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 Украинские военные будут бороться за звание лучшего танкового взвода на Tank Challenge 2018 в Германии, - Минобороны. ВИДЕО

В немецкий Графенвер прибыли украинские танки Т-84 для участия в международных соревнованиях Tank Challenge 2018 "Сильная Европа 2018".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, уже 3 июня состоится официальное открытие конкурса. За звание лучшего танкового взвода будут бороться представители восьми стран.

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Отметим, что танковые соревнования "Сильная Европа" (англ. Strong Europe Tank Challenge) - международные соревнования бронетанковых подразделений армий стран НАТО. Они организованы совместными усилиями Командования ВС США в Европе и Командования Сухопутных войск ВС ФРГ.

Соревнования призваны укрепить военное партнерство, позволяют обеспечить отработку взаимодействия между участниками соревнований и способствуют активному обмену тактическими приемами, принятым методами и процедурами боевого применения танковых подразделений между военными НАТО и стран-партнеров.

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Источник: https://censor.net.ua/v3068953
 
 
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Для тих, хто у танку треба бути здоровим Украинские военные будут бороться за звание лучшего танкового взвода на Tank Challenge 2018, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9398
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Наші хлопці найкращі. Вони переможуть. Я вірю. Вдачі хлопцям!!!
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В прошлом году на Т-64 по огневой уделали, а 84 - е покруче.
Вполне возможно первое место.
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Крутость в этих соревнованиях измеряется не в технике, а в слаженности экипажей. Много дисциплин "запороли" в прошлый раз, просто не зная, что будут тестировать. Надеюсь в этом году ребят подготовили на уровне.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинские военные будут бороться за звание лучшего танкового взвода на Tank Challenge 2018 в Германии, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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