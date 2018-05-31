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Все про:Бабченко Аркадий (81) Богачук Олег (586) Герман_Борис (1)

 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. 

Борис Герман заявил: "Я сотрудничаю с контрразведкой по выявлению на территории Украины действий России для изменения украинской власти. Контрразведка дала мне возможность и полномочия изучать связи, то есть изучать потоки денег которые приходят в Украину через кого и кому"

По его словам, к нему обратился знакомый Вячеслав Пивоваркин, который сейчас живет в Москве. Во время общения с ним, выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Он доложил это контрразведке.

Также он заявил, что назвал фамилию и телефон своего куратора в контрразведке на допросе в СБУ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Источник: https://censor.net.ua/v3069147
 
   
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кажется это из под соцсетей постит ту евнух из снигилея хитя
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"Вячеслав Пивоварник, который сейчас живет в Москве. Во время общения с ним, выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине."
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Больших безпорядков в Украине как соевые сотворили нету даже в Африке
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U nego znakomy Pivovarnik putinskim fonde rabotajet ,sam priznal,sto ecio nado bolse?A tam FSB rulyt kak i poniatno
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Был такой Чешский хоккейный нападающий в те годы Вацлав Недомански,ох и люто НЕНАВИДЕЛ дохлый СССР.... Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 4763
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Вот еще версия

Александр Дубинский
2 ч ·

Рыдаю...
Фейковое убийство и задержание гражданина Германа - было способом разрешить конфликт между совладельцами оружейной компании "Шмайсер".
Герману предложили посотрудничать СБУшники. Он согласился по их просьбе передать деньги и оружие якобы киллеру.
Его взяли как организатора убийства. Чтобы отжать у него долю в компании, которая продаёт оружие МО и СБУ.
Бабченко в этой оперетте выполнил роль клоуна шапито, которого использовали для пиара. Чтобы не только бизнес оружейный отжать, но и руководителей Службы и ГПУ пропиарить.
Раскрыли заказное убийство. Под шумок украли хороший бизнес. За что участвующему в постановке Бабченко выдали его долю в виде украинского паспорта.
При этом привлекли к схеме внимание ведущих мировыхСМИ, политиков, активистов. Которых сделали невольными соучастниками кражи.
Клинические идиоты.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2042725412610913&id=100006204226091
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Ну, і чому таварісчь Дубинський не написав головне - для кого =віджали= ?
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"віджали" для агента Лолита Порношенкель Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 9828
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Много Кремлевского ГОФФНА вылезет после этого.Бабченко КРАСАВА!!!!!! Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 1875
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Щас гебня будет друг друга закладывать на прегонки
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-Штирлиц идет по коридору,Герр Мюллер.
-Какой Штирлиц,что о тут делает?недоуменно спросил Мюллер своего секретаря...
17 мгновений Весны... Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 8713
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Jesly byl by cesny neimel by takix druzej iz putinskogo fonda,eto FSB tam rulit,ja dumaju etu familiju on tak padbrosyl,jest i inyje familiji a kotoryx on molcyt.Taburetkoj po golove nado stuknut paru raz ,mozet bolse sto vspomnyt Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 7304
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Дело Княжичей живет
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Можна лише подивитись хто з адвокатів захищає, щоб зразу зрозуміти хто є хто. ФСБ та їх "консерви" в Україні та ЄС несуть масовану пургу намагаючись відволікти увагу та нівелювати блискучий успіх простих оперів СБУ, які попередили та викрили спланований ФСБ терорістичний замах
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Пастор Шлаг звонит Штирлицу.
-товарищ Исаев,можно спросить?
-Да Пастор
-зачем вы служете кремлевским Негодяям,они же превратили СССР в стадо баранов
-знаете Пастор,Шариковых и Швондеров рожают бабы,а не Профессор Преображенский,если профессор мог рожать Гениев миллионами, мы бы с вами не встретились.
-мне жаль вас Штирлиц,вы никогда не будете Пастором Шлагом..

