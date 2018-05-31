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 Суд избирает меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения Борису Герману, которого СБУ задержало как заказчика убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Радио Свобода" ведет трансляцию из зала судебного заседания, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Источник: https://censor.net.ua/v3069141
 
   
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Люто как бомбит у тварей из-за поребрика. Красота...
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Стоп, почему "организатором" стали называть какого-то Германа, который просто передавал деньги и задание от рашкинского куратора непосредственно киллеру? С этой инсценировкой смерти должны были задержать как раз куратора из раши, иначе какой смысл всей операции?
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Tak kurator dumaju v rosiji,tak i zaderzat nebylo kak.Etot kogo zaderzali dolzen razkazat bolse
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Два місяці в СІЗО - це для початку.. Далі - витягувати все, що тільки буде можливим витягти.. Говіркий - це добре..
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Главное, пусть свой оружейный заводик на кого-нибудь "уважаемого человека" перепишет... Не по чину ему такое имущество..)
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-- нехай с Савченко поміняється... -- хоч схудіє трошки..
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_Интересно, какая связь между организатором и псевдокиллером? Как он на него вышел? Не первому же случайному встречному рашисты предложили убить Бабченко? Как это произошло?
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Напевне в ДУК. Грамоту від ДУК зачитували, а "кілер" там воював. Все логічно.
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Просто "спасітєль" України цей "ґерман", як його послухати.
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відпустіть його
він просто хотів показати сюр барижній владі що може бути
після сніданку він вже оголосив голодування до обіду
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Опозорились на весь мир . Пленки Саакашвили склейте . Дэбилы соево - рыговские .
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"Скоро елка - Старый Год,
Над окном медведь насрал.
Я хотел его поймать,
Вдруг пернатый улетел".

Такие вот нескладушки по поводу "убийства", "воскрешения" и "начала следствия".
Можно и иначе сказать по поводу следствия, но суть будет та же:

"По стене ползет верблюд,
Все коленки в огурцах.
К нему кошка подошла,
Тоже семечки клюет".
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Чтото сильно похоже на историю с Рубаном. Там тоже куратор испарился. Наверное не стоит выполнять задания Конторы, которые тебя могут подвести под статью.
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а был ли куратор с контр разведки СБУ Суд обирає запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства Бабченка - Цензор.НЕТ 7771
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Уж полночь близится, а Германна всё нет… И вот он у камері попереднього ув'язнення.😁
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Герман, "Шмайсер".
Хайли лайкли "немецкий след"!
Не иначе Меркельша, агентша Штази - КГБ - ФСБ всё это затеяла.
И именно поэтому СП-2 строить нельзя.
Эгеж?
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Dmitri Aizine На смерть Бабченко

На себе порвав рубашку,
В жуткий траур погружен,
Я оплакивал Аркашку,
Пил кошерный самогон!

А вдали, башкой об стенку,
Билась, горем голося,
Валентина Матвиенко...
И за ней - Россия вся!

Не скрывал Лавров рыданий,
Слезы лил Сергей Шойгу...
Говорят, и Путин всхлипнул
По идейному врагу!..

Хули Путин... Мать честнАя!...
Сам Мутко, не будь дебил,
Нихуя не понимая,
За компанию - скорбил.

Мордор стал конкретно чутким,
Добрым стал, что твой собес!..
А Аркадий через сутки
Взял, скотина, и воскрес......

Тут уж всей скорбящей Раше
Крышу сорвало в конец.
Ааааа, так ты не сдох, Аркаша?
Ну теперь тебе пиздец!
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Зрада нарисовывается
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Деньги для убийства взял, киллеру отдал, тут все ясно...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд избирает меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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