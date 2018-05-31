 Филарет: Думаю, что в июле мы получим Томос и автокефалию. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "24 каналу" рассказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

...

После того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, в одну поместную церковь объединятся Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата.

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", - сказал Филарет.

К слову, 31 мая вопрос предоставления автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора, - Порошенко верит, что УПЦ получит автокефалию. ВИДЕО

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

"19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вмешательство посторонних для Церкви сил может разделить наш народ и будет угрожать безопасности государства, - УПЦ (МП) об автокефалии в Украине

Вселенскому патриарху были также переданы обращения от иерархов Украинских православных церквей о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине и постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины.

1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будет отмечаться 28 июля 2018 года.