 Арсенал боеприпасов и взрывчатки обнаружили сотрудники СБУ в Днепре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецслцжбы вышли на арсенал во время проверки оперативной информации о том, что для организации подрывной деятельности на территорию Днепропетровской области прибыл житель оккупированного Крыма. За деньги он привлек к выполнению задания российских спецслужб местного жителя - своего знакомого, проживающего в Днепре с 2014 года.

Именно, ему злоумышленник оставил на хранение бумку с боеприпасами и взрывчаткой.

При обысках правоохранители обнаружили три тротиловые шашки весом по 400 грамм каждая, семь боевых гранат, более 500 патронов разного калибра и глушители к пистолетам и автоматам.

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