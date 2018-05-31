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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (4831) Зайцева (39) смерть (4976) Харьков (3867) Дронов (16)

 "Можете не снимать? Я вызову адвоката! Еще бы маме не говорили", - Зайцева в первые минуты после трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года. ВИДЕО

Судьи Киевского районного суда Харькова в среду, 30 мая, посмотрели видео с нагрудных камер полицейских, которые первыми прибыли на место резонансной ДТП при участии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова 18 октября минувшего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, согласно видео, документов у Зайцевой (водительского удостоверения) при себе не было. Девушка и ее друзья звонила кому-то, чтобы их привезли.

Во время предыдущих заседаний суда адвокат Зайцевой утверждал, что сумка с документами затерялась при ударе, поэтому их не было. Также согласно видео Зайцева просила не снимать ее и ее подругу. "Не снимайте, я вызываю адвоката!", - говорила девушка. В разговоре со знакомыми Зайцева просила не говорить маме, очевидно, о произошедшем.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/v3069043
 
 
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его величество - Случай... ничего не поделаешь.. такое было и будет...
даже при малом количестве авто, Ильф и Петров писали - попал под лошадь...
не дай Бог никому пережить...
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не дразните народ
просто - осудите по Закону..
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вы думаете она хотела (читай, умышленно) убить людей?
тут, народу Украины геноцид устроили и покуй всем, сидят дома по норам...
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я ничего не думаю
я написал - осудите по Закону (без подковерной возни и слезливых соплей)
хотела-не хотела... не оправдание
хотела-не хотела - 6 смертей.. они тоже не так себе жизнь представляли
под опиатами, не первый раз нарушает, без документов, на желтый ускорилась - это тоже не в ее пользу
суд пусть разбирается...
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Она на красный ускорилась, а не на желтый вообще-то.
В остальном - согласен.
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Учитывая то, что она регулярно гоняла по городу на красный 120 км/ч - то исход вполне закономерный. Рано или поздно такие безответственные тупые пё$ды кого-то убивают, если, конечно, по счастливому стечению обстоятельств им не встречается раньше столб.
Так что не надо тут ля-ля про "не хотела".
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сливают зайчиху. у папы-зайца походу бабла не хватило
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Еще не вечер. Увы... Я думаю, он сейчас пороги сутками оббивает. И есть вероятность, что таки бабло победит - по прошлым эпизодам с мажорами сужу.
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Даа, я смотрю она в таком шоке, просто в самом шоковом шоке, как защита этой твари рассказывала. Вообще я желаю всем кто ее защищает судьбы родителей погибших детей.
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дадут от 6 до 8 лет. забеременеет, родит. больше 4 лет сидеть не будет (с учетом того что уже в сизо пробыла) ни при каких раскладах.
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Да. Только ещё меньше. Плюс после посадки и спадания резонанса, вместо неё за большие бабки в камеру могут посадить подставную бабу, в тюрьмах для вип клиентов это отработанная схема. А тварь отправят домой.
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Так,тягтимуть з приговором скільки зможуть.Судді кістьми ляжуть що б покарання було якомога м"якшим.Вони самі в цьому зацікавлені.Бо якщо судитимуть за законом,то хто ж тоді їх мазатиме,сенсу ж не буде.
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Изначально, покупая такую большую машину своей дочери, родители прежде всего думали о её безопасности.
Т.е при любой аварии она убьёт кого то другого , а сама отделается "лёгким испугом"
Других же не жалко. Пусть погибают под колёсами этой "криворукой пигалицы", лишь бы она оставалась цела. Вот такая была логика у мамаши при покупке такой машины.
Это уже потенциальное преступление, учитывая то, какой из неё водитель.
За такое, нужно только пожизненное давать. Может лихачей "безбашенных" поуменьшистся на дорогах.
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блядь два знаковых расследования в мировой истории убийство Кенеди и дтп с зайцевой, давайте слушанье в вр как обдолбаная наркоманка людей убила, генпрокуратуру подключайте, серъезное дело всемирный заговор и нло, кто та женщина с зонтиком что засняли камеры на другой стороне улицы, мировой заговор, посадите клушу на 8 лет и разбежались, я ей богу ищу партию анархистов им батьки Махно
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а теперь - вспоминаем прошлые публикации: экс-патрульная Ляна Теремкова ... заявила, что Зайцева сама подошла к копам и передала удостоверение с регистрационным документом... Свидетельница подтвердила, что знает мать обвиняемой.
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Эту тварь нужно садить на пожизненное
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Тем, кто сочувствует Кроликовой и говорит "не дай бог такое пережить".
Вчера написал в соседней теме, повторю здесь.
Помню, как в начале 2000-х знакомая девчонка (из обычной, не мажорной семьи) абсолютно по-глупому попала в мусарню с небольшим количеством марихуаны; в РОВД мусора досыпали до количества, которое тянет на уголовку - и в СИЗО, где стали вешать на неё чуть ли не всю наркопреступность района. Хотя из неё был такой же наркодилер, как из меня вор-форточник (с моими 90 кг веса). Но! Понадобилась очередная жертва монстру по имени План Раскрываемости. Ну не настоящих же дилеров сажать - они ж золотые яйца несут...
И думаете, кто-то посмотрел на то, что она худенькая симпатичненькая девочка-студентка 19 лет? За полгода в СИЗО из неё сделали инвалида. Хромая (из-за тяжёлой травмы позвоночника, когда её подвешивали за руки и использовали в качестве боксёрской груши) и глухая на одно ухо (следак перестарался с ударом - лопнула барабанная перепонка) - это только два примера последствий, а так поотбивали всё, что можно было отбить, плюс искалечили психически и морально. Благодаря родителям, которые продали участок в селе, удалось добиться условного срока. Но прожила она потом недолго - в 24 года умерла от болезней.
Вот это, блеать, не дай бог пережить (особенно девушке).
А мажорная сучонка Кроликова, судя по виду, сидит не хуже чем в норвежской тюрьме.

Нет, я понимаю, скрепная мусарня 90-х - 2000-х - это особая мрачная история. Но и с сегодняшней реформированной полицией - очень не уверен, что человек без больших денег не попадёт под такой "молот ведьм", что и Томазо Торквемада сказал бы "не, сеньоры, это уже перебор". Без скидок на половую принадлежность, возраст и прочее.
Так что не вижу причин ей ещё и сочувствовать.
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Зайцева террористка, возможно связанная с ИГИЛ.
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Хорошая дочка, не хотела, чтобы мама волновалась. Всего 6 трупов и куча покалеченных
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Можете не снимать? Я вызову адвоката! Еще бы маме не говорили", - Зайцева в первые минуты после трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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