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А я - верю Герману.
Похоже, налицо подстава...
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подстава своего сотрудника ?
это еще гениальнее чем дело СКР
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Ну, тут в приципе все более-менее понятно: ФСБ подставила своего агента Германа украинской контрразведке... ТОТ, прикрываясь сотрудничеством с СБУ, тем не менее реально работал на ФСБ и подготовил покушение на Бабченко.
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Якщо це так, то як найти тепер Реального замовника!
Як я написав раніше - поворот на 720°, тобто - прийшли до того з чого почали...
Замовник - ФСБ, а конкретики ніякої...
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Короче... Все агенты ФСБ! И Бабченко, и Грицак, и Луценко до кучи! Естественно Граф Дякуло, кристально чист!
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А я - верю Герману.
Похоже, налицо подстава...
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В чому підстава? Що він віддав 40 тисяч баксів за вбивство Бабченка? І каже , що йому це доручила контррозвідка? Це стара тактика , яка має назву "ліпити горбатого"....яскраво відображена у сюжеті Буби Касторського із старого радянського фільму
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Вы за цукерку трудитесь, или по глупости?
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звичайно що допомогла випадковість, але спрацювали класно.Смерть рашістським окупантам)))
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СБУ теперь у себя и контрразведку почистит!
Молодцы! Отличная работа!
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То есть заказчик и киллер были завербованы СБУ, но разными отделами? А что, если все гораздо проще и отдел был один и цель операции - "Перемога" (Порошенко, Луценко и т.д.) ?
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Заказчик Пивоваров,а Герман посредник.
Это только великие умники из евродурдома и их поклонники могут думать что заказчик звонит киллеру по телефону по обьявлению на олх.
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И что - схватили Пивоварова? Так зачем же нужен был весь этот цирк? Почему Германа нельзя было взять, после того, как он нанял киллера? К чему театральная пауза в сутки между "смертью" Бабченко и задержанием Германа?
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Там целый список на убийства вылез .Может быть вели,следили,чтобы побольше узнать и не спугнуть.
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"Там целый список на убийства вылез" - все это было известно до "убийства" Бабченко, так как Герман прослушивался. Так зачем нужен был цирк с "убийством"?
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Значит нужен был.Меня как-то не волнует зачем,почему.Главное-все живы,много людей предупреждены и будут охраняться,посредник задержан.Я не разбираюсь в работе спецслужб,не училась этому. Меня интересует результат.Да и где в мире вы видели,чтобы спецслужбы выкладывали отчёты-как,зачем,почему.Нигде.
Да и не первый это случай такой,просто резонанса не было подобного.
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Что мешает Пивоварову (Иванову-Петрову) из ФСБ найти другого посредника и убить Бабченко?
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Ничего.И это очень страшно.Вот именно поэтому я не стану гнобить наши спецслужбы,ведь они спасли сейчас людей,которые ни сном ни духом не подозревали,что их собираются убить.Предупреждён,значит вооружён.
Там настолько малый круг людей был задействован,боялись утечки,что оказывается даже Гройсман не знал.ФСБшных крыс хватает везде,в СБУ,правительстве в том числе.Может это тоже сыграло роль,почему держали в тайне и никому не доверяли
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Что бы выйти на заказчика.
Тебе же еще вчера пояснили что заказчику нужен был факт выполнения заказа.
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ОК, допустим. Стало известно, что это некий агент ФСБ Пивоваров из Москвы - что дальше?
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Дальше можно продолжать выражать глубокую озабоченность.
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Так все-таки, зачем был нужен цирк с "убийством"? Теперь Пивоваров раскается и выдаст все секреты ФСБ?
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А зачем нужен цирк с расследованием по боингу ?
Ну вот дальше что ?
Прилетит моссад на голубом вертолете и вытащит путина за шкирку из кремля в Гаагу,как то так ты себе все это представляшь )))
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почему
реальное эмбарго как Рейган
и писец РФ в течение года
вся экономика на западных компах и пр оборудовании
вся военная электроника оттуда
так что то что США ничего не предпринимает есть самое настоящее соучастие в путинских убийствах украинцев
за сокрытие инфы по Боингу абама и его госдеп должны сесть рядом с путей в Гааге
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если бы хрен работал на нас то задокументировали бы деньги от пива на убийство и все хватит
зачем тогда искать типа реального убийцу
вот если есть видик как герман отчитывается пиву об убийстве это было бы круто
рф за яйца
но герману тогда гаплык пожизненное
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Даже если такое видео есть (в чем сомневаюсь) - Москва скажет, что никакого Пивоварова никогда не существовало.
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подборка из сотен таких видео и в Гаагу
рано или поздно возьмут РФ и ее руководство а так же всех военных преступников за яйца
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MH-17 весит больше чем 10000 украинцев убитых на Донбассе. И перевесит еще 10000 заказов на убийство Бабченко и других. И СБУ, кстати, никогда не удастся доказать, что Пивоваров агент ФСБ и выполнял приказ начальства, предлагая деньги за убийство Бабченко.
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дело сольют, ибо пивоваров скажет, что Германа он не знает. Все закончится громким пуком.
