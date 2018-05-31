 Украинские военные будут бороться за звание лучшего танкового взвода на Tank Challenge 2018 в Германии, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, уже 3 июня состоится официальное открытие конкурса. За звание лучшего танкового взвода будут бороться представители восьми стран.

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Отметим, что танковые соревнования "Сильная Европа" (англ. Strong Europe Tank Challenge) - международные соревнования бронетанковых подразделений армий стран НАТО. Они организованы совместными усилиями Командования ВС США в Европе и Командования Сухопутных войск ВС ФРГ.

Соревнования призваны укрепить военное партнерство, позволяют обеспечить отработку взаимодействия между участниками соревнований и способствуют активному обмену тактическими приемами, принятым методами и процедурами боевого применения танковых подразделений между военными НАТО и стран-партнеров.

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