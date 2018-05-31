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 Политика Украины, Происшествия
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 Одного из "налоговиков Клименко" Денисюка отпустили из СИЗО, так как закончился предусмотренный законом срок ареста, - Матиос. ВИДЕО

Суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Государственной налоговой службы в Харьковской области Станиславу Денисюку с содержания под стражей на личное обязательство.

Об этом в эфире харьковского телеканала "ОТБ" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

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"Поскольку действующим украинским и международным законодательством предусмотрено, что у человека в период расследования не может быть более одного года ограничение свободы, то есть ареста, за два дня, по-моему, до истечения годичного срока, 23 мая, следователи и прокуроры обратились в суд об изменении меры пресечения Денисюку на личное обязательство. И он был выпущен из-под стражи, и один со своими защитниками знакомится с материалами дела", - сообщил Матиос.

Напомним, Денисюка вместе с другими налоговиками задержали 24 мая 2017 года в рамках масштабной совместной спецоперации полиции и военной прокуратуры по делу об участии и содействии в организации преступной организации и злоупотребления служебным положением представителями системы Миндоходов Януковича. Суд определил залог Денисюку - более 100 миллионов гривен. Такую сумму Денисюк не вносил, оспаривал меру пресечения, но оставался под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/v3068954
 
 
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Это тот, которого на вертолете катали в Киев?
А домой на вертушке тоже повезете?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОдного из "налоговиков Клименко" Денисюка отпустили из СИЗО, так как закончился предусмотренный законом срок ареста, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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