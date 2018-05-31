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 Формулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк. ВИДЕО

В России информацию об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченка использовали, чтобы подогреть информационную войну против Украины, а известие о том, что он жив, восприняли с разочарованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал корреспондент агентства в Москве Роман Цимбалюк.

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"Здесь очень разочарованы и возмущены этой спецоперацией. Когда Бабченко еще был "мертв", это использовали для того, чтобы подогреть информационную войну против Украины, здесь говорили, что у нас (в Украине. – Ред.) нет свободы слова, у нас опасно работать журналистом, было заявление МИД России очень яркое, где перечислены журналисты, которые погибли с начала войны, при том, по крайней мере половина погибших - на Донбассе, который контролирует РФ", - отметил журналист.

По его словам, после того, как Бабченко всем показали живым и здоровым, в РФ разозлились – назвали спецоперацию СБУ антироссийской, и заявили, что Украина якобы опозорилась на весь мир.

"Интересно то, что формулировки, которые использовались в отношении нашей страны, они одинаковые в двух случаях – живого или мертвого Бабченко. Это русофобия, антироссийская истерия, провокация и так далее. То же самое мы слышали, когда следователи по MH17 выдвинули обвинения против России, что именно ее армия сбила самолет", - отметил Цимбалюк.

Журналист также обратил внимание на различия двух заявлений МИД РФ по поводу убийства Бабченка.

"Интересно, что в первом заявлении, которое было выпущена до "мертвого Бабченко" и во втором заявлении, выпущенном к "живому", фамилии людей, преступления против которых не были расследованы, очень изменились. И это показывает, что это чисто момент информационной войны и они любой информационный повод используют, чтобы показать, как у нас все плохо. Были заявления депутатов, в Кремле утром было заявление со словами соболезнования. Сейчас на высоком уровне ничего сказано не было и я думаю, что эту тему будут пытаться сейчас спустить "на тормозах", - считает Цымбалюк.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/v3068998
 
   
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Как я уже и говорил - славяне живут эмоциями. И упускают очевидное,что под носом. Можно сыграть на патриотизме и в завуалированном виде пропихнуть то,что сразит их потом наповал. Привожу примеры. - Непонятные во время войны,подвижки с языками. Зная неудовлетворенность Венгрии этим,легко предположить,что та будет против. И подогретая тоже с другой стороны рашкой - будет ветировать нужные для Украины законы.Но поглащенные эмоциями украинцы,будут бить себя в грудь и виноватить венгров. Та же ерунда с Польшой.- Не та ситуация,гонор показывать,мои дорогие. Последний случай,ни что иное как обесценить свой авторитет и вызвать сомнения относительно открытости . Разве можно доверять партнеру,если он что-то скрывает.Это не внутренние дела. Это политика. Но я вам скажу,что все происходящее - хорошо. Это вызовет большую критику Запада и желание сменить имеющуюся банду на стабильное правительство.
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А с каких пиздоглазые угрофины, стали славянами? Формулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк - Цензор.НЕТ 7428
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А кто ето - стабильное правительство? Чьто за зверь? Ни Киля Азиров часом?
Очень стабильный был правитель.
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во как а что сказать если во рту у Путина Лаврова и онных Кремпульких рашистов клизма стоит с нитратом амония в жидком виде дернешься и взлетишь..
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Киля и янык враги Украины. Парашенко ничем не лчше. Просто у него маска другая.
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Ничем не лучше? Конечно, он не святой и есть за что критиковать, но твои "ничем не лучше" воняют кацапсиной.
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кацапе, ты спалился) Ты ж пойми - вовка фуйло со всей рашкой обосрались. И да,
пока вчера в рашке охреневали по поводу Бабченко, в Швейцарии начали опись имущества по Северному потоку Газпрома во исполнение решения Арбитражного суда о взыскании в пользу нашего Нефтегаза. Как по мне, отличная дымовая завеса. Они все еще за Бабченко истерят, а у них тут технично Северный поток становится газотранспортной системой Украины
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Скажешь гоп,когда перепрыгнешь. Без результата материального - пустая болтовня.
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Медведчуковские пропагандисты подключились с критикой
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пока вчера в рашке охреневали по поводу Бабченко, в Швейцарии начали опись имущества по Северному потоку Газпрома во исполнение решения Арбитражного суда о взыскании в пользу нашего Нефтегаза. Как по мне, отличная дымовая завеса. Они все еще за Бабченко истерят, а у них тут технично Северный поток становится газотранспортной системой Украины Формулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9183
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имхо лучше бы напали на Петра Алексеича
а потом он воскрес))
второй срок стопудово гарантирован был бы
недоработала спецура)
... за 40 000 шекелей)))
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какой есть
жаль что тебе не понравилось
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Зарево й досі стоїть над заліссям. Зовсім не бомбить, ага.
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Сегодня началось то, о чем писал вчера.
Как и ожидалось, пошла международная "движуха".
Празднуем перемогу!
==========
Эта "блестящая спецоперация СБУ" Украине еще аукнется...

