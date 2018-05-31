 Филарет: Думаю, что в июле мы получим Томос и автокефалию. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "24 каналу" рассказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
После того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, в одну поместную церковь объединятся Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата.
"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", - сказал Филарет.
К слову, 31 мая вопрос предоставления автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.
Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.
"19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
Вселенскому патриарху были также переданы обращения от иерархов Украинских православных церквей о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины.
1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будет отмечаться 28 июля 2018 года.
Для такого кроку, як прохання про автокефалію, президенту слід бути у церкві не чужим, погодьтеся.
)
перекрестят?))
небагато буде таких - перевірять), перетрусять))) і тд!
це вже деталі
а бабосы будут отправлять не в мацкву а в киев?)
головне щоби був початок цієї справи, а не балабольство!
Кремль
воспользуется
официальным
обманом Киева
об «убийстве»
Бабченко - The
New York Times
Май 31, 2018
Власти Украины, безусловно, должны
объяснить, почему они сочли
необходимым скомпрометировать
репутацию журналистов, чтобы
инсценировать этот странный
инцидент.
Когда из Киева пришли новости о том,
что застрелен критиковавший Путина
российский журналист, кремлевская
машина отрицания быстро набрала
обороты.
Об этом говорится в редакционной
статье The New York Times, передает
сегодня Inopressa.
«Очередной случай русофобии», -
кричали правительственные
чиновники и их прислужники в СМИ,
ожидая, что обвинять будут Россию
(фашистское государство, признанное
Законом Украины от 20.02.18 страной-
агрессором).
Реальность оказалась более
причудливой: на следующий день
очень даже живой Аркадий Бабченко
пришел на пресс-конференцию.
Украинские спецслужбы объявили, что
его «смерть» была спецоперацией,
призванной сорвать план его убийства
российскими спецслужбами.
«Власти Украины, безусловно, должны
объяснить, почему они сочли
необходимым скомпрометировать
репутацию журналистов, чтобы
инсценировать этот странный
инцидент. Несомненно, они дали
пищу конспирологам и циничным
обличителям «фейковых новостей» во
всем мире, - отмечает издание. -
Одно можно сказать наверняка: Кремль
воспользуется этим официальным
обманом, чтобы показать, до чего
готовы дойти его враги, чтобы
очернить Россию»
Пусть все попы кроме наших автокефальных платят налоги и сдают очётность как будто они обычные люди.
А нашим - оставить как есть, открыл церкву - зарабатывай сколько надо.
Через месяц все московские попы будут в вышиванках співати "путін хYйло"
Какие же они лицемеры - значит на Донбассе мало верили, а тутмаса они и сами х.з. дадут ли, да?
Немногим лучше высера Онуфрия о голодоморе. Мне конечно будет приятней когда переедет меня автофекальный поп с тутмасом на Мерседесе, чем поп-московит на тоже Мерседесе, но чуть более старом. Озверели совсем - то лезут в школы, хотят при церквях свои делать, чет такое, то законы какие-то продвигают. Торгуйте свечками пока не сбрасывают вас с колоколен(пока что)
а шанс в том, что сейчас константинополь пытается сохранить за собой основное влияние на православные церкви и противостоит ему, угадайте кто, да - кгб мп, как всегда внедрила свою агентуру ну и баблом дело приправила и начала на себя ведущую роль перетягивать, а упц мп, это, практически, треть от кгб мп и если выдать томос уп, то влияние московии очень существенно пошатнется в сторону уменьшения.
поэтому шанс очень реальный и очень реально увидим массу говна от наших говношлюхожурналюг по этому вопросу и о расколе в обществе запоют, и о грядущем армагедоне, как всегда в общем...ну и на Пороха говна кинуть не забудут, это уже он стал как Обама в свое время для кацапни, куда не плюнь, то везде он нагадил
Мы помним нашего князя Яролава Мудрого и его дочь Анну,которая была Королевой Франции...
Вот так и крадут историю Окурки Кремлевские... КацаПсины украли мощи Ярослава Мудрого из Киева и перевезли в Москву...братья грЁбанные...
Примитивные веруны заслуживают жить в говне. Че нету ни одной успешной православной страны? А? Чума это ваше дранославие потому что. Хуже даже обычного хрестианства((