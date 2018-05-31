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Все про:Филарет (283) автокефалия (52)

 Филарет: Думаю, что в июле мы получим Томос и автокефалию. ВИДЕО

Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "24 каналу" рассказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

...

После того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, в одну поместную церковь объединятся Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата.

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", - сказал Филарет.

К слову, 31 мая вопрос предоставления автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора, - Порошенко верит, что УПЦ получит автокефалию. ВИДЕО

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

"19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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Вселенскому патриарху были также переданы обращения от иерархов Украинских православных церквей о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины.

1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будет отмечаться 28 июля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3069005
 
   
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Так томос це тільки початок роботи. Вселенський Патріарх це тільки один з чотирьох Патріархів материнської грецької (православної) церкви, тільки перший серед рівних. Потрібно буде домовлятись з іншими про визнання цього томоса! А потім вести перемовини зі всіма православними патріархами світу, яких немало і які знаходяться під впливом путіна! Все це один великий і передвиборчий фейк.
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А вот и он...наш самый главный диванный эксперт...в этот раз в области православия.... Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 2834
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мне вообще покласть на сраную церковь. где повышение уровня жизни? хотя бы до уровня 2013 года.. нету? ну значит нахрен ваш пиар с вонючим томосом и с вонючими попами.
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Він ще ТОДІ готувався!
Для такого кроку, як прохання про автокефалію, президенту слід бути у церкві не чужим, погодьтеся.
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Очередная удачная спецоперация СБУ против Сатаната МП ФСБ.
)
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пердак суки православной - новинского этого не переживёт
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Много пердаков сгорит в адовом пламени.....когда это произойдет..... Филарет: Думаю, что в июле мы получим Томос и автокефалию - Цензор.НЕТ 9131
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И толпы попов - перебежчиков из мацковского парханата, которые также как перекрасившиеся рыги влезли во власть после Майдана, влезут в Киевский патриархат и уничтожат его изнутри, действуя по плану Хуйла и его липецкого вассала. В таком возрасте и попасть в такую вилку, повевшись на шоколадную хуцпу
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согласен, в полне реальная ситуация.гундяй выпишет свой мордорский "томос" и запустит гадюк изнутри. будут тереть склоки и показывать, что в Украине в автокефалии бардак. только погрузка и отправка в Запоребриковье московских попов в товарные вагоны с преданной паствой ватников спасёт страну от такого варианта развития
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По крайней мере они уже не будут вести такую, откровенно украинофобскую политику. Ибо шансы вылететь повысятся в разы.
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а масковских попОв куда денут?
перекрестят?))
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"После того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, в одну поместную церковь объединятся Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата.Источник:https://censor.net.ua/n3069005"
небагато буде таких - перевірять), перетрусять))) і тд!
це вже деталі
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т.е. это будут теперь наши попы, прозревшие?)
а бабосы будут отправлять не в мацкву а в киев?)
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мабуть так, я не піп))), але гроші в кацапію, точно не будуть йти!
головне щоби був початок цієї справи, а не балабольство!
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еще одно издание цитирует мой вчерашний пост!

Кремль
воспользуется
официальным
обманом Киева
об «убийстве»
Бабченко - The
New York Times
Май 31, 2018
Власти Украины, безусловно, должны
объяснить, почему они сочли
необходимым скомпрометировать
репутацию журналистов, чтобы
инсценировать этот странный
инцидент.
Когда из Киева пришли новости о том,
что застрелен критиковавший Путина
российский журналист, кремлевская
машина отрицания быстро набрала
обороты.
Об этом говорится в редакционной
статье The New York Times, передает
сегодня Inopressa.
«Очередной случай русофобии», -
кричали правительственные
чиновники и их прислужники в СМИ,
ожидая, что обвинять будут Россию
(фашистское государство, признанное
Законом Украины от 20.02.18 страной-
агрессором).
Реальность оказалась более
причудливой: на следующий день
очень даже живой Аркадий Бабченко
пришел на пресс-конференцию.
Украинские спецслужбы объявили, что
его «смерть» была спецоперацией,
призванной сорвать план его убийства
российскими спецслужбами.
«Власти Украины, безусловно, должны
объяснить, почему они сочли
необходимым скомпрометировать
репутацию журналистов, чтобы
инсценировать этот странный
инцидент. Несомненно, они дали
пищу конспирологам и циничным
обличителям «фейковых новостей» во
всем мире, - отмечает издание. -
Одно можно сказать наверняка: Кремль
воспользуется этим официальным
обманом, чтобы показать, до чего
готовы дойти его враги, чтобы
очернить Россию»
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це добре, треба відходити від кацапів чим подалі у всіх сферах!
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Хан Батыевские Мавзолейные Атеисты волки кремля,завоют на Луну,что мусульмане в Мечети... Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 2021
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Да там уже всё в угольную пыль истлело
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РАБссия к православию не имеет никакого отношения и никогда не имела...Нет у них истории
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Вот ты скажи мне, кацап, кто самый главный в РПЦ МП?
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Володя, а ну марш домой за поребрик. Лучше узнай как масковский сатанат получал в свое время автокефалию, в частности как Борис Годунов добился этого от патриарха Иеремии II.
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Примазаться можно к чему угодно,академик Юрий Сергеевич Пивоваров может вам в Ютьюбе прочитать подлинную лекцию историю Мокшанцев Батыецев Ордынцев и совершено БЕСПЛАТНО. Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 512
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нахрена тебе флипающий прокси, свинособака? как будто по тебе не видно откуда ты строчишь. Или ты просто стесняешься своей власовской тряпки? Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо Томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 763
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рашкованы превратят свои стулья в радиоактивный пепел
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Тут всё можно проще сделать.
Пусть все попы кроме наших автокефальных платят налоги и сдают очётность как будто они обычные люди.

