 Формулировки РФ в отношении Украины одинаковы как в случае с живым, так и с "мертвым" Бабченко, - журналист Цимбалюк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал корреспондент агентства в Москве Роман Цимбалюк.
"Здесь очень разочарованы и возмущены этой спецоперацией. Когда Бабченко еще был "мертв", это использовали для того, чтобы подогреть информационную войну против Украины, здесь говорили, что у нас (в Украине. – Ред.) нет свободы слова, у нас опасно работать журналистом, было заявление МИД России очень яркое, где перечислены журналисты, которые погибли с начала войны, при том, по крайней мере половина погибших - на Донбассе, который контролирует РФ", - отметил журналист.
По его словам, после того, как Бабченко всем показали живым и здоровым, в РФ разозлились – назвали спецоперацию СБУ антироссийской, и заявили, что Украина якобы опозорилась на весь мир.
"Интересно то, что формулировки, которые использовались в отношении нашей страны, они одинаковые в двух случаях – живого или мертвого Бабченко. Это русофобия, антироссийская истерия, провокация и так далее. То же самое мы слышали, когда следователи по MH17 выдвинули обвинения против России, что именно ее армия сбила самолет", - отметил Цимбалюк.
Журналист также обратил внимание на различия двух заявлений МИД РФ по поводу убийства Бабченка.
"Интересно, что в первом заявлении, которое было выпущена до "мертвого Бабченко" и во втором заявлении, выпущенном к "живому", фамилии людей, преступления против которых не были расследованы, очень изменились. И это показывает, что это чисто момент информационной войны и они любой информационный повод используют, чтобы показать, как у нас все плохо. Были заявления депутатов, в Кремле утром было заявление со словами соболезнования. Сейчас на высоком уровне ничего сказано не было и я думаю, что эту тему будут пытаться сейчас спустить "на тормозах", - считает Цымбалюк.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Очень стабильный был правитель.
пока вчера в рашке охреневали по поводу Бабченко, в Швейцарии начали опись имущества по Северному потоку Газпрома во исполнение решения Арбитражного суда о взыскании в пользу нашего Нефтегаза. Как по мне, отличная дымовая завеса. Они все еще за Бабченко истерят, а у них тут технично Северный поток становится газотранспортной системой Украины
а потом он воскрес))
второй срок стопудово гарантирован был бы
недоработала спецура)
... за 40 000 шекелей)))
жаль что тебе не понравилось
Как и ожидалось, пошла международная "движуха".
Празднуем перемогу!
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Эта "блестящая спецоперация СБУ" Украине еще аукнется...
Слишком серьезные дяди и тёти уже успели высказаться по поводу "убийства" Бабченко.
А оказалось, что их развели, как кутят...
К примеру - не успели высохнуть публичные слёзы послов США и Грейт Бритн, как они должны начать публично выразить свое облегчение и радость?
А еще СБ ООН, ОБСЕ...
Малышата, вы тогда ничего не понимаете в жизни.
Грицак по первой специальности в СБУ, кажись, водила... ( с намёком)
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Отвечу тремя поговорками, чем это аукнется:
(1) "Вначале ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя"
(2) "Репутация зарабатывается годами, а теряется за минуту"
(3) "Поврежденную репутацию можно попробовать склеить, но люди всегда будут коситься на след от трещины"
Кирилл Сазонов
· 3 год ·
Я смотрю на этот цирк и уже готов к тому, что некоторые грантоеды и грантодатели, а также профессиональные защитники прав и свобод во всем мире за скромную оплату потребуют все-таки убить Бабченко, чтобы не выглядеть идиотами.
Уявіть, як нашим мухам-зрадофілам прикро!
От сидиш такий, весь прогресивний, призначив себе контролером "влади", яка апріорі "корумпована і злочинна", виявляєш "зраду", як колись комісар у шкірянці "контру", мочиш порха, розкриваєш його "гнилу сутність" і тут бац, виявляється поки ти гавно на вертилятор накидав, серйозні люди робили свою справу і досягли певних успіхів! І вихобить, що ти чудак на букву М, який у них під ногами весь час плутався і заважав своїм смородом. Як таке пережити?
По твоей лишнехромосомной логике получается если преступление было предотвращено, то и преступления получается не было, все виновники могут быть свободны?
Хотя о чем это я, преступление же по факту не было, значит и виновных нет (логика уровня - русский).
Вот это спектакль, и америка было похуй на то будут им верить вечно озабоченая шелупонь. Или нет.