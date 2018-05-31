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 Политика Украины, Общество
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 Российский опорный пункт "Прыщ" под Светлодарском уничтожен бойцами 54-й бригады. Полное ВИДЕО

В сети появилось полное видео уничтожения позиции "Прыщ" на Светлодарской дуге группой К-2 54-й бригады при помощи 25-го батальона. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин. Кроме видео, сделанного с беспилотника, в видеоряде появились кадры уничтожения российских позиций с земли.

...
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Беспилотник показал, как украинская артиллерия ведет ответный огонь по российским войскам под Светлодарском. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3069033
 
   
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Именно этот лес был "взят" 19 декабря 2016-го, когда погибло шесть человек. "Шайтан" в том числе.

Мысягин, сука, хватит врать!
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А у них за поребриком зимой зеленая трава. Дебилы бл... Ты хочешь от скрепного аленя логики? Так если бы у него были мозги, так он не был бы аленем. Психиатра в студию!
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На что? Этот участок с декабря 16-го за ВСУ.
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Тут даже уместнее сказать - "гражданин! проснитесь! вы дрищете!"
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В сети появилось полное видео уничтожения позиции "Прыщ"...
Читай пока не дойдёт!
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А прыщь это по классификацыи нато?
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да. Как правило, у казламордых рыло прыщавое
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Люди, вам впаривают фуфло. За этот "лес" отдали жизни 6 наших хлопцев в декабре 2016. Что нам втюхивают?
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Флаг Украинский поставил, а на сепаров подрабатываешь.
За это лес 54-я в декабре 16-го года воевала. Да погибли наши пацаны в том числе командир роты Никита Яровой, позывной "Шайтан".
И 54-я отвоевали часть леса и закрепилась в нем.
И эта позиция "Прыщ" находится в поле зрения нашего передового опорника.
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Расскажи-ка лучше за вора Прокопчука, там много интересней.
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Мысягин в теме за шо я говорю. А за сына - нет! Російський опорний пункт "Прищ" під Світлодарськом знищено бійцями 54-ї бригади - Цензор.НЕТ 9039
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Теперь в аду нужно строить побольше опорных пунктов "Прыщ", "Дрыщ", "Парашенец" для беспрепятственного пересечения увеличивающегося потока уничтоженных ватников. Добро пожаловать, кацапье !
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незрозуміло: цей "прищ" відносно позицій ВСУ за рікою, чи попереду неї?
а так, звісно, КРАСОТА!
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Позиция "Прыщ" находится в поле зрения нашего передового опорника.
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- Васіль Іванич, а рація на батарейках, чи на акумуляторі?
- Для довбодятлів повторюю: РАЦІЯ НА БРОНЕПОЇЗДІ!
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Подивись уважніше - там видно накатану дорогу для підвозу БК в посадці.
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с юности не люблю... прыщей...
поэтому и не только - респект!
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Щоб подивитись відео перейшов на інший браузер. І не даремно.
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Корошая новость )
Это просто праздник какой то Знищення опорного пункту російських терористів "Прищ" - Цензор.НЕТ 8455
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Звездочка к звездочке..косточки в ряд..снаряд уничтожил взвод ополчят.... Знищення опорного пункту російських терористів "Прищ" - Цензор.НЕТ 5386
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Супер!!! Смерть руSSo-фашистским оккупантам!!!
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До слёз:
Я бы тоже приехала в 2018 на ЧМ в Россию. Но 17 июля 2014 года Путину зачем-то понадобились мои цветные карандаши

Російський опорний пункт "Прищ" під Світлодарськом знищено бійцями 54-ї бригади - Цензор.НЕТ 3218

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Всем деткам: не едьте в рашку, рашка - это ад и отстойник, либо сгорите, либо пойдете на дно.
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А понравилось только 16 человек! Значит все остальные на Цензоре кремлядсие боты,провокаторы,любители недокацапского недомира!!!
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А хто ж тоді ті,хто взагалі Цензор не читає?)))
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прыщ уничтожен, дамбасский дрыщ зашкварен. работа выполнена.
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опорный пункт "Прыщ" под Светлодарском уничтожен....

Слишком громко сказано. Ну постреляли, ну может и пострадал кто-то из сепаров, если на спрятался.
Стрелять закончили - все опять назад вернулись.
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Украинский беспилотник, ведущий разведку в Донбассе, снял горящую бронетехнику ВСУ и уничтоженный склад с боеприпасами. Странно, как эту информацию может получить любой пользователь Facebook?
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какое показательное название у этого апор нава пункта. уверен что заседали там байцы-впапучленцы: гнида, глист, сопля, язва и понос. достойные позывные гинафонта рускава мира
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Не вся работа выполнена... Не верите? Спросите врачей... Удаление прыща - половина работы... теперь нужно обработать место операции антисептиком (зачистить от "недобитков" и "растяжек"), противовоспалительными средствами (прикрыть огневыми средствами), и наложить стерильную повязку (установить новую линию обороны) - до полного заживления...
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А в особо запущених випадках навіть переливання крові потрібно,у всьому організмі.Бо замучаєшся ті "прищі "видушувать
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Хочеться вірити в правдивість слів автора, але зовсім нещодавно тут же ж на цензорі гуляло відео про чергове знищення цього ж опорника "Прищ", але зняте безпілотником явно пізніше ніж це що представлене сьогодні (ліс вже був ніби зеленішим, як і поля, хоча хзн... https://censor.net.ua/video_news/3067811/bespilotnik_pokazal_kak_ukrainskaya_artilleriya_vedet_otvetnyyi_ogon_po_rossiyiskim_voyiskam_pod_svetlodarskom). Цей опорник сєпари відновлюють постійно, чи його показво повторно знищують для гарної зйомки безпілотником???
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийский опорный пункт "Прыщ" под Светлодарском уничтожен бойцами 54-й бригады. Полное ВИДЕО
 
 
 
 
 
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