 Пропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил сегодня в суде Херсона, где рассматривается апелляция на его арест.

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"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - отметил он.

Вышинский сослался на то, что является гражданином Российской Федерации. Кроме того, он направил заявление президенту Украины Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.

"Я обращаюсь к президенту Петру Порошенко о выходе из гражданства Украины, и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ", - добавил подозреваемый.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.