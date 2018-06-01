 "Мы обращаемся ко всему футбольному миру", - украинские музыканты и актеры в преддверии ЧМ-2018 записали видеообращение в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение они записали в виде более двух десятков роликов, в которых озвучивают один и тот же текст.
"Мы обращаемся ко всему футбольному миру. Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, уже четыре года незаконно удерживается в российской тюрьме. Но, невзирая на это, Олег и за полярным кругом продолжает вести свою борьбу с режимом Путина. 14 мая 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Поддержите Олега. Вместе мы заставим Россию играть по правилам".
Это обращение дублируется в титрах на английском языке.
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Все кто вышел в финальную часть ЧМ ДОЛЖНы бойкотировать его
Свободу Сенцову