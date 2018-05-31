 "Можете не снимать? Я вызову адвоката! Еще бы маме не говорили", - Зайцева в первые минуты после трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, согласно видео, документов у Зайцевой (водительского удостоверения) при себе не было. Девушка и ее друзья звонила кому-то, чтобы их привезли.

Во время предыдущих заседаний суда адвокат Зайцевой утверждал, что сумка с документами затерялась при ударе, поэтому их не было. Также согласно видео Зайцева просила не снимать ее и ее подругу. "Не снимайте, я вызываю адвоката!", - говорила девушка. В разговоре со знакомыми Зайцева просила не говорить маме, очевидно, о произошедшем.

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