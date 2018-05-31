 "Можете не снимать? Я вызову адвоката! Еще бы маме не говорили", - Зайцева в первые минуты после трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, согласно видео, документов у Зайцевой (водительского удостоверения) при себе не было. Девушка и ее друзья звонила кому-то, чтобы их привезли.
Во время предыдущих заседаний суда адвокат Зайцевой утверждал, что сумка с документами затерялась при ударе, поэтому их не было. Также согласно видео Зайцева просила не снимать ее и ее подругу. "Не снимайте, я вызываю адвоката!", - говорила девушка. В разговоре со знакомыми Зайцева просила не говорить маме, очевидно, о произошедшем.
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даже при малом количестве авто, Ильф и Петров писали - попал под лошадь...
не дай Бог никому пережить...
просто - осудите по Закону..
тут, народу Украины геноцид устроили и покуй всем, сидят дома по норам...
я написал - осудите по Закону (без подковерной возни и слезливых соплей)
хотела-не хотела... не оправдание
хотела-не хотела - 6 смертей.. они тоже не так себе жизнь представляли
под опиатами, не первый раз нарушает, без документов, на желтый ускорилась - это тоже не в ее пользу
суд пусть разбирается...
В остальном - согласен.
Так что не надо тут ля-ля про "не хотела".
Т.е при любой аварии она убьёт кого то другого , а сама отделается "лёгким испугом"
Других же не жалко. Пусть погибают под колёсами этой "криворукой пигалицы", лишь бы она оставалась цела. Вот такая была логика у мамаши при покупке такой машины.
Это уже потенциальное преступление, учитывая то, какой из неё водитель.
За такое, нужно только пожизненное давать. Может лихачей "безбашенных" поуменьшистся на дорогах.
Вчера написал в соседней теме, повторю здесь.
Помню, как в начале 2000-х знакомая девчонка (из обычной, не мажорной семьи) абсолютно по-глупому попала в мусарню с небольшим количеством марихуаны; в РОВД мусора досыпали до количества, которое тянет на уголовку - и в СИЗО, где стали вешать на неё чуть ли не всю наркопреступность района. Хотя из неё был такой же наркодилер, как из меня вор-форточник (с моими 90 кг веса). Но! Понадобилась очередная жертва монстру по имени План Раскрываемости. Ну не настоящих же дилеров сажать - они ж золотые яйца несут...
И думаете, кто-то посмотрел на то, что она худенькая симпатичненькая девочка-студентка 19 лет? За полгода в СИЗО из неё сделали инвалида. Хромая (из-за тяжёлой травмы позвоночника, когда её подвешивали за руки и использовали в качестве боксёрской груши) и глухая на одно ухо (следак перестарался с ударом - лопнула барабанная перепонка) - это только два примера последствий, а так поотбивали всё, что можно было отбить, плюс искалечили психически и морально. Благодаря родителям, которые продали участок в селе, удалось добиться условного срока. Но прожила она потом недолго - в 24 года умерла от болезней.
Вот это, блеать, не дай бог пережить (особенно девушке).
А мажорная сучонка Кроликова, судя по виду, сидит не хуже чем в норвежской тюрьме.
Нет, я понимаю, скрепная мусарня 90-х - 2000-х - это особая мрачная история. Но и с сегодняшней реформированной полицией - очень не уверен, что человек без больших денег не попадёт под такой "молот ведьм", что и Томазо Торквемада сказал бы "не, сеньоры, это уже перебор". Без скидок на половую принадлежность, возраст и прочее.
Так что не вижу причин ей ещё и сочувствовать.