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 Политика Украины
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 Александра принуждают принять российское гражданство, - мать Кольченко. ВИДЕО

Крымского активиста Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, заставляют принять российское гражданство и шантажируют оставшимися в аннексированном Крыму родителями.

Об этом Крым.Реалии рассказала мать политузника Лариса Кольченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Принуждают принять российское гражданство. Сначала беседа начинается с того, "как плохо на Украине и как хорошо в России", потом начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо бы как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", – рассказала мама Кольченко.

По ее мнению, расчет идет на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

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Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

29 мая адвокат осужденного сообщил, что состояние ​голодающего Сенцова стабильное, он получает поддерживающую терапию.

Источник: https://censor.net.ua/v3069153
 
 
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Для Кольченка російське громадянство є смертю.
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Не согласен. ...в плену можно, шо угодно...
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так попроси себя на Кольченко обменять.
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Якщо прийняв російське громадянство, то не поміняють.
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Пусть родители откажутся от российского и примут обратно украинское гражданство. Думаю они такие же совки, как и основная масса крымских пенсов, которых развели, как лохов. Вот кто мне объяснит, почему на каждом столбе висят листовки, зазывающие в Крым, Москву и прочие жопосрански и никто это не запрещает и не проверяет распространителей. Тоже самое с Лугандонами. Мне надоело всю эту пакость сдирать. Я Кольченко не заставлял по Крыму шастать. Нет мозгов - работай лопатой.
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Там складна ситуація, бо його арештували 16 травня 2014 року, коли всі думали легко повернути Крим. Але дійсно, що йому варто було швидко виїхати на підконтрольну територію. Мабуть просто не встиг це зробити.
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...меня, ни на шо уже не поменять... -- срок давности вышел...*)
Если параша шо-то хочет -- значит ей это надо! -- для своего телевизора...
А Хлопец домой вернётся.
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Это уже приговор вяликим. Что их гражданство людей заставляют брать шантажем...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАлександра принуждают принять российское гражданство, - мать Кольченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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