 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Борис Герман заявил: "Я сотрудничаю с контрразведкой по выявлению на территории Украины действий России для изменения украинской власти. Контрразведка дала мне возможность и полномочия изучать связи, то есть изучать потоки денег которые приходят в Украину через кого и кому"

По его словам, к нему обратился знакомый Вячеслав Пивоваркин, который сейчас живет в Москве. Во время общения с ним, выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Он доложил это контрразведке.

Также он заявил, что назвал фамилию и телефон своего куратора в контрразведке на допросе в СБУ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".