасом ,а пока на нары
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Ну вот и конец многоходовочки еще одного Штырлица, а то тут некоторые хейтеры-говноеды развонялись, что СБУ у нас педалить подобных персонажев не умеет.
Вода камень пилит.
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Пропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ"Источник: https://censor.net.ua/v3069226
А что, так можно было?
Предать Родину, в своей стране совершить преступление, а потом объявить себя гражданином другой страны, без разницы какой - Швейцарии, Никарагуа, России, или Израиля?
Почему не объявил себя гражданином Марса?
Я слышал, что на Марсе вообще предательство не
является преступлением. Пусть берет гражданство Марса )))))))))
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депортировать на Марс дорого. Да и сдохнет, пока ему тюремную ракету сделают.
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Єбанько дамає що путя кинится з усіх ніг його визволяти. Картонна дурілка навідь незнає, що хуйлу насрать на усі його заяви. Буде багато трандіть, зажмурять десь на зоні, після суда, або після того як вікинется років через 15.
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"Родина кинет тебя, сынок. Всегда". Одна из любимых фраз Бабченко.
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Чомусь згадалися слова Тараса Ьульби Андрію, - Ну, допомогли тобі твої поляки?!
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Гнида и мразь. Не сомневаюсь, что иУДА, предавший Христа, был сродни этому мерзавцу вЫШИНСКОМУ. Моя бы воля, так эту сволочь не менять, а осудить по потолку и запроторить на урановые рудники.
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На одно говно, получившее когда то паспорт Украины станет меньше. Вот так бы поступили ватники, сепары и разные оборотни, забрали свои шмотки и нахер свалили с Украины.
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А еще не говорили в чем конкретно заключается его измена? Или я пропустил.
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Дебил. Вся проблема в том, что у нас никто не понимал закон о гражданстве Украины,а потом его перекрутили и изувечили дополнениями. Основная фабула о едином гражданстве была: Украина свободная страна и люди свободные. У гражданина Украины может быть миллион гражданств разных стран, но государством Украины признается только одно гражданство - гражданство Украины и права гражданина другой страны Украиной не признаются. В странах, где законодательно есть двойное, тройное и даже четверное гражданство закон о гражданстве разрешает гражданам этих стран пользоваться правами граждан других стран.
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Непогано так: бути громадянином України, а взяли за зраду, ні! я вже громадянин росії.
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Поздно.
На момент совершения преступлений был гражданином Украины. Значит госизмена.
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Гондон снятый с хуйла требует повторного использования
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ну, мы ж не звери. Назначить ему в День России лишнюю осьмушку черняшки и внеочередную смену белья на нарах.
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Если он так и сказал "с этой минуты...", то прекрасно. Преступление он совершил да этой минуты? Значит, он никак на тот момент не считал себя гражданином Рашки?
Прэлэстно!
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Может ему войска ещё в Херсон ввести? Прощёлкали Зорян и Шкиряк клиента то!
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С этой минуты ты можешь считать себя хоть посланником Бога на земле - Папой римским, но сидеть будешь на параше, тварь
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Логіка на рівні дитсадочка - мені це вже не подобається, хочу оте, і всрався теж не я.
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пуйло ему в одно место)))) рассмешил!!! вышел из гражданства! ха-ха - популизм чистой воды)))
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Когда у Бабченко найдут медальку Крым-наш, тож посадют, ну а пока... Пропагандист Вишинський попросив допомоги у Путіна: "З цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ" - Цензор.НЕТ 8958
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Хороший повод, когда отсидит свое в Украине за преступления, лишить гражданства и выкинуть на паРашу. Старого, без зубов и волос...
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"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства, иначе я всех солью" - отметил он.
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А чЁ только гражданином, а не презиком расейки?
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Жертва барижної влади! Свободу Вишинському!
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Ольгинский на службе у минстець, твоя дешёвая манипуляция не удалась
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А шо йому може зробити пхукін? Відрядити безкоштовного адвоката мєдвєдєва?
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И довести сепару,что сейчас обязатально,это при смене граждансва:ведёрная клизма
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"С этой минуты считаю себя только гражданином РФ"....
Ты себя кем угодно считай, только знай, что в глазах окружающих людей, ты - трус, подлец и предатель..
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Я себя считаю .... Я надеюсь ...))) Дібіл мокшанский , молись за Сенцова і проси Бога щоб його швидше звільнили . Бо здохнеш в цюпі . Тим більше що ти вже ніхто .
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Попробую по-украински: якась гидота, а не людина.
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Почему не на коленях просьба ? Забылся что ли ?
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А не дать ли нам с этой минуты товарисчу Вышинскому вышку? Заслужил ведь ублюдок, да и хвамилии созвучно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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