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Цирк с Бабченко какираз и нужен был что бы получить доказательства на Пивоваркина.
Дали будут.
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кто мешает агенту контрразведки или СБУ быть еще и агентом ФСБ
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Луговому привет передай,не агенту ФСБ в Лондоне... Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 3681
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.. но при этом быть агентом СБУ, сливая ФСБ несущественную инфу?
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Кремлевских ПОЦтриотов в Украине, целый ГУЛАГ и малая телега... Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 8986Шайка Ведмедчука одна из них,Вилкулы Мураевы Рабиновичи,это прицепом
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Повторяю для тех, кто в танке: агент ФСБ Герман был подставлен для вербовки СБУ. Последняя его и завербовала, полагая, что Герман искренне помогает СБУ. Далее "Герман", получив соответствующее задание от ФСБ, начал искал "киллера". СБУ его высчислила через технический контроль или же получили информацию от агента, внедренного в ФСБ, и подставила Герману потенциального киллера" Цымюалюка. Все понятно или ещё разжевать?
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Конь, педальный, ты послушай, что Герман "лепит гобатого", сочиняя на ходу: что в основном он якобы искренне сотрдуничал с СБУ (что действительно правда. Но "не искренне"). Далее он "случайно" переговорил с одним из людей из близкого окружения Путина (он ведь в "клетке" начал понимать, что СБУ имеет записи его перговоров) и получил от него "задание"... А далее ему якобы нужно было убедить "денежный мешок" (из близкого окружения Путина), что он не зря "ест хлеб" и ему нужны деньги для "громкого дела" - убитйства...
Выворд: Герман полыл, понял, что работал с ФСБ под полным контролем СБУ и начал выдавать из себя "патриота".
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Не верить Герману - это твое личное мнение.
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Крысы кремля давно сказали : нашего гоффна в Крыму и Украине НЕТ...,Ихтамнет сцук Вонючих........ Підозрюваний в організації вбивства Бабченка Герман заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою - Цензор.НЕТ 5821
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не оригинально, Гадя тоже купила оружие чтобы "оно не стреляло в наших военных"..
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Что-бы понять где правда, просто подумайте, кто оказался в плюсе от этой операции и был ли толк ее вообще затевать, если исходить из логики СБУ.
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Бывший министр обороны Украины при Индюковиче Лебедев,стоит нехилую Хижину в Крыму за 250 миллионов долларов...,откуда баблосы Зин?
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Я уже ни чё не понимаю.
Вата в моей башке щас взорвется.
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Поясняю: Герман - Агент ФСБ. Занимая довольно приличное положение в Украине, он получил задание из Москвы пойти в волонтеры, хорошо себя зарекомендовать и при удобном случае согласиться на сотрудничество с СБУ. Так все и произошло...
Далее, сотрудничая с СБУ, Герман полагал, что находится вне подозрений и готовил спецоперации ФСБ на территории Украины.....
В этом ряду и убийство Бабченко....
СБУ, проверяя Германа, как агента, обложила его со всех сторон и получила сведения (а возможно и от своей агентры в Москве), что Герман работает а ФСБ..
Далее не буду подолжать, потому, что все кто с мозгами пониают о чем идет речь - это перехват задания убить Бабченко, подстава Цымбалюка и т.д.
А в "клетке" довольно не глупый резидент Герман, понимая, что СБУ имет все записи его контаков из ФСБ, не стал скрывать факт их наличия. Однако стал по-своему их интерпретировать в выгодном для себя ключе....
Вот и все...
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Лет через 10 много чего вылезет и по Крыму и по Дамбассу...Гоффно всегда вплывает,классика жанра.......
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ОК. Если он работал на контрразведку, тогда купюры должны быть меченые, а момент передачи - фиксироваться контрразведкой.
ОНИ МЕЧЕНЫЕ? Купюры в студию!
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многоходовочка! как бы СБУ не вышла вконце сама на себя
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И вообще! ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ К АДВОКАТАМ! Адвокаты должны (по логике) помогать подсудимому выяснить истину, и в меру, дозволенную УК, минимизировать ему срок. У нас же адвокаты сами подсказывают подозреваемому/подсудимому, какую "легенду" придумать, какие доказательства сфабриковать и как уйти от ответственности.
Должно быть так: Пойман адвокат на сознательной лжи - лишение лицензии на 3 года, повторно - навсегда.
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Глупости. Вы, наверное, бармен по образованию?)))
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Что то это дело дурно попахивает постановкой. Все фигуранты сотрудничали с СБУ, получается.
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План 30 убийств, хроны с оружием, заказ Бабченко, работа на фсб. На пожизненном будет о чем вспомнить. Яркая судьба.
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"Достать" Германа через полицию его оппоненты не смогли, поскольку судьи последовательно отказывали в избрании меры пресечения из малозначимость преступления. И тогда заказ взял Департамент контрразведки СБУ. Судя по всему, речь идет про примитивно выполненную провокацию, направленную на арест руководителя СП "Шмайсер". с целью забрать у него долю уставного фонда предприятия, которым он, по мнению оппонентов, обладает противоправно. Все это было бы смешно, если бы не международный резонанс, вызванный этой провокацией, и осознание того, что президент Украины, которого в "темную" использовали СБУшники, опустился до уровня шута из передвижного шапито, - написал Бойко.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПодозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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