Слишком серьезные дяди и тёти уже успели высказаться по поводу "убийства" Бабченко.
А оказалось, что их развели, как кутят...

К примеру - не успели высохнуть публичные слёзы послов США и Грейт Бритн, как они должны начать публично выразить свое облегчение и радость?
А еще СБ ООН, ОБСЕ...

Малышата, вы тогда ничего не понимаете в жизни.
Грицак по первой специальности в СБУ, кажись, водила... ( с намёком)
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Кацап, можешь написать жалобу в спортлото на СБУ. Формулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк - Цензор.НЕТ 4649
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одно и тоже перепащивают где только можно, не поможет вам это цапы, не поможет.
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Ну и выразят облегчение и радость, чо им еще делать, это их работа, за выражения всякого разного мнения они бабло получают и немалое... И чем для Украины это аукнется, - ОБСЕ выразит озабоченность, а страны Европы отзовут свои войска с дамбаса? Смишно...
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И чем для Украины это аукнется
========
Отвечу тремя поговорками, чем это аукнется:

(1) "Вначале ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя"
(2) "Репутация зарабатывается годами, а теряется за минуту"
(3) "Поврежденную репутацию можно попробовать склеить, но люди всегда будут коситься на след от трещины"
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совершенно верно и везде будут помнить, что наконец и в Украине есть спецслужбы, и что они таки ловят мышей, и что спасли жизнь российскому человеку.
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Кирилл Сазонов
· 3 год ·

Я смотрю на этот цирк и уже готов к тому, что некоторые грантоеды и грантодатели, а также профессиональные защитники прав и свобод во всем мире за скромную оплату потребуют все-таки убить Бабченко, чтобы не выглядеть идиотами.
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Та Бог з ним. з кацапами.
Уявіть, як нашим мухам-зрадофілам прикро!
От сидиш такий, весь прогресивний, призначив себе контролером "влади", яка апріорі "корумпована і злочинна", виявляєш "зраду", як колись комісар у шкірянці "контру", мочиш порха, розкриваєш його "гнилу сутність" і тут бац, виявляється поки ти гавно на вертилятор накидав, серйозні люди робили свою справу і досягли певних успіхів! І вихобить, що ти чудак на букву М, який у них під ногами весь час плутався і заважав своїм смородом. Як таке пережити?
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да уж, полыхает у них сейчас не хуже чем у кацапов, я вчера с такой уже повстречался на форуме. Адская ненависть.
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Та ні - Бог. По всьому світу повскривалися.
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Поражает, что у критиканов СБУ ни одного плохого слова в адрес заказчика убийства - рашки
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А был ли мальчик ? )) Мы же ровным счетам ничего пока не знаем. Если знаешь - расскажи ))
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Действительно, а ведь удивительно, а почему нет ни одного плохого слова в адрес заказчика того, что не состоялось (и было ли?) - Буркина-Фасо???
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Кац не старайся выглядеть тупее, чем ты есть.
По твоей лишнехромосомной логике получается если преступление было предотвращено, то и преступления получается не было, все виновники могут быть свободны?
Хотя о чем это я, преступление же по факту не было, значит и виновных нет (логика уровня - русский).
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У меня одно шок, от некоторіх икспертов котороые говорят что Украине никто верить не станет после этой операции, ибо спектакль и прочего. Дарагие вы мои зрадоконсервы. Это не спектакль вообще, это самая банальная опереция по предотвращения заказного убийства которую можно представить. Хотите настоящий спектакль от спецслужб - гуглите "Операция "Арго"".

Вот это спектакль, и америка было похуй на то будут им верить вечно озабоченая шелупонь. Или нет.
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вы правы и СБУ уже проворачивало такие операции, просто персоны не были столь публичны.
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Не только у парашки одинаковые формулировки по поводу мертвого и живого Бабченко. Газпромовские евроимпотенты тоже в обоих случаях выразили озабоченность. Но больше всего своей синхронностью с рашкой восхищают наши домашние зрадодрочеры.
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Ця вдала спецоперація СБУ це удар особисто по путіну та його владній вертікалі.А ще ,це доказ того, що фсб це вже не всемогутнє кгб, їх агентів треба розробляти та усувати.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомФормулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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