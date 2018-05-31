 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Борис Герман заявил: "Я сотрудничаю с контрразведкой по выявлению на территории Украины действий России для изменения украинской власти. Контрразведка дала мне возможность и полномочия изучать связи, то есть изучать потоки денег которые приходят в Украину через кого и кому"
По его словам, к нему обратился знакомый Вячеслав Пивоваркин, который сейчас живет в Москве. Во время общения с ним, выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Он доложил это контрразведке.
Также он заявил, что назвал фамилию и телефон своего куратора в контрразведке на допросе в СБУ.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Александр Дубинский
2 ч ·
Рыдаю...
Фейковое убийство и задержание гражданина Германа - было способом разрешить конфликт между совладельцами оружейной компании "Шмайсер".
Герману предложили посотрудничать СБУшники. Он согласился по их просьбе передать деньги и оружие якобы киллеру.
Его взяли как организатора убийства. Чтобы отжать у него долю в компании, которая продаёт оружие МО и СБУ.
Бабченко в этой оперетте выполнил роль клоуна шапито, которого использовали для пиара. Чтобы не только бизнес оружейный отжать, но и руководителей Службы и ГПУ пропиарить.
Раскрыли заказное убийство. Под шумок украли хороший бизнес. За что участвующему в постановке Бабченко выдали его долю в виде украинского паспорта.
При этом привлекли к схеме внимание ведущих мировыхСМИ, политиков, активистов. Которых сделали невольными соучастниками кражи.
Клинические идиоты.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2042725412610913&id=100006204226091
-Какой Штирлиц,что о тут делает?недоуменно спросил Мюллер своего секретаря...
17 мгновений Весны...
-товарищ Исаев,можно спросить?
-Да Пастор
-зачем вы служете кремлевским Негодяям,они же превратили СССР в стадо баранов
-знаете Пастор,Шариковых и Швондеров рожают бабы,а не Профессор Преображенский,если профессор мог рожать Гениев миллионами, мы бы с вами не встретились.
-мне жаль вас Штирлиц,вы никогда не будете Пастором Шлагом..
-
Похоже, налицо подстава...
это еще гениальнее чем дело СКР
Як я написав раніше - поворот на 720°, тобто - прийшли до того з чого почали...
Замовник - ФСБ, а конкретики ніякої...
Похоже, налицо подстава...
Молодцы! Отличная работа!
Это только великие умники из евродурдома и их поклонники могут думать что заказчик звонит киллеру по телефону по обьявлению на олх.
Да и не первый это случай такой,просто резонанса не было подобного.
Там настолько малый круг людей был задействован,боялись утечки,что оказывается даже Гройсман не знал.ФСБшных крыс хватает везде,в СБУ,правительстве в том числе.Может это тоже сыграло роль,почему держали в тайне и никому не доверяли
Тебе же еще вчера пояснили что заказчику нужен был факт выполнения заказа.
Ну вот дальше что ?
Прилетит моссад на голубом вертолете и вытащит путина за шкирку из кремля в Гаагу,как то так ты себе все это представляшь )))
реальное эмбарго как Рейган
и писец РФ в течение года
вся экономика на западных компах и пр оборудовании
вся военная электроника оттуда
так что то что США ничего не предпринимает есть самое настоящее соучастие в путинских убийствах украинцев
за сокрытие инфы по Боингу абама и его госдеп должны сесть рядом с путей в Гааге
зачем тогда искать типа реального убийцу
вот если есть видик как герман отчитывается пиву об убийстве это было бы круто
рф за яйца
но герману тогда гаплык пожизненное
рано или поздно возьмут РФ и ее руководство а так же всех военных преступников за яйца
Дали будут.
Выворд: Герман полыл, понял, что работал с ФСБ под полным контролем СБУ и начал выдавать из себя "патриота".
Вата в моей башке щас взорвется.
Далее, сотрудничая с СБУ, Герман полагал, что находится вне подозрений и готовил спецоперации ФСБ на территории Украины.....
В этом ряду и убийство Бабченко....
СБУ, проверяя Германа, как агента, обложила его со всех сторон и получила сведения (а возможно и от своей агентры в Москве), что Герман работает а ФСБ..
Далее не буду подолжать, потому, что все кто с мозгами пониают о чем идет речь - это перехват задания убить Бабченко, подстава Цымбалюка и т.д.
А в "клетке" довольно не глупый резидент Герман, понимая, что СБУ имет все записи его контаков из ФСБ, не стал скрывать факт их наличия. Однако стал по-своему их интерпретировать в выгодном для себя ключе....
Вот и все...
ОНИ МЕЧЕНЫЕ? Купюры в студию!
Должно быть так: Пойман адвокат на сознательной лжи - лишение лицензии на 3 года, повторно - навсегда.