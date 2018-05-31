 Российский опорный пункт "Прыщ" под Светлодарском уничтожен бойцами 54-й бригады. Полное ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин. Кроме видео, сделанного с беспилотника, в видеоряде появились кадры уничтожения российских позиций с земли.
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Мысягин, сука, хватит врать!
Читай пока не дойдёт!
За это лес 54-я в декабре 16-го года воевала. Да погибли наши пацаны в том числе командир роты Никита Яровой, позывной "Шайтан".
И 54-я отвоевали часть леса и закрепилась в нем.
И эта позиция "Прыщ" находится в поле зрения нашего передового опорника.
а так, звісно, КРАСОТА!
- Для довбодятлів повторюю: РАЦІЯ НА БРОНЕПОЇЗДІ!
поэтому и не только - респект!
Толстый что то знает или на что то намекает ?
Это просто праздник какой то
Я бы тоже приехала в 2018 на ЧМ в Россию. Но 17 июля 2014 года Путину зачем-то понадобились мои цветные карандаши
Слишком громко сказано. Ну постреляли, ну может и пострадал кто-то из сепаров, если на спрятался.
Стрелять закончили - все опять назад вернулись.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201805310436-mydu.htm