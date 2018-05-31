 У сына дефицит веса, я отговаривала его от голодовки: не стоит рассчитывать на сострадание и милосердие со стороны России, - мать Кольченко. ВИДЕО

Об этом рассказала Крым.Реалии мать крымского политузника Лариса Кольченко, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, у ее сына в российской колонии диагностировали дефицит веса, и она отговаривала его от намерений объявить голодовку.

"Он так написал Олегу (Сенцову. - Ред.), что они раньше об этом говорили, но он не приветствовал такие радикальные методы по поводу голодовки. Тем не менее, он уважает мнение Олега и написал, что очень обеспокоен состоянием его здоровья и готов его поддержать в голодовке. Может, от отчаяния они к этому пришли: за четыре года ничего не сдвинулось с места, и Олег выбрал такой радикальный путь протеста", – сказала Лариса Кольченко.

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Она отметила, что не верит, что голодовка может привести к желаемому результату, и Олег Сенцов, по ее словам, "выдвинул несбыточные требования".

"Хотя по всему миру проходят акции поддержки, мне кажется, на Россию это мало действует. Мы видели, какое правосудие там. Мне кажется, не стоит рассчитывать на сострадание и милосердие со стороны России", – отметила Лариса Кольченко.

"Выглядит он, конечно, очень исхудавшим. Он давно выглядит исхудавшим. Просто у него еще такая комплекция... На протяжении последних шести месяцев у него очень исхудавший вид", – сообщил адвокат Кольченко Андрей Лепехин, побывавший 31 мая у Кольченко в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область).

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По словам Лепехина, он обсуждал с Кольченко то, что в таких условиях голодовка может нанести большой вред здоровью. Адвокат заявил, что Александр осознает последствия своих действий, но все равно решил отказаться от приема пищи.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.