 Жители Запорожья заблокировали трассу Харьков-Симферополь: требуют ремонта энергоснабжения. ВИДЕО

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", вечером 31 мая десятки жителей Шевченковского района Запорожья, дома которых с утра без электроснабжения из-за аварии, вначале перекрыли участок дороги на перекрестке ул. Юности и Мирной скандируя требование – "Света", сообщает Цензор.НЕТ

Однако, ближе к ночи возмущенные горожане отправились на трассу "Харьков-Симферополь" и заблокировали ее - не пропускают транспорт. Прямую видеотраснляцию с места события ведет на странице в Facebook житель Запорожья Максим Зайченко.

На видео видно, что десятки возбужденных людей встали посредине трассы и требуют приезда представителей местного облэнерго, поскольку по их словам, порядка 2 тысяч домов поселка Чкалова Шевченковского района с утра четверга находятся без электроснабжения, однако, в течение дня так и не дождались приезда аварийной бригады,

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Гнев протестующих вызвал приезд на место перекрытия трассы представителя районной администрации, якобы пообещавшего начало восстановительных работ в 4 утра.

На трассе образовалась транспортная пробка. Многие автомобили разворачиваются и едут в объезд. При этом между водителями и протестующими возникают словесные конфликты.

Полиция просит граждан разойтись и отвести домой детей, находящихся здесь с родителями. Также полицейские предупреждает об уголовной ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.