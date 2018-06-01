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Все про:блокада (1508) дороги (1631) Запорожье (1400) протест (4253) электроэнергия (171)

 Жители Запорожья заблокировали трассу Харьков-Симферополь: требуют ремонта энергоснабжения. ВИДЕО

Жители Шевченковского района Запорожья с вечера перекрыли трассу Харьков-Симферополь и требуют "Света!", поскольку с утра около 2 тысяч домов остались без электроснабжения, и до вечера аварийные бригады к ним так и не приехали. Полиция просит простестующих разойтись, но те отказываются.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", вечером 31 мая десятки жителей Шевченковского района Запорожья, дома которых с утра без электроснабжения из-за аварии, вначале перекрыли участок дороги на перекрестке ул. Юности и Мирной скандируя требование – "Света", сообщает Цензор.НЕТ

Однако, ближе к ночи возмущенные горожане отправились на трассу "Харьков-Симферополь" и заблокировали ее - не пропускают транспорт. Прямую видеотраснляцию с места события ведет на странице в Facebook житель Запорожья Максим Зайченко.

На видео видно, что десятки возбужденных людей встали посредине трассы и требуют приезда представителей местного облэнерго, поскольку по их словам, порядка 2 тысяч домов поселка Чкалова Шевченковского района с утра четверга находятся без электроснабжения, однако, в течение дня так и не дождались приезда аварийной бригады,

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Гнев протестующих вызвал приезд на место перекрытия трассы представителя районной администрации, якобы пообещавшего начало восстановительных работ в 4 утра.

На трассе образовалась транспортная пробка. Многие автомобили разворачиваются и едут в объезд. При этом между водителями и протестующими возникают словесные конфликты.

Полиция просит граждан разойтись и отвести домой детей, находящихся здесь с родителями. Также полицейские предупреждает об уголовной ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

Жители Запорожья заблокировали трассу Харьков-Симферополь: требуют ремонта энергоснабжения 01

Источник: https://censor.net.ua/v3069165
 
 
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Ну и норм - нефиг шастать... Что граждане Украины забыли в оккупированном Симферополе?
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Це не експрес від Харкова до Сімферополя без зупинок. На Азовське море їхати по цій трасі, до речі.
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Ух ты, теряюсь в догадках, почему эта новость не привлекла внимания кремлядьских мразей и домашних зрадоидиотов? Самое время обвинить в отсутствии света и ремонтной бригады Порошенко,Гройсмана со всем кабмином и Супрун. Итак, дорогие таварищи, фас! Голос!
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Интересно, а на ком, по вашему, лежит ответственность?
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Хм...а на ком лежит ответственность в случае когда в твоем туалете нет туалетной бумаги?
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Там Богуслаєв цар і бох (Мотор-Січ). Нехай до нього і звертаються.
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На пересічних українцях, які до Кирилівки не можуть доїхати.
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Але ця новина привернула увагу соєвої ляшковні Такої як ти А українців яких ти називаєш зрадоботами Просто цій новині не здивувалися Це соєвий удод така дрібниця що її і обговорювати не варто Що стосується Петі і його шістки Гросі Так вони зайняті справою Ти думаєш легко і трасти в офшорах поповнювати і вбивства журналістів відвертати Не кажучи що лохів треба ротердамитти і ротердамити
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Запорожоблэнерго не получает зарплату с декабря 2017 года! и это при таких тарифах!!!

Лолита банкротит предприятие под себя! твари шоколадные! чтоб вы сдохли!!!
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А чого не спробували знайти своїх депутатів та їм щось "перекрити"? Чи вони не пам'ятають, за кого голосують?
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Конечно не помнят. И на следующих выборах опять будут голосовать за "крепкого хозяйственника" который несколько раз всего появился в Раде.
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Це Путін виноват,шо свєту нема.Ага ,точно-точно.
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ДТЕК, буквально вчора читав інформацію про багатомільярдні прибутки! А, що не приїхали, можу припустити, жадібність власників, мізерні зарплати, економія на штатному розписі, придбанні авто. Питання до Ахметова!
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Поддерживаю. Ахметов перевез всех своих из Донецка в Запорожье, и скотские привычки отношениях людям тоже прихватил. Одно ахметовское быдло уже пригласило войну в Донецк, теперь из СЛАВНЫХ ЗАПОРОЖЦЕВ делают очередное ахметовское быдло.
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Кстати , крупнейший КРУПНЕЙШИЙ Запорожсталь Ахметов себе забрал. КОГДАТО руководство комбината построило лечебницу вроде на Азове для рабочих , оставалось только вроде оборудование завезти. НО ТУТ АХМЕТОВ стал хозяином и все социальные проекты сразу похерил .
Власть вообще не вникает в проблемы рабочих, профсоюзы давно сдохли
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Там справи кепські. Працювати вже майже нікому.
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Шо, ніхто не реагує, так ти вже копіпастиш жирним шрифтом? Все одно в спам. Пічалька.)))
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Придурки. Мозги разблокируйте, и не надо будет трассы блокировать. Просто окружите Облэнерго и никого не впускайте и не выпускайте оттуда, кроме ремонтной бригады, которую возьмите под контроль.
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головний офіс ДТЕК, якщо не помиляюся у м. Запоріжжі. гадаю не варто блокувати трасу. Ну Ви зрозуміли!
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Еще можно начать убивать воробьев - они тоже виноваты, что електричества нет.
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За блокування трас треба голови відривати! До чого тут невинні люди? А якщо терміново треба, наприклад, до лікарні? Хай ахмєтовців енергетичних блокують/пікетують.
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Это же не наш метод. Разве можно блокировать дороги в воюющей стране?
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а почему нет уголовной ответственности за то, что 2 тыс домов остались без света и всем пох?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖители Запорожья заблокировали трассу Харьков-Симферополь: требуют ремонта энергоснабжения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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