 Пропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил сегодня в суде Херсона, где рассматривается апелляция на его арест.
"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - отметил он.
Вышинский сослался на то, что является гражданином Российской Федерации. Кроме того, он направил заявление президенту Украины Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.
"Я обращаюсь к президенту Петру Порошенко о выходе из гражданства Украины, и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ", - добавил подозреваемый.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
Вы правы, сегодня это более чем принципиально.
теперь эта тварь демонстративно плюет в души украинцев, плюет на свое украинское гражданство и молит ботоксного Сцарька о защите?
у кого-то есть сомнения теперь, что это гнида- продавшаяся рашистам мразь и враг?
давите также тварей на Интере! гниду Мураева также на нары!
Спасай меня срочно, Воха, а не то всех сдам!
P.S. После этого заявления Вышинского будут еще на форуме толпы его защитников:
"Власть преследует его за правду и свободу слова!!!"?
Кацапи завжди своїх кидали, кинуть і тебе.
ну значит и вольготней
чисто крышку полностью сорвало
Вода камень пилит.
А что, так можно было?
Предать Родину, в своей стране совершить преступление, а потом объявить себя гражданином другой страны, без разницы какой - Швейцарии, Никарагуа, России, или Израиля?
Почему не объявил себя гражданином Марса?
Я слышал, что на Марсе вообще предательство не
является преступлением. Пусть берет гражданство Марса )))))))))
На момент совершения преступлений был гражданином Украины. Значит госизмена.
Прэлэстно!
Ты себя кем угодно считай, только знай, что в глазах окружающих людей, ты - трус, подлец и предатель..