А нашим - оставить как есть, открыл церкву - зарабатывай сколько надо.
Через месяц все московские попы будут в вышиванках співати "путін хYйло"
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Ну ты можешь только кокошник и лапти носить))) вам троллям хуйловским,наверное форму такую выдают))
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Хан Менгу-Тимур начал строить Мокшу-Мацкву в 1272 году на Болотах Тамошних,Первую Церковь на Ордынской РАБссии начал тоже строить Хан Менгу-Тимур в 1274 году,к этому времени Киевская Русь уже обрела Крещение 300 лет назад... Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо Томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 6383Руцкие болваны,Хан Менгу-Тимур не мог дать Православие Мокшанцам Засранцам,ибо был Мусульманином... Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо Томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 6383и Храм в 1277 году был построен МУСУЛЬМАНСКИЙ.........
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блин, это будет очень опасное событие, боисюь как бы кацапня порваными пердаками в едином порыве, ось планеты не смесместила бы.
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Фил, а если не дадут, я скажу точно так же как ты высрал о причинах войны: ... ты мало верил, вот тебе и наказание - не дали тутмаса и кефали, покайся.
Какие же они лицемеры - значит на Донбассе мало верили, а тутмаса они и сами х.з. дадут ли, да?
Немногим лучше высера Онуфрия о голодоморе. Мне конечно будет приятней когда переедет меня автофекальный поп с тутмасом на Мерседесе, чем поп-московит на тоже Мерседесе, но чуть более старом. Озверели совсем - то лезут в школы, хотят при церквях свои делать, чет такое, то законы какие-то продвигают. Торгуйте свечками пока не сбрасывают вас с колоколен(пока что)
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Торговля свечками самый прибыльный бизнес в мире,себестоимость 20 копеек,а продают по 5,7 и 10 гривен...,Маржу сами считайте,так что табак и Водка Попа Гундяя,когда он начинал это мелочи,но миллиардец накопил на сигаретах и водяре Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо Томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 2448
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ну здесь нам выпал исторический шанс восстановить справедливость и вернуть нам автокефалию, которую московия у нас, фактически, украла.
а шанс в том, что сейчас константинополь пытается сохранить за собой основное влияние на православные церкви и противостоит ему, угадайте кто, да - кгб мп, как всегда внедрила свою агентуру ну и баблом дело приправила и начала на себя ведущую роль перетягивать, а упц мп, это, практически, треть от кгб мп и если выдать томос уп, то влияние московии очень существенно пошатнется в сторону уменьшения.
поэтому шанс очень реальный и очень реально увидим массу говна от наших говношлюхожурналюг по этому вопросу и о расколе в обществе запоют, и о грядущем армагедоне, как всегда в общем...ну и на Пороха говна кинуть не забудут, это уже он стал как Обама в свое время для кацапни, куда не плюнь, то везде он нагадил
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Православной церкви нужна реформация а не автокефалия. Тогда и популярность вырастет реальная и подчинятся московским попам не придется.
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Недавняя беседа Макрона и Плешивого...
Мы помним нашего князя Яролава Мудрого и его дочь Анну,которая была Королевой Франции...
Вот так и крадут историю Окурки Кремлевские... Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо Томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 3829КацаПсины украли мощи Ярослава Мудрого из Киева и перевезли в Москву...братья грЁбанные...
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КацаПсинам надо вернуть их историю и отдать мощи Петра Столыпина из Киевской Лавры,нехрен ему тут лежать...
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Тем более он родился в Дрездене,вот =пусть немцы и забирают Столыпина,гордость Германии...
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А в пасторы не хочешь переквалифицироваться? Судя по сегодняшнему молитвенному завтраку. Філарет: Думаю, що в липні ми отримаємо Томос і автокефалію - Цензор.НЕТ 3728
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Конечно. Ведь почему мы раньше такие затурканные были? Да потому что у нас церквей мало было. И не наши, и не той системы, и без тутмасов и кефалей, зато теперь все будет хорошо. Вон, Мазепа сколько церквей понастроил и все стало хорошо. А теперь понастроим на порядок больше и обгоним Сранцию. Кравчук же не смог, только потому что мало веры было. А фабрики-заводы у нас имеются, хоть разбомбить 90% их, и так хватит за глаза)
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Молимося за наших Владик і за Нашу Церкву.
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Дайте вже хтось діду його термос, а то ще не доживе
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Иди, что ли, 15 раз подолбись о пол сарая для стада веропитеков перед пастырем в платье и с толстой золотой цепью на такой же шее))
Примитивные веруны заслуживают жить в говне. Че нету ни одной успешной православной страны? А? Чума это ваше дранославие потому что. Хуже даже обычного хрестианства((
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Цензор.НЕТВидеоОбществоФиларет: Думаю, что в июле мы получим Томос и автокефалию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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