 Суд избирает меру пресечения подозреваемому в организации убийства Бабченко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Радио Свобода" ведет трансляцию из зала судебного заседания, информирует Цензор.НЕТ.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.
він просто хотів показати сюр барижній владі що може бути
після сніданку він вже оголосив голодування до обіду
Над окном медведь насрал.
Я хотел его поймать,
Вдруг пернатый улетел".
Такие вот нескладушки по поводу "убийства", "воскрешения" и "начала следствия".
Можно и иначе сказать по поводу следствия, но суть будет та же:
"По стене ползет верблюд,
Все коленки в огурцах.
К нему кошка подошла,
Тоже семечки клюет".
ждем реации..
Хайли лайкли "немецкий след"!
Не иначе Меркельша, агентша Штази - КГБ - ФСБ всё это затеяла.
И именно поэтому СП-2 строить нельзя.
Эгеж?
На себе порвав рубашку,
В жуткий траур погружен,
Я оплакивал Аркашку,
Пил кошерный самогон!
А вдали, башкой об стенку,
Билась, горем голося,
Валентина Матвиенко...
И за ней - Россия вся!
Не скрывал Лавров рыданий,
Слезы лил Сергей Шойгу...
Говорят, и Путин всхлипнул
По идейному врагу!..
Хули Путин... Мать честнАя!...
Сам Мутко, не будь дебил,
Нихуя не понимая,
За компанию - скорбил.
Мордор стал конкретно чутким,
Добрым стал, что твой собес!..
А Аркадий через сутки
Взял, скотина, и воскрес......
Тут уж всей скорбящей Раше
Крышу сорвало в конец.
Ааааа, так ты не сдох, Аркаша?
Ну теперь тебе пиздец!