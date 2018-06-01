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 Политика Украины
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Все про:Одесская область (1483) Порошенко (14874) военнослужащие (3671)

 Военный городок нового образца "Дачное-2" в Одесской области будет открыт до конца года, - Порошенко. ВИДЕО

До конца этого года планируется открытие военного городка нового образца "Дачное-2" в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, комплекс создается специально для подразделений морской пехоты и будет включать 3 общежития улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитие для офицерского состава, столовую на 1000 мест, современный спортивно-оздоровительный комплекс и медицинскую часть.

"Наши защитники должны иметь все необходимые условия, чтобы тренироваться и отдыхать после службы. Сегодня обязательно загляну на строительство", - добавил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение миротворцев на Донбасс обсудят на заседании глав МИД "нормандской четверки", - Порошенко провел встречу с главой МИД ФРГ Маасом

Военный городок нового образца Дачное-2 в Одесской области будет открыт до конца года, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3069183
 
 
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Это "зрада", когда президент страны находящейся в таком положении как Украина, вместо своей работы занимается перерезанием ленточек и осмотром строительства бараков в 500 км от его рабочего места. Да, это "зрада" когда президент не понимает своей функции и обязаностей.. Это "зрада", когда президент вместо работы занимается и сам ерундой, и таскает за собой толпы чинуш бездельников по разным бессмысленным мероприятиям.
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Лучше выяснить - сколько спионерили на стройке, и какая доля Барыги...
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Зрадофил без Пороха, как без пряника.

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Проверь финансовую деятельность (закупки. у кого. стоимость работ и материалов, качество материалов и т.д) и узнаешь...
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от жиж барижна влада лютує: гнобить захисників Вітчизни!
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Дається взнаки звичка бігти попереду паравоза.
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а шо поганого у тому, що влада звітує на кожному етапі виконання та чітко обізначає строки?
отак вони й повинні робити завжди: звітувати, звітувати та звітувати
тільки так громада може контролювати дії влади
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Нехай звітують, а не анонсують. Вже наслухались анонсів.
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ні, це не анонс, а саме озвучення строків виконання
бо роботи ведуться, і це важко не помітити
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Аггга, в предвкушении - лєнточку чик-чик-чик???😛
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І це в той час коли Бабченко живий а хлопці голібосі. Всі на майдан, сукабля..
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не-не...тарифі еще не до конца еуропейские...так что есть над чем работать...
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А летать со стерхами задача президента ?
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ну так єто ж шеф их шефа...вот и равняются на него...
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вообще то путен в Украине со строчной пишется. Не пались, "этнический украинец" Військове містечко нового зразка "Дачне-2" в Одеській області буде відкрито до кінця року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9116
ЗЫ, а шо, на путена и кончить нельзя, скрепы не позволяют?
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А чего вы не возмущаетесь действия депутатов, которые делают все что угодно кроме своей прямой работы? А ведь у нас по Конституции парламентско-президентская республика, то есть депутаты как бы главнее президента.
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в их методчках фсб это забыло указать Військове містечко нового зразка "Дачне-2" в Одеській області буде відкрито до кінця року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3023
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-- Юра, что еще пообещать этим идиотам?
-- Петя, а ты скажи им, что плитку на дологе пелестелишь наплотив будки. Повелят.
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Армію треба робити, флот, бойову авіацію. Щоб наші ракети могли вражати противника за 1000-чі кілометрів, щоб жодна бомба і ракета не впала на наші голови. А не відмивати бабло на будівництві цивільних об"єктів та ще й на цьому піаритися "урочисто відкриваючи"...
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Толян ты? Спусти пар , хватит тупой критики !
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А где будут жить пилоты, матросы, ракетчики? В самолетах и кораблях? Для хорошей армии нужен надежный тыл.
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Гідко читати про шоколаду потвору, Гребатий сором. Піарщик хренов
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Интересно посмотреть эту видео-реклямку через год.
Когда вылезут реальные просчеты, брак и воровство.
Или кто-то верит, что будет иначе?
П.С.
Там же был Пеця. А значит...
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очень может быть . только раньше не строили и воровали . теперь строят и воруют . между этими двумя вариантами я выбираю последний

ПыСы есть еще третий . когда строят и не воруют но это пока не про нас
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молодцы

только для обнародования данной инфы достаточно какого нибудь журналиста или младшего помощника второго заместителя министра обороны а когда этим хвастается президент то все выглядит как предвыборный пиар Військове містечко нового зразка "Дачне-2" в Одеській області буде відкрито до кінця року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4113
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К сожалению Порошенко не понимает в чем состоит смысл его работы как президента...
Это уже хуже Януковича к сожалению..
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Кацап? Риг? Хуже Януковича апріорі не може бути.
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К сожалению может. Всегда может быть хуже. И Порошенко тому пример
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тому я й пишу, що ти або кацап, або риг. Українець, якщо він не риговський дегенерат, подібного сказати апріорі не може.
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В Національному університеті оборони України зараз проходить самий масштабний випуск офіцерів за історію незалежності України! Близько 500 офіцерів очної і заочної форми навчання сьогодні отримали дипломи маґістра військового управління! Поздоровляю!
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А преподователей в том университете там поменяли, подготовили? Или те-же совковые остались? Вперёд, за портию в атаку, трупами всех закидаем?
Похрен сколько новых подготовили. У нас этих офицеров и так тысячи. Правда 99.9% из них тупые, безграмотные и бесполезные. И как показал Крым и Донбасс почти поголовно переходят на сторону врага.
Что даст нового, ещё 500 таких-же? Спрашиваю, поменялись ли у них учителя, те кто их готовит? Или всё по старому?
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тобі яка різниця? Після твого посту про Яника, з тобою й так все зрозуміло.
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Если это и правда для морской пехоты, то все правильно.
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так. але якщо виявиться, що це у якихось дебрях, а вони розраховували на квартирі в Одесі й так буде купа п.здежа.
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Хто знає, наскільки далеко це містечко від "цивілізації"?
Бо для родин потрібні школи, садочки, магазини і т.п.
Яка відстань до ППД? Надали інфу а саме цікаве сам шукай?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВоенный городок нового образца "Дачное-2" в Одесской области будет открыт до конца года, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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