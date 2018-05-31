 Александра принуждают принять российское гражданство, - мать Кольченко. ВИДЕО

Об этом Крым.Реалии рассказала мать политузника Лариса Кольченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Принуждают принять российское гражданство. Сначала беседа начинается с того, "как плохо на Украине и как хорошо в России", потом начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо бы как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", – рассказала мама Кольченко.

По ее мнению, расчет идет на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

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Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

29 мая адвокат осужденного сообщил, что состояние ​голодающего Сенцова стабильное, он получает поддерживающую терапию.