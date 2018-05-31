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 Арсенал боеприпасов и взрывчатки обнаружили сотрудники СБУ в Днепре. ВИДЕО

Сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили арсенал боеприпасов и взрывчатки у жителя Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецслцжбы вышли на арсенал во время проверки оперативной информации о том, что для организации подрывной деятельности на территорию Днепропетровской области прибыл житель оккупированного Крыма. За деньги он привлек к выполнению задания российских спецслужб местного жителя - своего знакомого, проживающего в Днепре с 2014 года.

Именно, ему злоумышленник оставил на хранение бумку с боеприпасами и взрывчаткой.

При обысках правоохранители обнаружили три тротиловые шашки весом по 400 грамм каждая, семь боевых гранат, более 500 патронов разного калибра и глушители к пистолетам и автоматам.

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Источник: https://censor.net.ua/v3069103
 
   
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"....оставил на хранение бумку с боеприпасами и взрывчаткой..." - цитата

бумка - это бумка!
или все таки сумка???
(но бумка - как по-мне... так больше к теме) Арсенал боеприпасов и взрывчатки обнаружили сотрудники СБУ в Днепре - Цензор.НЕТ 1757
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАрсенал боеприпасов и взрывчатки обнаружили сотрудники СБУ в Днепре. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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