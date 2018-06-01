 Военный городок нового образца "Дачное-2" в Одесской области будет открыт до конца года, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, комплекс создается специально для подразделений морской пехоты и будет включать 3 общежития улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитие для офицерского состава, столовую на 1000 мест, современный спортивно-оздоровительный комплекс и медицинскую часть.

"Наши защитники должны иметь все необходимые условия, чтобы тренироваться и отдыхать после службы. Сегодня обязательно загляну на строительство", - добавил Президент.

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