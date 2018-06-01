 Военный городок нового образца "Дачное-2" в Одесской области будет открыт до конца года, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, комплекс создается специально для подразделений морской пехоты и будет включать 3 общежития улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитие для офицерского состава, столовую на 1000 мест, современный спортивно-оздоровительный комплекс и медицинскую часть.
"Наши защитники должны иметь все необходимые условия, чтобы тренироваться и отдыхать после службы. Сегодня обязательно загляну на строительство", - добавил Президент.
отак вони й повинні робити завжди: звітувати, звітувати та звітувати
тільки так громада може контролювати дії влади
бо роботи ведуться, і це важко не помітити
ЗЫ, а шо, на путена и кончить нельзя, скрепы не позволяют?
-- Петя, а ты скажи им, что плитку на дологе пелестелишь наплотив будки. Повелят.
Когда вылезут реальные просчеты, брак и воровство.
Или кто-то верит, что будет иначе?
П.С.
Там же был Пеця. А значит...
ПыСы есть еще третий . когда строят и не воруют но это пока не про нас
только для обнародования данной инфы достаточно какого нибудь журналиста или младшего помощника второго заместителя министра обороны а когда этим хвастается президент то все выглядит как предвыборный пиар
Это уже хуже Януковича к сожалению..
Похрен сколько новых подготовили. У нас этих офицеров и так тысячи. Правда 99.9% из них тупые, безграмотные и бесполезные. И как показал Крым и Донбасс почти поголовно переходят на сторону врага.
Что даст нового, ещё 500 таких-же? Спрашиваю, поменялись ли у них учителя, те кто их готовит? Или всё по старому?
Бо для родин потрібні школи, садочки, магазини і т.п.
Яка відстань до ППД? Надали інфу а саме цікаве сам шукай?