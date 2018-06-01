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 Политика Украины, Общество
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Все про:Россия (69463) ЧМ-2018 (115) Сенцов (463)

 "Мы обращаемся ко всему футбольному миру", - украинские музыканты и актеры в преддверии ЧМ-2018 записали видеообращение в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Украинские актёры, музыканты, телеведущие, режиссеры, драматурги в преддверии Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России с 14 июня по 15 июля, записали видеообращения ко "всему футбольному миру" с призывами поддержать украинского кинорежиссера, который на данный момент незаконно пребывает в российской тюрьме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое обращение они записали в виде более двух десятков роликов, в которых озвучивают один и тот же текст. 

"Мы обращаемся ко всему футбольному миру. Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, уже четыре года незаконно удерживается в российской тюрьме. Но, невзирая на это, Олег и за полярным кругом продолжает вести свою борьбу с режимом Путина. 14 мая 2018 года Олег объявил бессрочную голодовку и выдвинул требование освободить 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Поддержите Олега. Вместе мы заставим Россию играть по правилам".

Это обращение дублируется в титрах на английском языке.

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Источник: https://censor.net.ua/v3069188
 
   
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Хуйло утилизатор параши - он идёт на санкции нарочито.
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free Sentsov!!!!!!!!!!
Все кто вышел в финальную часть ЧМ ДОЛЖНы бойкотировать его
Свободу Сенцову
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы обращаемся ко всему футбольному миру", - украинские музыканты и актеры в преддверии ЧМ-2018 записали видеообращение в поддержку Сенцова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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